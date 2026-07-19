/ઇંગ્લેન્ડમાં રોહિત શર્માનું તોફાન, લોર્ડ્સમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય; ઐતિહાસિક મેદાન પર રચ્યો નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

Rohit Sharma Lord's Century: ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે લોર્ડ્સમાં રમાયેલી ત્રીજી વનડે મેચમાં રોહિત શર્માએ શાનદાર બેટિંગ કરતા પોતાના કરિયરની 34મી વનડે સદી ફટકારી છે. આ સાથે જ તેઓ લોર્ડ્સના ઐતિહાસિક મેદાન પર વનડે સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય બેટ્સમેન બની ગયા છે. આ પહેલા આ મેદાન પર કોઈ ભારતીય દ્વારા સર્વોચ્ચ સ્કોર 90 રન હતો, જે સૌરવ ગાંગુલીએ 2004માં ઈંગ્લેન્ડ સામે બનાવ્યો હતો.
39 વર્ષ અને 80 દિવસની ઉંમરે સદી ફટકારીને રોહિત શર્મા લોર્ડ્સમાં વનડે સદી બનાવનાર સૌથી મોટી ઉંમરના ખેલાડી બની ગયા છે. આ સાથે જ તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાં સદી ફટકારનાર ભારતના સૌથી મોટી ઉંમરના ખેલાડી પણ બની ગયા છે. તેમણે સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે, જેમણે 38 વર્ષ 327 દિવસની ઉંમરે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. ભારતીય ઓપનર બેટ્સમેન તરીકે રોહિતની હવે 46 આંતરરાષ્ટ્રીય સદીઓ થઈ ગઈ છે, જે સચિન તેંડુલકર (45) કરતા વધુ છે.
First Indian to score an ODI century at Lord's ✅
8️⃣th ODI century in England ✅
Rohit Sharma with a special knock at the Home of Cricket 💙
Updates ▶️ https://t.co/pLZ2PvDH5G#TeamIndia | #ENGvIND | @ImRo45 pic.twitter.com/S23LZfktRi
— BCCI (@BCCI) July 19, 2026
ઈંગ્લેન્ડની ધરતી પર કોણ છે અસલી 'રન મશીન'?
રોહિત શર્મા હવે ઈંગ્લેન્ડમાં 1,500 વનડે રન બનાવનાર પ્રથમ વિદેશી ખેલાડી બની ગયા છે. આ બાબતમાં તેમણે વિરાટ કોહલી (1419 રન) અને કેન વિલિયમસન (1393 રન) જેવા દિગ્ગજોને પાછળ છોડી દીધા છે. એટલું જ નહીં, ઈંગ્લેન્ડમાં રોહિતના નામે હવે 8 વનડે સદી નોંધાઈ ચૂકી છે. આ યાદીમાં માત્ર જો રૂટ (10 સદી) તેમનાથી આગળ છે, જ્યારે તેમણે માર્કસ ટ્રેસ્કોથિક (8 સદી)ની બરાબરી કરી લીધી છે.
ઈંગ્લેન્ડે બનાવ્યા 387 રન
મેચની વાત કરીએ તો ઈંગ્લેન્ડે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ પસંદ કરી હતી અને 50 ઓવરમાં 387/3નો પહાડ જેવો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો છે, જે લોર્ડ્સના મેદાન પર અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો વનડે સ્કોર છે. ઈંગ્લેન્ડ તરફથી બેન ડકેટે 141 રન અને જેકબ બેથેલે 91 રનની તોફાની ઇનિંગ્સ રમી. રોહિત શર્માની હવે કુલ 51 આંતરરાષ્ટ્રીય સદી (34 વનડે, 12 ટેસ્ટ અને 5 T20) થઈ ગઈ છે.