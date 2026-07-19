Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ઇંગ્લેન્ડમાં રોહિત શર્માનું તોફાન, લોર્ડ્સમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય; ઐતિહાસિક મેદાન પર રચ્યો નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

ઇંગ્લેન્ડમાં રોહિત શર્માનું તોફાન, લોર્ડ્સમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય; ઐતિહાસિક મેદાન પર રચ્યો નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

Rohit Sharma Lord's Century: રોહિત શર્માએ લોર્ડ્સના ઐતિહાસિક મેદાન પર સદી ફટકારીને ઈતિહાસ રચી દીધો છે. તેઓ આ મેદાન પર વનડે સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય બન્યા છે. જાણો 'હિટમેન'ના નવા વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ અને ઈંગ્લેન્ડ સામેના શાનદાર પ્રદર્શન વિશે વિગતવાર.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 19, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:21 PM IST
ઇંગ્લેન્ડમાં રોહિત શર્માનું તોફાન, લોર્ડ્સમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય; ઐતિહાસિક મેદાન પર રચ્યો નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સોનમ વાંગચુક કાલે ખતમ કરી શકે છે ઉપવાસ... પત્ની રાખી આ શરત, સંસદ માર્ચ પર કરી અપીલ
Sonam Wangchuk hunger strike40 min ago
2
Abhishek Porel1 hr ago
3
Worlds longest train journey2 hrs ago
4
imran khan2 hrs ago
5
bank holiday3 hrs ago