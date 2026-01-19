Prev
રોહિત શર્મા ODIમાંથી પણ લેશે નિવૃત્તિ ? ન્યુઝીલેન્ડ સામેના ફ્લોપ શો બાદ ઉભા થયા સવાલ

Rohit Sharma Retirement : ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણીમાં રોહિત શર્માનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું. સારી શરૂઆત છતાં તે ત્રણ મેચમાં તેને મોટા સ્કોરમાં રૂપાંતરિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયો અને શ્રેણીનો અંત અડધી સદી વિના કર્યો. તેના ફોર્મ અને ભવિષ્યને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર નિવૃત્તિ અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 19, 2026, 12:11 PM IST

Rohit Sharma Retirement : ટીમ ઈન્ડિયા માટે નવા વર્ષની શરૂઆત નિરાશાજનક રહી છે. ન્યૂઝીલેન્ડે 37 વર્ષમાં ભારતમાં પહેલીવાર ODI શ્રેણી જીતી હતી. ત્રણ મેચની શ્રેણી દરમિયાન રોહિત શર્માનું ખરાબ ફોર્મ ચર્ચાનો વિષય રહ્યું. રવિવારે શ્રેણીની નિર્ણાયક મેચમાં પણ રોહિત મોટી ઇનિંગ્સ રમી શક્યો નહોતો. આખી શ્રેણી દરમિયાન તેનું બેટ શાંત રહ્યું. પહેલી બે મેચમાં 26 અને 24 રન બનાવ્યા બાદ તે ત્રીજી મેચમાં માત્ર 11 રન બનાવીને પેવેલિયન પાછો ફર્યો.

રોહિત શર્માએ આ શ્રેણીમાં એક પણ અડધી સદી ફટકારી નહોતી, જેના કારણે હિટમેનની નિવૃત્તિ અંગે સોશિયલ મીડિયા પર અટકળો શરૂ થઈ ગઈ છે. ઘણા યુઝર્સ લખી રહ્યા છે કે આ રોહિત શર્માની છેલ્લી ODI હોઈ શકે છે અને તે આ ફોર્મેટમાંથી પણ નિવૃત્તિ લઈ શકે છે.

રોહિત શર્મા નિરાશ દેખાતો હતો

રોહિતે કાયલ જેમિસનના બોલ પર શાનદાર કવર ડ્રાઇવથી પોતાની ઇનિંગ્સ શરૂ કરી. પરંતુ જેમિસને પોતાની લાઇન બદલી અને બહાર બોલિંગ કરવાનું બંધ કરી દીધું, રોહિતે રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કર્યો અને તેની લય ગુમાવી.

રોહિતે ત્રણ મેચમાં 20.33ની સરેરાશ અને 76.25ની સ્ટ્રાઇકિંગ સાથે કુલ 61 રન બનાવ્યા. આ પ્રદર્શન તેના અગાઉના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસથી તદ્દન વિપરીત હતું, જ્યાં તેણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રણ મેચમાં 146 રન બનાવ્યા હતા.

રોહિત શર્મા નિવૃત્તિ લઈ રહ્યો છે ?

સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા ચાહકો પ્રશ્ન કરી રહ્યા છે કે શું આ રોહિત શર્માની છેલ્લી વનડે મેચ હતી. હવે જ્યારે રોહિત ફક્ત એક જ ફોર્મેટમાં રમી રહ્યો છે, ત્યારે તેની ફિટનેસ અને 2027ના ODI વર્લ્ડ કપ માટે તેની ભૂખ અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે.

જો કે, શ્રેણી પછી કેપ્ટન શુભમન ગિલે રોહિત શર્માનો બચાવ કર્યો. તેણે કહ્યું કે બધા જાણે છે કે તે કેટલો અનુભવી છે. કોઈ પણ ખેલાડી દરેક મેચમાં રન બનાવી શકતો નથી. તે સારા ફોર્મમાં છે, પરંતુ તે ફક્ત તેની ઇનિંગ્સને રૂપાંતરિત કરી શક્યો નથી. પરંતુ તે ટૂંક સમયમાં ફોર્મમાં પાછો આવશે.

હાલ માટે, ભારતનો આગામી ODI પ્રવાસ જુલાઈમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે હશે. એવી આશા છે કે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ફરી એકવાર ભારતીય ટીમ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
 

