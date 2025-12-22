'હું સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયો હતો', રોહિત શર્માએ નિવૃત્તિ પર તોડ્યું મૌન, Video
2023ના વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં થયેલા પરાજયથી રોહિત શર્મા માનસિક રીતે ભાંગી પડ્યો હતો અને તેણે નિવૃત્તિ લેવાનું પણ વિચાર્યું હતું. જો કે, સમય, આત્મનિરીક્ષણ અને રમત પ્રત્યેના પ્રેમે તેને ફરીથી જીવંત કર્યો અને 2024ના ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતને વિજય અપાવ્યો, જે તેની કારકિર્દીમાં એક યાદગાર વળાંક હતો.
ટીમ ઈન્ડિયાના દિગ્ગજ ખેલાડી અને પૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માએ 2023ના ODI વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હારના દુ:ખને યાદ કરીને એક મહત્વપૂર્ણ ખુલાસો કર્યો છે. રોહિતે ખુલાસો કર્યો છે કે તેણે હાર પછી નિવૃત્તિ લેવાનું પણ વિચાર્યું હતું, કારણ કે તે માનસિક અને શારીરિક રીતે સંપૂર્ણપણે થાકી ગયો હતો.
રોહિત શર્માએ 2023ના વર્લ્ડ કપમાં કેપ્ટન તરીકે ભારતને શાનદાર શરૂઆત અપાવી હતી. અમદાવાદમાં ફાઇનલ સુધી યજમાન ભારત એક પણ મેચ હાર્યું નહોતું. સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન રોહિતે 11 મેચમાં 597 રન બનાવ્યા, સરેરાશ 54.27 અને લગભગ 126ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા હતા.
ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે હાર
ફાઇનલમાં ભારતનો સામનો ઓસ્ટ્રેલિયા સામે થયો હતો, જેણે ભારતીય ટીમ સામે પોતાની રણનીતિ ખૂબ જ સારી રીતે અમલમાં મૂકી હતી. ભારત 50 ઓવરમાં ફક્ત 240 રન જ બનાવી શક્યું હતું. જવાબમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ ટ્રેવિસ હેડની 120 બોલમાં 137 રનની ઇનિંગને કારણે છ વિકેટ બાકી રહેતા મેચ જીતી લીધી હતી.
રોહિત શર્માએ નિવૃત્તિ અંગે ખુલાસો કર્યો
રોહિત શર્માએ કહ્યું કે આ હાર તેના માટે વ્યક્તિગત રીતે ખૂબ જ મુશ્કેલ હતી, કારણ કે 2022માં કેપ્ટન બન્યા પછી તેનું એકમાત્ર લક્ષ્ય ભારતને વર્લ્ડ કપ જીત તરફ દોરી જવાનું હતું. રોહિતે કહ્યું, "દરેક વ્યક્તિ ખૂબ જ નિરાશ હતા અને અમે જે બન્યું તે જોઈને વિશ્વાસ કરી શકતા નહોતા. મારા માટે વ્યક્તિગત રીતે તે ખૂબ જ મુશ્કેલ સમય હતો, કારણ કે મેં આ વર્લ્ડ કપમાં બધું જ લગાવી દીધું હતું, ફક્ત બે કે ત્રણ મહિના માટે નહીં, પરંતુ 2022માં કેપ્ટનશીપ સંભાળ્યા પછી."
તેણે આગળ કહ્યું, "T20 વર્લ્ડ કપ હોય કે 2023 ODI વર્લ્ડ કપ, મારું એકમાત્ર સ્વપ્ન ટ્રોફી જીતવાનું હતું. જ્યારે તે બન્યું નહીં, ત્યારે હું સંપૂર્ણપણે તૂટી ગયો હતો. મારા શરીરમાં કોઈ ઉર્જા બચી નહોતી. મને મારી જાતને એકઠી કરવામાં અને પાછા ફરવામાં થોડા મહિના લાગ્યા."
રોહિત શર્માએ સ્વીકાર્યું કે ભલે તેણે 2024 T20 વર્લ્ડ કપ માટે ઝડપથી તૈયારી કરવી પડી હતી, પરંતુ હારનું દુઃખ એટલું ઊંડું હતું કે તેને લાગ્યું કે તેની પાસે આપવા માટે કંઈ બાકી નથી.
તેણે કહ્યું, "જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુમાં એટલું બધું રોકાણ કરો છો અને પરિણામ મળતું નથી, ત્યારે આવો રિસ્પોન્સ એકદમ સ્વાભાવિક છે. મારી સાથે પણ આવું જ થયું. પણ મને એ પણ ખબર હતી કે જીવન ત્યાં સમાપ્ત થતું નથી. તે મારા માટે એક મોટો પાઠ હતો: નિરાશાનો સામનો કેવી રીતે કરવો, પોતાને ફરીથી સેટ કેવી રીતે કરવો અને નવેસરથી શરૂઆત કેવી રીતે કરવી."
રોહિતે આગળ કહ્યું, "મને ખબર હતી કે આગામી મોટું લક્ષ્ય 2024 T20 વર્લ્ડ કપ હતું, જે યુએસએ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં યોજાવાનો હતો, અને મારે મારું બધું ધ્યાન તેના પર કેન્દ્રિત કરવાનું હતું. આજે કહેવું સરળ છે, પરંતુ તે સમયે તે ખૂબ જ મુશ્કેલ હતું."
દુઃખ પછી સફળતાની કહાની
રોહિત શર્મા માટે આખરે બધું યોગ્ય દિશામાં ગયું. તેણે ભારતને 2024 T20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ સુધી પહોંચાડ્યો અને પછી ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. 2023ની નિરાશાએ 2024ની ઐતિહાસિક સફળતાનો પાયો નાખ્યો.
