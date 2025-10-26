છેલ્લી વાર ગુડબાય… રોહિત શર્માની રહસ્યમય પોસ્ટ થઈ વાયરલ, અચાનક વધી ગયા ફેન્સના ધબકારા
Rohit Sharma Retirement: ઓસ્ટ્રેલિયા વનડે શ્રેણીના અંત પછી રોહિત શર્માએ એક રહસ્યમય પોસ્ટ શેર કરી, જેના કારણે ચાહકોના દિલમાં ધબકારા વધી ગયા છે. તેની નિવૃત્તિ અંગે અટકળો ચાલી રહી હતી. રોહિતે શ્રેણીની અંતિમ વનડેમાં સદી ફટકારી હતી.
Rohit Sharma Retirement: ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી શનિવારે સમાપ્ત થઈ. ભારત 1-2 થી શ્રેણી હારી ગયું. જોકે, રોહિત શર્માએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. 38 વર્ષીય ખેલાડીએ સિડનીમાં ત્રીજી વનડેમાં ભારતની નવ વિકેટની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં તેણે શાનદાર સદી (125 બોલમાં અણનમ 121) ફટકારી હતી. તેને ફક્ત પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જ નહીં પરંતુ પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. તેણે શ્રેણીમાં 202 રન બનાવ્યા. શ્રેણીના અંત પછી, રોહિતે એક રહસ્યમય પોસ્ટ શેર કરી જેનાથી ચાહકોના દિલમાં ધમાલ મચી ગઈ.
"સિડનીને છેલ્લી વાર ગુડબાય."
રવિવારે, રોહિતે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોતાનો એક ફોટો શેર કર્યો, જેમાં તે એરપોર્ટ તરફ જતો જોવા મળ્યો. તેણે ફોટોનું કેપ્શન આપ્યું, "સિડનીને છેલ્લી વાર ગુડબાય." રોહિતની પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે, ચાહકો પોતાની રીતે પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે.
આ પોસ્ટે ચાહકોને ચોક્કસપણે ગભરાવી દીધા
ચાહકો અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે આ ODI ફોર્મેટમાંથી વિદાયનો સંકેત છે કે ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસની જૂની યાદોને ફરીથી જીવંત કરવાનો. જ્યારે કોઈ સત્તાવાર સ્પષ્ટતા આપવામાં આવી નથી, "હિટમેન" ના શાનદાર પ્રદર્શન પછી આવેલી આ પોસ્ટે ચાહકોને ચોક્કસપણે ગભરાવી દીધા છે.
મને ખબર નથી કે આપણે ક્રિકેટર તરીકે પાછા આવીશું કે નહીં
એ નોંધનીય છે કે રોહિતે ઓસ્ટ્રેલિયા ODI શ્રેણી પહેલા કેપ્ટનશીપ ગુમાવી દીધી હતી. શુભમન ગિલને તેના સ્થાને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. રોહિતે ટેસ્ટ અને T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે. સિડની ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ (SCG) ખાતે સદી ફટકાર્યા બાદ તેણે ભાવનાત્મક નિવેદન આપ્યું હતું, તેમણે કહ્યું કે "મને ખબર નથી કે આપણે ક્રિકેટર તરીકે પાછા આવીશું કે નહીં, પરંતુ મેં દરેક ક્ષણનો આનંદ માણ્યો છે.
2008 માં ઓસ્ટ્રેલિયાના પોતાના પહેલા પ્રવાસને યાદ કરતાં, તેણે કહ્યું કે SCG હંમેશા તેની કારકિર્દીમાં એક ખાસ સ્થાન રાખશે. તેણે ટીમના સાથી વિરાટ કોહલીનો પણ આભાર માન્યો અને મેદાન પર રમવા માટેના તેમના સહિયારા પ્રેમનો ઉલ્લેખ કર્યો. રોહિતે કહ્યું કે છેલ્લા 15 વર્ષમાં જે કંઈ થયું છે તે ભૂલી જાઓ, મને હંમેશા અહીં રમવાનું ગમ્યું છે.
