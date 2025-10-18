રોહિત શર્મા 2027ના ODI વર્લ્ડ કપમાં રમશે કે નહીં, હીટમેને પોતે કર્યો મોટો ખુલાસો
Rohit Sharma : અનુભવી ભારતીય બેટ્સમેન રોહિત શર્મા માર્ચ પછી પહેલીવાર પર્થમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમતા જોવા મળશે. રોહિતે ટી20 અને ટેસ્ટ બંને ફોર્મેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી છે.
Trending Photos
Rohit Sharma : રોહિત શર્મા 2027ના ODI વર્લ્ડ કપમાં રમશે કે નહીં તે અંગે ઘણું સસ્પેન્સ છે. વર્લ્ડ કપ હજુ બે વર્ષ દૂર છે. હિટમેન ત્યાં સુધી ફિટ રહી શકશે કે નહીં અને શું તે પોતાનું ફોર્મ જાળવી શકશે કે નહીં તે અંગે ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. તાજેતરમાં રોહિતને ODI કેપ્ટનશીપથી દૂર કરવામાં આવ્યો હતો. શુભમન ગિલને તેના સ્થાને ભારતના નવા ODI કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે.
BCCIએ 19 ઓક્ટોબરથી શરૂ થતી ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી પહેલા આ નિર્ણય લીધો હતો. રોહિત હવે એક ખેલાડી તરીકે ODIમાં રમશે. જો કે, હિટમેને ખુલાસો કર્યો છે કે તે 2027ના ODI વર્લ્ડ કપમાં રમવા માંગે છે.
રોહિત શર્માએ મોટો ખુલાસો કર્યો
વાઈરલ વીડિયોમાં મેક-એ-વિશ બાળક સાથે વાત કરતી વખતે રોહિતે વચન આપ્યું હતું કે તે 2027ના ICC ODI વર્લ્ડ કપમાં રમવા માંગે છે. વાયરલ વીડિયોમાં, એક નાના બાળકે રોહિત શર્માને પૂછ્યું કે આગામી ODI વર્લ્ડ કપ ક્યારે છે, જેનો રોહિતે જવાબ આપ્યો, "2027 માં." બાળક પછી પૂછે છે, "શું તમે તે વર્લ્ડ કપ રમશો?" રોહિત શર્મા જવાબ આપે છે, "હા, હું ઈચ્છું છું."
રોહિત માટે ઓસ્ટ્રેલિયા શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ
ઓસ્ટ્રેલિયામાં રવિવારથી શરૂ થતી ODI શ્રેણી રોહિત શર્મા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. જો રોહિત ODI વર્લ્ડ કપમાં રમવા માંગે છે, તો તેણે આ શ્રેણીથી પ્રદર્શન કરવું પડશે અને પોતાનું ફોર્મ જાળવી રાખવું પડશે. રોહિતે આ શ્રેણીમાં રન બનાવવા પડશે અને પસંદગીકારો સહિત તેના ટીકાકારોને બતાવવું પડશે કે તે હજુ પણ લાયક છે. રોહિત 2023 ODI વર્લ્ડ કપમાં ભારતીય ટીમનો કેપ્ટન હતો. તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે સતત 10 મેચ જીતી અને ફાઇનલમાં પહોંચ્યું. જો કે, ફાઇનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે તેનો પરાજય થયો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે