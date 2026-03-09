‘આ છે અસલી સ્ક્રિપ્ટરાઈટર!’ રોહિત શર્માનો જાહેરમાં જય શાહ તરફ ઈશારો, હિટમેનનું રિએક્શન વાયરલ

Prev
T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી રોહિત શર્માએ મજાકમાં જય શાહને અસલી સ્ક્રિપ્ટ રાઇટર ગણાવ્યા, જેનો એક વીડિયો હવે વાયરલ થઈ રહ્યો છે. ધોની અને રોહિતની હાજરીમાં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને સતત બીજી વખત અને કુલ ત્રીજી વખત વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 09, 2026, 02:43 PM IST

નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ભારતની ઐતિહાસિક જીત બાદ સમગ્ર દેશ ઉજવણી કરી રહ્યો હતો, ત્યારે પૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માના એક રમૂજી રિએક્શને મહેફિલ લૂટી લીધી. સોશિયલ મીડિયા પર જય શાહ સ્ક્રિપ્ટરાઇટર જેવા વાયરલ થઈ રહેલા મીમ્સ વચ્ચે હિટમેને ખુલ્લેઆમ ICC ચેરમેન જય શાહને અસલી સ્ક્રિપ્ટરાઇટર ગણાવ્યા, જેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. 

રોહિતનું રમૂજી રિએક્શન 

જ્યારે મેદાનમાં જીતની ઉજવણી ચાલી રહી હતી, ત્યારે રોહિત શર્મા અને જય શાહ સાથે ફરતા હતા. આ દરમિયાન રોહિતે અચાનક જય શાહનો હાથ ઊંચો કર્યો અને ભીડ તરફ ઈશારો કરીને તેમને અસલી સ્ક્રિપ્ટરાઇટર ગણાવ્યા. રોહિતનો આ રમૂજી અંદાજ ઇન્ટરનેટ મીમ્સ માટે એક સંકેત હતો જેમાં ચાહકો ઘણીવાર કહે છે કે ભારતીય ક્રિકેટમાં દરેક મોટી જીત પાછળ જય શાહ દ્વારા લખાયેલી જાદુઈ સ્ક્રિપ્ટ હોય છે. રોહિતની હરકત પર જય શાહ પણ પોતાનું હાસ્ય રોકી શક્યા નહીં અને બંને હસવા લાગ્યા.

ધોની અને રોહિતની હાજરીએ 2007 અને 2024ની યાદોને તાજી કરાવી

ભારતને વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપ બનાવનારા બે પૂર્વ કેપ્ટન, એમએસ ધોની (2007) અને રોહિત શર્મા (2024) સ્ટેડિયમમાં સાથે દેખાયા ત્યારે ફાઇનલનો ઉત્સાહ વધુ વધી ગયો. રોહિત ટુર્નામેન્ટનો બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર હતો, જ્યારે ધોનીની હાજરીએ ચાહકોને પ્રેરણા આપી. જ્યારે જય શાહે સૂર્યકુમાર યાદવ અને તેની યુવા ટીમને ટ્રોફી સોંપી, ત્યારે તે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ હતી, જે 2024માં બાર્બાડોસમાં જોવા મળી હતી.

 

Bro can't be serious anymore...!!😂🔥

— Gillfied⁷ (@Gill_Iss) March 9, 2026

ત્રણ ટાઇટલ અને સતત ચેમ્પિયનનો રેકોર્ડ

ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 96 રનની શાનદાર જીત સાથે ભારતે ક્રિકેટ જગતમાં પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત કર્યું છે. આ જીત સાથે ભારત પાસે હવે ત્રણ T20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ છે. વધુમાં ટીમ ઈન્ડિયા વિશ્વની એકમાત્ર ટીમ બની ગઈ છે જેણે આ ટ્રોફી સતત બે વાર (2024 અને 2026) જીતી છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ ધોની અને રોહિતના વારસાને ગૌરવ સાથે આગળ ધપાવ્યો છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

Rohit Sharmaindian cricket teamjay shahindia vs new zealand

