T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા રોહિત શર્માની નવી ઓળખ, જાણો હવે કયા નામે બોલાવવામાં આવશે...

Rohit Sharma Received D.Litt.: ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ક્રિકેટર રોહિત શર્માને વધુ એક ખિતાબથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. પુણેની અજિંક્ય ડીવાય પાટિલ યુનિવર્સિટીએ તેમને માનદ ડોક્ટરેટ (D.Litt.) ની પદવી એનાયત કરી છે. "હિટમેન" માટે યુનિવર્સિટીએ કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 25, 2026, 11:42 AM IST

T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા રોહિત શર્માની નવી ઓળખ, જાણો હવે કયા નામે બોલાવવામાં આવશે...

Rohit Sharma Received Honorary Doctorate: રોહિત શર્માએ પોતાના ક્રિકેટ કરિયરમાં ઘણી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે, પરંતુ હવે તેમને વધુ એક સન્માન મળ્યું છે. ટીમ ઈન્ડિયાના "હિટમેન" ને મહારાષ્ટ્રના પુણે સ્થિત અજિંક્ય ડીવાય પાટિલ યુનિવર્સિટી દ્વારા માનદ ડોક્ટરેટ (D.Litt.) ની પદવી એનાયત કરવામાં આવી હતી. જોકે જરૂરી કામમાં વ્યસ્તતા કારણે રોહિત શર્મા દીક્ષાંત સમારોહમાં હાજરી આપી શક્યા ન હતા, પરંતુ તેમણે વીડિયો સંદેશ દ્વારા પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા.

રોહિતને સન્માન માટે કહ્યું- ‘આભાર’
રોહિત શર્માએ એક સંદેશમાં જણાવ્યું છે કે, "હું આ સન્માનને કૃતજ્ઞતા સાથે સ્વીકાર કરું છું. હું ડૉ. અજિંક્ય ડી.વાય. પાટીલને તેમના દૂરંદેશી નેતૃત્વ માટે હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરવા માંગુ છું. એક એવી સંસ્થા બનાવવા માટે જે ઉત્કૃષ્ટતા અને ઈનોવેશન પર આધારિત હોય અને હું ડો.પુજા પાટિલને પણ મારી જર્નીને આટલી નજીકથી ઓળખવા માટે આભાર માનું છું.

‘ક્રિકેટે મને ધીરજ શીખવાડી’
"હિટમેન" એ આગળ કહ્યું, "મુંબઈના એક નાના છોકરાથી લઈને ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા સુધી, ક્રિકેટે મને ધીરજ, સહનશક્તિ અને વિશ્વાસ શીખવ્યો છે. આ સન્માન ખાસ છે કારણ કે શિક્ષણ અને રમતગમત શિસ્ત અને સુસંગતતાના સમાન મૂલ્યો ધરાવે છે. અને મને આશા છે કે મારી સફર વિદ્યાર્થીઓને મોટા સપના જોવા અને પ્રામાણિકતા અને સખત મહેનત દ્વારા શ્રેષ્ઠતા પ્રાપ્ત કરવા પ્રેરણા આપશે. ફરી એકવાર આભાર, અને તમારા બધાને શુભકામનાઓ."

રોહિત શર્મા ના આવવાથી વિદ્યાર્થીઓ નિરાશ
જ્યારે આ દીક્ષાંત સમારોહ દરમિયાન "ચક દે ઈન્ડિયા" ફેમ અભિનેત્રી વિદ્યા માલવડેએ જાહેરાત કરી કે રોહિત શર્મા પોતાના વ્યસ્ત સમયને કારણે હાજરી આપી શકશે નહીં, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ થોડા નિરાશ થયા હતા.

યુનિવર્સિટીનું નિવેદન
યુનિવર્સિટીએ રોહિત શર્મા અંગે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "ડિયર ઓલ, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માને અજિંક્ય ડીવાય પાટિલ યુનિવર્સિટી દ્વારા ડોક્ટર ઓફ લેટર્સ (D.Litt.)  ની ડિગ્રી એનાયત કરવામાં આવી છે. શ્રી રોહિત શર્માએ આ સન્માનનો ખુશીથી સ્વીકાર કર્યો છે. શ્રી શર્મા આજે યુનિવર્સિટીના દીક્ષાંત સમારોહમાં તેમની ડી.લિટ. ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરવા માટે રૂબરૂ હાજર રહેવાના હતા. જોકે, બીસીસીઆઈ દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી એક મહત્વપૂર્ણ અને તાત્કાલિક બેઠકને કારણે તેઓ રૂબરૂ હાજર રહી શક્યા નહીં."

‘ટૂંક સમયમાં યુનિવર્સિટીની વિઝિટ કરશે’
"નેશનલ ફર્સ્ટ" ના સિદ્ધાંતને જાળવી રાખતા, અજિંક્ય ડીવાય પાટિલ યુનિવર્સિટીના પ્રમુખ ડૉ. અજિંક્ય ડીવાય પાટીલે જણાવ્યું હતું કે નેશનલ લેવલની બેઠકોમાં હાજરી આપવી એ પ્રાથમિકતા હતી. તેથી, શ્રી રોહિત શર્મા આજના દીક્ષાંત સમારોહમાં હાજરી આપી શક્યા ન હોવા છતાં, તેમણે પુષ્ટિ આપી હતી કે તેઓ ટૂંક સમયમાં યુનિવર્સિટી કેમ્પસની મુલાકાત લેશે.

