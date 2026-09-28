/Video : રોહિત શર્મા બસમાંથી નીચે પડ્યો, મોટી દુર્ઘટના ટળી... વિરાટ કોહલીનું રિએક્શન વાયરલ

Rohit Sharma : ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્મા વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પ્રથમ વનડે જીત્યા બાદ બસ દ્વારા ટીમ સાથે હોટેલ પરત ફરી રહ્યો હતો ત્યારે બસમાંથી નીચે ઉતરતી વખતે તેનો પગ લપસી ગયો અને તે નીચે પડી ગયો. સદભાગ્યે તેને કોઈ ઈજા થઈ નથી. આ દરમિયાન વિરાટ કોહલી જે નીચે ઊભો હતો, તેનું રિએક્શન સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે શુભમન ગિલના નેતૃત્વમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ વનડેમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝને 8 વિકેટથી હરાવીને ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં 1-0ની સરસાઈ મેળવી હતી. આ મેચમાં કોહલી અને શુભમન ગિલે સદી ફટકારી હતી, જ્યારે કુલદીપ યાદવે 4 વિકેટ ઝડપીને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો ખિતાબ જીત્યો હતો.
રોહિત શર્માના બસમાંથી પડવાનો વીડિયો વાયરલ
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર રોહિત શર્માના બસમાંથી પડવાનો વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે હિટમેન બસમાંથી નીચે ઉતરતી વખતે પગથિયાં પરથી લપસી જાય છે અને નીચે પડે છે. ઘટનાસ્થળે હાજર એક પોલીસ અધિકારી અને કેટલાક સ્ટાફ સભ્યોએ તાત્કાલિક મદદ કરી અને રોહિત શર્માને ઊભા કરવામાં મદદ કરી. સદભાગ્યે, રોહિતને કોઈ ઈજા થઈ નથી.
કેટલાક ખેલાડીઓ પહેલાથી જ નીચે ઉતરી ચૂક્યા હતા અને ભારતીય ટીમની જીતની ઉજવણી કરવા માટે હોટેલનો સ્ટાફ બહાર ઊભો હતો. બધા તાળીઓ પાડી રહ્યા હતા, પરંતુ વિરાટ કોહલીનું ધ્યાન રોહિત શર્મા તરફ ગયું. તે પાછળ ફરીને રોહિતને જોઈ રહ્યો હતો.
Rohit Sharma 𝗦𝗹𝗶𝗽𝗽𝗲𝗱 from the Bus 😱
While returning to the hotel after winning the first ODI against the West Indies, Rohit Sharma slipped badly on the stairs of the team bus. 😥
- Everyone was celebrating India's win, but Virat Kohli was 𝘀𝘁𝘂𝗻𝗻𝗲𝗱 to see Rohit. 😭 pic.twitter.com/T01Lf4tJsb
— Mukku (@Cric_Mukku) September 28, 2026
રોહિત શર્મા મોટી ઇનિંગ ના રમી શક્યો
પ્રથમ બેટિંગ કરતા વેસ્ટ ઈન્ડિઝે ભારતને 296 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. આ સ્કોરનો પીછો કરતા રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલની ઓપનિંગ જોડીને કારણે ટીમ ઈન્ડિયાને મજબૂત શરૂઆત મળી. આ જોડીએ પ્રથમ વિકેટ માટે 12 ઓવરમાં 74 રન જોડ્યા. રોહિત શર્માએ સારી શરૂઆત કરી અને બે ચોગ્ગા તથા ત્રણ ગગનચુંબી છગ્ગાની મદદથી 32 રન બનાવ્યા, પરંતુ તે આ શરૂઆતને મોટી ઇનિંગ્સમાં ફેરવી શક્યો નહીં. તે અલ્ઝારી જોસેફનો શિકાર બન્યો.
ત્યારબાદ વિરાટ કોહલી બેટિંગ કરવા આવ્યો અને કેપ્ટન શુભમન ગિલ સાથે મળીને 151 રનની ભાગીદારી નોંધાવી, જેણે ટીમને જીત તરફ દોરી. આ દરમિયાન બંને બેટ્સમેનોએ સદી ફટકારી. ગિલ 110 રન બનાવીને આઉટ થયો, જ્યારે કોહલીએ 139 રનની અણનમ ઇનિંગ્સ રમી. ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની બીજી વન-ડે (ODI) મેચ બુધવાર, 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગુવાહાટીમાં રમાશે.