/રોહિત શર્માના ભવિષ્ય પર શું લેવાયો નિર્ણય ? રિવ્યૂ મીટિંગ બાદ BCCIએ આપ્યો જવાબ

Rohit Sharma : રોહિત શર્માના ODI ભવિષ્ય અંગે લાંબા સમયથી અટકળો ચાલી રહી છે, ખાસ કરીને 2027 ODI વર્લ્ડ કપ માટે તેની ઉપલબ્ધતા અંગે. એવી અફવાઓ પણ ફેલાઈ હતી કે 39 વર્ષીય રોહિત શર્માને આ મહિનાના અંતમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની ODI શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવી શકે છે. જોકે, ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડ (BCCI)એ આવી બધી અટકળો પર વિરામ લગાવી દીધો છે.
BCCIએ સ્પષ્ટ મેસેજ આપ્યો છે કે પૂર્વ કેપ્ટન અને અનુભવી બેટ્સમેનનું ટીમમાં સ્થાન જોખમમાં નથી. ગુરુવારે BCCIએ વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવા માટે તેના મુંબઈ મુખ્યાલયમાં સમીક્ષા બેઠક યોજી હતી. આ બેઠકમાં BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયા, હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર, કેપ્ટન શુભમન ગિલ (ટેસ્ટ/ODI) અને શ્રેયસ ઐયર (T20) અને સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE)ના વડા VVS લક્ષ્મણનો સમાવેશ થતો હતો. મુખ્ય પસંદગીકાર વ્યક્તિગત કારણોસર બેઠકમાં હાજરી આપી શક્યા નહોતા.
દેવજીત સૈકિયાએ રોહિત અંગે શું કહ્યું ?
સમીક્ષા બેઠક પછી મીડિયા સાથે વાત કરતા સૈકિયાએ રોહિતની પ્રશંસા કરી. બીસીસીઆઈ સેક્રેટરીએ કહ્યું, તે બધી મેચોમાં શાનદાર રમી રહ્યો છે. તમારે બીજું શું જોઈએ છે ? તેણે છેલ્લી મેચમાં 130-140 રન બનાવ્યા હતા, તો અટકળો કેમ લગાવવામાં આવી રહી છે ? હું અટકળો લગાવનારાઓને વધુ મસાલો આપવા માંગતો નથી.
ટેસ્ટ અને ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂકેલો રોહિત હાલમાં ભારત માટે ફક્ત ODI ક્રિકેટમાં રમે છે. તેણે જુલાઈમાં ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન તેની છેલ્લી ODI રમી હતી. લોર્ડ્સમાં રમાયેલી ત્રીજી મેચમાં રોહિતે 110 બોલમાં 138 રન બનાવ્યા, જેમાં 17 ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. તે લોર્ડ્સમાં ODI સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય છે. આ મેચ પહેલા પણ રોહિતની નિવૃત્તિ અંગે અફવાઓ ફેલાઈ હતી, પરંતુ હિટમેને સદી ફટકારીને બધાને ચૂપ કરી દીધા.
'ખેલાડીઓ ઈજાગ્રસ્ત થઈ રહ્યા છે કારણ કે...'
ભારતીય ટીમ હાલમાં ઈજાના સંકટનો સામનો કરી રહી છે. હાર્દિક પંડ્યા સહિત ઘણા ખેલાડીઓ ફિટ નથી. જસપ્રીત બુમરાહ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર અને હર્ષિત રાણા અફઘાનિસ્તાન સામેની T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમમાં છે, પરંતુ તેમની ભાગીદારી ફિટનેસ ક્લિયરન્સ પર આધાર રાખે છે.
સૈકિયાએ કહ્યું કે, ખેલાડીઓ ઇજાગ્રસ્ત થઈ રહ્યા છે કારણ કે તેમને ઘણી બધી મેચ રમવાની હોય છે. જો તમે તેમનું શેડ્યૂલ જુઓ તો આપણી 15 સભ્યોની ટીમ ODI શ્રેણી માટે ઇંગ્લેન્ડ ગઈ હતી, ત્યારે ત્રણ કે ચાર ખેલાડીઓ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા. આપણે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું પડશે કે ખેલાડીઓએ તે પહેલાં બે મહિના સુધી IPL રમી હતી. જે ખેલાડીઓના સ્વાસ્થ્ય પર અસર કરે છે.
'કેપ્ટન અને કોચ પાસેથી ફિડબેક લઈ રહ્યા છીએ'
તેમણે જણાવ્યું કે, અમે વર્તમાન ફ્યુચર ટૂર્સ પ્રોગ્રામ (FTP) હેઠળ આવી પરિસ્થિતિઓને ટાળવાના રસ્તાઓ શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ. ઇજા પછી ખેલાડી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં કેવી રીતે પાછો ફરી શકે તે અંગે અમારી પાસે એક પ્રોટોકોલ છે. આ અનિચ્છનીય પરિસ્થિતિઓને ટાળવા માટે અમે કેપ્ટન અને કોચ પાસેથી ફિડબેક માંગી રહ્યા છીએ જેથી ખેલાડીઓને પૂરતો આરામ મળે, પરિસ્થિતિઓમાં અનુકૂલન સાધવાનો સમય મળે, અથવા SENA દેશોમાં કોઈપણ મોટી શ્રેણી પહેલાં થોડી પ્રેક્ટિસ મેચ રમી શકાય.