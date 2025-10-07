Prev
13 વર્ષ પહેલા રોહિત શર્માએ શુભમન ગિલ વિશે કરી હતી ભવિષ્યવાણી, હવે વાયરલ થઈ રહી છે પોસ્ટ

Rohit Sharma : શુભમન ગિલ હવે ઓસ્ટ્રેલિયામાં પોતાની ODI કેપ્ટનશીપની સફર શરૂ કરશે, જેની પહેલી મેચ 19 ઓક્ટોબરે પર્થમાં રમાશે. આ શ્રેણીમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી પણ જોવા મળશે. જો કે, રોહિત શર્મા પાસેથી કેપ્ટનશીપ છીનવી લેવામાં આવી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 07, 2025, 11:33 AM IST

Rohit Sharma : ગયા રવિવારે ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના વડા અજિત અગરકરે શુભમન ગિલને ODI કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવાની જાહેરાત કરી ત્યારે ટીમ ઈન્ડિયા માટે એક યુગનો અંત આવ્યો. આનાથી રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના ભવિષ્ય પર પ્રશ્નો ઉભા થયા. જ્યારે BCCIનો નિર્ણય આશ્ચર્યજનક હતો, કારણ કે રોહિતે ભારતના ODI કેપ્ટન તરીકે કોઈ ભૂલ કરી નહોતી. જો કે, BCCI પાસે તેના કારણો હતા. તેમનો તર્ક સ્પષ્ટ હતો કે, તેઓ 2027 વર્લ્ડ કપ માટે ગિલને તૈયાર કરવા માંગતા હતા.

પરંતુ રોહિત શર્માને કેપ્ટનશીપમાંથી દૂર કરવાના સમાચાર સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થયા. બધી પોસ્ટ્સ, પ્રશ્નો અને અટકળો વચ્ચે, બીજી એક પોસ્ટે ધ્યાન દોર્યું છે, રોહિત શર્માના એકાઉન્ટથી, જે 13 વર્ષ પહેલા કરવામાં આવી હતી.

રોહિતે 13 વર્ષ પહેલા આ પોસ્ટ કરી હતી...

'હિટમેન' દ્વારા 13 વર્ષ જૂની પોસ્ટ ફરીથી વાયરલ થઈ છે. તે પોસ્ટમાં, રોહિતે લખ્યું, "એક યુગનો અંત (45) અને એક નવા યુગની શરૂઆત (77)..." ચાહકોએ તરત જ આ પોસ્ટને રોહિતના જર્સી નંબર (45) અને તેના અનુગામી શુભમન ગિલના જર્સી નંબર (77) સાથે જોડી દીધી. આ સંયોગથી સોશિયલ મીડિયા પર બધાને આશ્ચર્ય થયું અને ઘણા લોકો વિચારી રહ્યા હતા કે શું રોહિતે 2012માં 2025માં કેપ્ટનશીપ બદલવાની ભવિષ્યવાણી કરી હતી.

જો કે, આ પોસ્ટ પાછળનું સત્ય એ છે કે તે સમયે, રોહિત પોતે 45થી 77માં પોતાનો જર્સી નંબર બદલી રહ્યો હતો.

26 વર્ષીય શુભમન ગિલ હવે સત્તાવાર રીતે બે ફોર્મેટમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે. રોહિતની ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ પછી, ગિલને ટેસ્ટ કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. તેના પ્રથમ અભિયાનમાં તેણે ઇંગ્લેન્ડમાં એન્ડરસન-તેંડુલકર ટ્રોફીમાં ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું. તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે શ્રેણી 2-2થી ડ્રો કરી.

 

— Rohit Sharma (@ImRo45) September 14, 2012

19 ઓક્ટોબરે પહેલી મેચ

ગિલ હવે પોતાનો ODI ડેબ્યૂ રમશે. તે ઓસ્ટ્રેલિયામાં પોતાની કેપ્ટનશીપની સફર શરૂ કરશે, જ્યાં પહેલી મેચ 19 ઓક્ટોબરે પર્થમાં રમાશે. ગિલના કેપ્ટનશીપ ડેબ્યૂથી ઉત્સાહિત લોકોમાં એરોન ફિન્ચ પણ સામેલ છે. તેનું માનવું છે કે મેદાન પર રોહિત અને કોહલી હોવાને કારણે 26 વર્ષીય ખેલાડીને પ્રોત્સાહન મળશે.

ODI કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત થયા પછી, ગિલની હવે વર્લ્ડ કપ પર નજર રહેશે. ભારત વર્લ્ડ કપ પહેલા લગભગ 20 ODI રમશે અને ગિલનું ટાર્ગેટ દક્ષિણ આફ્રિકામાં વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી ઉપાડવાનું હશે.

ભારતની 15 સભ્યોની ODI ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (વાઈસ-કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, કુલદીપ યાદવ, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), અને યશસ્વી જયસ્વાલ.

ભારતના ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસનું સંપૂર્ણ શેડ્યુલ

19 ઓક્ટોબર: પહેલી વનડે, પર્થ
23 ઓક્ટોબર: બીજી વનડે, એડિલેડ
25 ઓક્ટોબર: ત્રીજી વનડે, સિડની
29 ઓક્ટોબર: પહેલી T20, કેનબેરા
31 ઓક્ટોબર: બીજી T20, મેલબોર્ન
02 નવેમ્બર: ત્રીજી T20, હોબાર્ટ
06 નવેમ્બર: ચોથી T20, ગોલ્ડ કોસ્ટ
08 નવેમ્બર: પાંચમી T20, બ્રિસ્બેન

Rohit SharmaShubman GillODI CaptainBCCIAjit Agarkar

