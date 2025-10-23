'હિટમેન'એ તોડ્યો ગાંગુલીનો પ્રચંડ રેકોર્ડ, સચિન-વિરાટ પછી બન્યો ભારતનો ત્રીજી સફળ વનડે બેટ્સમેન
India vs Australia 2nd ODI: 'હિટમેન' રોહિત શર્માએ વનડે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં ઈતિહાસ રચ્યો છે. રોહિત શર્મા હવે સચિન તેંડુલકર અને વિરાટ કોહલી પછી ભારતનો ત્રીજો સૌથી સફળ વનડે બેટ્સમેન બની ગયો છે.
Trending Photos
India vs Australia 2nd ODI: 'હિટમેન' રોહિત શર્માએ વનડે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. રોહિત શર્મા હવે સચિન તેંડુલકર અને વિરાટ કોહલી પછી ભારતનો ત્રીજો સૌથી સફળ વનડે બેટ્સમેન બની ગયો છે. રોહિત શર્મા ગુરુવારે એડિલેડ ઓવલના મેદાન પર ઓસ્ટ્રેલિયા સામે બીજી વનડેમાં બેટિંગ કરવા આવ્યો હતો અને તેમણે ચોગ્ગા અને છગ્ગાની તુફાની બેટિંગ સાથે ફેન્સનું ભરપૂર મનોરંજન કર્યું હતું. રોહિત શર્મા 97 બોલમાં 7 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગાની મદદથી 73 રન બનાવી આઉટ થયો.
'હિટમેન'એ તોડ્યો ગાંગુલીનો પ્રચંડ રેકોર્ડ
રોહિત શર્માએ આ વનડે મેચમાં 46 રન બનાવતાની જ સાથે પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલીનો એક પ્રચંડ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. રોહિત શર્મા હવે ભારતનો ત્રીજો સૌથી સફળ વનડે બેટ્સમેન બની ગયો છે. ભારત માટે વનડે ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં સૌથી વધારે રન બનાવવાના મામલામાં રોહિત શર્મા હવે સૌરવ ગાંગુલીને પાછળ છોડીને ત્રીજા નંબર પર આવી ગયો છે. રોહિત શર્માએ અત્યાર સુધીમાં ભારત માટે 275 વનડે મેચમાં 48.69ની સરેરાશથી 11,249 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ત્રણ બેવડી સદી, 32 સદી અને 59 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેનો બેસ્ટ સ્કોર 264 રનનો રહ્યો છે.
રોહિતથી આગળ ફક્ત સચિન અને વિરાટ
સૌરવ ગાંગુલીએ ભારત માટે 308 વનડે ઈન્ટરનેશનલ મેચ રમ્યા છે, જેમાં 40.95ની સરેરાશથી 11,221 રન બનાવ્યા હતા. સચિન તેંડુલકર ભારત માટે વનડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે, તેમણે 18,426 રન બનાવ્યા છે. વિરાટ કોહલી બીજા ક્રમે આવે છે, તેમણે ભારત માટે વનડે ક્રિકેટમાં 14,181 રન બનાવ્યા છે. સચિન તેંડુલકરના નામે વનડે ક્રિકેટમાં 49 સદી છે, જ્યારે વિરાટ કોહલીના નામે 51 સદી છે. રોહિત શર્માના નામે હાલમાં વનડે ક્રિકેટમાં 32 સદી છે.
વનડે ઈન્ટરનેશનલમાં ભારત માટે સૌથી વધુ રન બનાવનારા બેટ્સમેન
1. સચિન તેંડુલકર - 18426 રન
2. વિરાટ કોહલી - 14181 રન
3. રોહિત શર્મા - 11249 રન
4. સૌરવ ગાંગુલી - 11221 રન
5. રાહુલ દ્રવિડ - 10768 રન
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે