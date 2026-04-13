ગુજરાતી ન્યૂઝSports

હારની હેટ્રિક બાદ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વધુ એક મોટો ઝટકો, નહીં રમે રોહિત શર્મા ? સામે આવ્યું મોટું કારણ

Rohit Sharma Injury Update : રવિવારે IPL 2026 દરમિયાન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. મેચ દરમિયાન MIને મોટો ઝટકો ત્યારે લાગ્યો જ્યારે સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્મા હેમસ્ટ્રિંગના કારણે રિટાયર્ડ હર્ટ થયો. ત્યારબાદ 'હિટમેન' ફરીથી બેટિંગ કરવા માટે ક્રીઝ પર આવ્યો નહીં. તાજેતરના અહેવાલો અનુસાર, રોહિતની આગામી મેચમાં રમવાની શક્યતા ઓછી દેખાઈ રહી છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 13, 2026, 05:48 PM IST
  • મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને લાગ્યો મોટો ઝટકો
  • રોહિત શર્માનું આગામી મેચમાં રમવું શંકાસ્પદ
  • RCB સામે હેમસ્ટ્રિંગના કારણે થયો હતો રિટાયર્ડ હર્ટ

Rohit Sharma Injury Update : IPL 2026માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. રવિવારે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે હાર્દિક પંડ્યાની આગેવાની હેઠળની ટીમને કારમી હાર આપી. મેચ દરમિયાન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને મોટો ઝટકો લાગ્યો હતો. સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્માને હેમસ્ટ્રિંગના કારણે રિટાયર્ડ હર્ટ થવું પડ્યું. 

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના સ્ટાર ખેલાડી રોહિત શર્માની પંજાબ કિંગ્સ સામેની આગામી IPL 2026 મેચમાં રમવા અંગે શંકા છે, જે ગુરુવાર, 16 એપ્રિલે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાવાની છે. રોહિતને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) સામેની મેચ દરમિયાન હેમસ્ટ્રિંગની ઈજા થઈ હતી અને ઇનિંગની છઠ્ઠી ઓવરમાં તેને મેદાન છોડીને જવું પડ્યું હતું.

આગામી મેચ નહીં રમે રોહિત શર્મા ?

ક્રિકબઝ અનુસાર, રોહિત શર્માની ઈજાની ગંભીરતા અને તેના રમવા અંગે મેડિકલ સ્કેન પછી જ નક્કી કરવામાં આવશે. પંજાબ કિંગ્સ સામેની આગામી મેચ માટે તેની ઉપલબ્ધતા સંપૂર્ણપણે આ સ્કેનનાં રિઝલ્ટ પર નિર્ભર રહેશે.

સળંગ ત્રણ હાર બાદ હાર્દિકની ચિંતા વધી 

હાર્દિક પંડ્યાએ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની કેપ્ટનશીપ સંભાળી ત્યારથી ટીમનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું છે. MIએ 2020માં તેનું પાંચમું ચેમ્પિયનશિપ ટાઇટલ જીત્યું હતું. 2024માં ટીમ મેનેજમેન્ટે રોહિત શર્માને બદલે હાર્દિકને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો. પાછલી બે સીઝન પર નજર કરીએ તો, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ 2024માં પોઈન્ટ ટેબલમાં નીચે રહ્યું હતું, જ્યારે 2025માં પ્લેઓફમાં પંજાબ કિંગ્સ સામે હારનો સામનો કર્યા બાદ તેઓ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકાઈ ગયા હતા.

IPL 2026માં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત વિજય સાથે કરી હતી, પરંતુ ત્યારબાદ તેને આગામી ત્રણ મેચોમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. રવિવારે વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 240 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. જેના જવાબમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ફક્ત 222 રન જ બનાવી શકી હતી. MIની આગામી મેચ 16 એપ્રિલે પંજાબ કિંગ્સ સામે છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

