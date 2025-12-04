Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

ચાહકો માટે ખુશખબર! શું ખરેખર રોહિત શર્માની T20 ક્રિકેટમાં થશે વાપસી? આ ટૂર્નામેન્ટમાં દેખાડશે દમ!

Rohit Sharma Return T20 Cricket: રોહિત શર્માએ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ લઈ લીધો છે, પરંતુ તે માત્ર આઈપીએલ (IPL) રમે છે. હવે, રોહિતે ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની આગામી સિઝન પહેલા જ T20 ફોર્મેટમાં કમબેકની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. તાજેતરના અહેવાલોમાં પ્રશંસકો માટે એક મોટી ખુશખબર સામે આવી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Dec 04, 2025, 12:07 PM IST

Rohit Sharma Return T20 Cricket: રોહિત શર્મા ભલે ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્ત થયા હોય, પરંતુ તે મુંબઈ માટે રમવા માંગે છે. રોહિત છેલ્લે IPL દરમિયાન T20 ફોર્મેટ રમતા જોવા મળ્યા હતા. બધાને લાગ્યું હતું કે હવે તે સીધો IPL 2026 માં જ ક્રિકેટના સૌથી નાના ફોર્મેટમાં જોવા મળશે. જો કે, હવે રોહિતે મુંબઈ માટે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી (SMAT)ની નોકઆઉટ મેચોમાં રમવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. આ રોહિતના પ્રશંસકો માટે ખૂબ જ મોટા સમાચાર છે.

શું રોહિત શર્મા SMAT નોકઆઉટ રમશે?
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે રોહિત શર્માએ SMAT રમવાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરી છે. આ ભારતની ડોમેસ્ટિક T20 ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટ છે. મુંબઈ ક્રિકેટ એસોસિએશન (MCA)ના એક સૂત્રએ જણાવ્યું, ‘રોહિત શર્માએ મુંબઈ માટે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીની નોકઆઉટ મેચો રમવાની ઈચ્છા દર્શાવી છે.’ રોહિતને ફરીથી T20 ફોર્મેટમાં રમતા જોવું ચોક્કસપણે રસપ્રદ રહેશે. જો નોકઆઉટ મેચોમાં મુંબઈને રોહિતનો સાથ મળશે, તો તેમની ટ્રોફી જીતવાની તક બમણી થઈ જશે.

રોહિત શર્મા વિજય હઝારે ટ્રોફી રમવાના છે...
માહિતી મુજબ રોહિત શર્મા મુંબઈ માટે વિજય હઝારે ટ્રોફી રમવાના છે. થોડા સમય પહેલા BCCI એ જણાવ્યું હતું કે તમામ ખેલાડીઓ માટે ટીમ ઈન્ડિયામાં જળવાઈ રહેવા માટે ડોમેસ્ટિક ક્રિકેટ રમવું જરૂરી છે. રોહિત શર્મા માત્ર વનડે (ODI) રમે છે અને સતત સારા ટચમાં રહેવા માટે રોહિત શર્માને વિજય હઝારે ટ્રોફી રમવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી. MCA એ જણાવ્યું છે કે રોહિત આ ટૂર્નામેન્ટની કેટલીક મેચ રમવાના છે.

ક્યારે છે SMATની નોકઆઉટ મેચો?
સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીની નોકઆઉટ મેચો 12 ડિસેમ્બર 2025થી શરૂ થવાની છે. મુંબઈ હાલમાં ગ્રુપ A માં ચારમાંથી ચાર મેચ જીતીને ટોચ પર છે અને તેમનું નોકઆઉટ મેચો માટે ક્વોલિફાય થવું લગભગ નિશ્ચિત જણાય છે. આવી સ્થિતિમાં, રોહિત 12 ડિસેમ્બરથી મુંબઈની ડોમેસ્ટિક T20 ટીમ સાથે જોડાઈ શકે છે. SMAT ની ફાઇનલ 18 ડિસેમ્બર 2025 ના રોજ ઈન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમમાં રમાશે.

 

