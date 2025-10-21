ગિલની આ ભૂલ પર ગુસ્સે થયો રોહિત શર્મા, હજારો ચાહકોની વચ્ચે લીધો ક્લાસ, જુઓ Video
Rohit Sharma Shubman Gill : ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર છે, જ્યાં શુભમન ગિલ અને રોહિત શર્મા ODI શ્રેણીમાં ઇનિંગની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન રોહિતનો ગિલ પર ગુસ્સે થતો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે.
Rohit Sharma Shubman Gill : ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસ પર છે, બંને ટીમો વચ્ચે 19 ઓક્ટોબરથી ODI શ્રેણી શરૂ થઈ છે. ભારત પહેલી ODI 7 વિકેટથી હારી ગયું હતું. બીજી મેચ 23 ઓક્ટોબરે એડિલેડમાં રમાશે. આ શ્રેણીમાં ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ શુભમન ગિલ કરી રહ્યો છે, જે રોહિત શર્મા સાથે ઇનિંગની શરૂઆત કરે છે. આ દરમિયાન એક જૂનો વીડિયો વાયરલ થયો છે જેમાં રોહિત શર્મા ગિલ પર ગુસ્સે થતો જોવા મળી રહ્યો છે.
રોહિત શર્મા કેમ ગુસ્સે થયો ?
આ વાયરલ વીડિયો ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેની T20 મેચનો છે. તે મેચમાં રોહિત શર્મા રન આઉટ થયો હતો. રોહિત રન લેવા દોડ્યો, પરંતુ નોન-સ્ટ્રાઈકર એન્ડ પર ઉભેલા શુભમન ગિલે રન માટે દોડ્યો જ નહીં. રોહિતે મેચમાં બે બોલ રમ્યા હતા અને પોતાનું ખાતું પણ ખોલી શક્યો નહોતો. પેવેલિયન પરત ફરતી વખતે રોહિત શુભમન ગિલ પર ગુસ્સે થતો જોવા મળ્યો હતો.
ઇનિંગનો બીજો બોલ જ હતો જ્યારે રોહિત શર્માએ મિડ-ઓફ તરફ શોટ માર્યો હતો. રોહિત બોલ ફટકાર્યા પછી દોડ્યો, પરંતુ ગિલ બોલ સીધો ફિલ્ડર પર જતો જોઈને, પોતાની જગ્યાએથી ખસ્યો નહીં. તેણે રોહિતને રોકવા માટે ઈશારો પણ કર્યો, પણ મોડું થઈ ગયું હતું. જોકે, પહેલા પ્રયાસમાં બોલ ફિલ્ડરના હાથમાંથી સરકી ગયો હતો.
Shubman Gill and Rohit Sharma run out. What do you think whose mistake was this #ShubmanGill pic.twitter.com/yjZdXXqkjp
— The Pollster (@antiqueContent) January 12, 2024
ભારતે મેચ જીતી લીધી
2024માં રમાયેલી તે T20 મેચમાં અફઘાનિસ્તાને પ્રથમ બેટિંગ કરતા 158 રન બનાવ્યા હતા. રોહિત શર્મા ખાતું ખોલ્યા વિના રન આઉટ થયો હતો અને શુભમન ગિલ પણ 23 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તે મેચમાં શિવમ દુબેનું બેટ ચાલ્યું હતું. દુબેએ 40 બોલમાં 60 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. જીતેશ શર્માએ પણ 31 રન બનાવ્યા હતા.
