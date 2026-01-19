રોહિત અને વિરાટ ક્યારે રમશે આગામી ODI મેચ? જાણો ક્યારે મેદાન પર જોવા મળશે ક્રિકેટ જગતની સૌથી હિટ જોડી
ROKO: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી વનડે સિરીઝ પૂરી થઈ ગઈ છે. 37 વર્ષ બાદ ટીમ ઈન્ડિયાને ઘરઆંગણે ન્યુઝીલેન્ડ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાની સૌથી હિટ જોડીમાં વિરાટ કોહલીએ આ સિરીઝમાં બેટથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. બન્નેએ ધમાકેદાર પ્રદર્શનના જોરે ટીકાકારોને જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે. એવામાં તમારા મનમાં પણ આ વિચાર આવ્યો હશે કે, હવે આ બન્ને સ્ટાર ખેલાડીઓ ફરી ક્યારે મેદાન પર દેખાશે, તો ચાલો અમે તમને જણાવીએ.
Trending Photos
ROKO: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી વનડે સિરીઝ પૂરી થઈ ગઈ છે. 37 વર્ષ બાદ ટીમ ઈન્ડિયાને ઘરઆંગણે ન્યુઝીલેન્ડ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. જો કે, રોહિત શર્માએ છેલ્લા કેટલાક મેચમાં નિરાશ કર્યા હતા. વર્ષ 2025 ઓક્ટોબર મહિનામાં જ્યારે રોહિત અને વિરાટની જોડી 7 મહિના પછી મેદાનમાં ઉતરી હતી, ત્યારે બન્ને પર અનેક પ્રકારના સવાલો ઉઠી રહ્યા હતા.
એટલું જ નહીં, બન્ને ખેલાડીઓના ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાનને લઈને પણ ઘણી ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી, પરંતુ બન્ને દિગ્ગજો શાંત રહ્યા અને બેટથી ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરીને પોતાના કરિયરની સૌથી જોરદાર વાપસી કરી. રોહિત અને વિરાટ બન્નેએ ઓસ્ટ્રેલિયાની સિરીઝથી એવું પ્રદર્શન કર્યું કે તેમનું બેટ શાંત જ ન થયું અને ક્રિકેટ ફેન્સને માનો 2013 થી 2019 વચ્ચેના રોહિત-વિરાટ પાછા મળી ગયા હોય તેવું લાગ્યું.
રોહિત-વિરાટનું ફોર્મ
ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ બાદ દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસ અને ત્યારબાદ ન્યુઝીલેન્ડ સામે રમાયેલી સિરીઝ દરમિયાન બન્ને સ્ટાર ખેલાડીઓએ અદ્ભુત પ્રદર્શન કર્યું હતું. ખાસ કરીને 'રન મશીન' વિરાટ કોહલીનો બેટથી વિસ્ફોટક અંદાજ જોવા મળ્યો. કોહલીએ છેલ્લી 7 વનડે મેચોમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે જબરદસ્ત પ્રદર્શન કર્યું છે. જ્યાં રોહિત શર્મા ન્યુઝીલેન્ડ સામે સંઘર્ષ કરતા જોવા મળ્યા હતા, જ્યારે વિરાટ કોહલી શાનદાર ફોર્મમાં જોવા મળ્યા હતા.
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની સિરીઝની પ્રથમ મેચમાં તેઓ સદી ફટકારતા રહી ગયા હતા. બીજી મેચમાં તેઓ કંઈ ખાસ કરી શક્યા નહોતા, પરંતુ છેલ્લી મેચમાં ફરી એકવાર શાનદાર 124 રનની ઇનિંગ રમીને તેમણે પોતાના વનડે કરિયરની 54મી સદી ફટકારવાનું કારનામું કર્યું હતું. આ સાથે તેમણે પોતાના ઇન્ટરનેશનલ કરિયરની 85મી સદી ફટકારી.
હવે ક્યારે જોવા મળશે આ સ્ટાર જોડી
તમને જણાવી દઈએ કે, રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીની જોડી આ વર્ષે બ્લુ જર્સીમાં 15 વનડે મેચોમાં જોવા મળી શકે છે. જૂન મહિના દરમિયાન અફઘાનિસ્તાન પ્રવાસ પર યોજાનારી 3 વનડે મેચોમાં તેઓ મેદાન પર જોવા મળી શકે છે. ત્યારબાદ ભારતીય ટીમ ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પર 3 જુલાઈથી 3 મેચોની વનડે સિરીઝ માટે જવાની છે. ત્યારબાદ સપ્ટેમ્બરમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ અને ભારત વચ્ચે 3 મેચોની વનડે સિરીઝ રમાઈ શકે છે. ત્યારબાદ ઓક્ટોબરથી નવેમ્બર વચ્ચે ભારત ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ પર 3 વનડે મેચોની સિરીઝ માટે જશે. તેમજ વર્ષના અંતમાં શ્રીલંકાની ટીમ ભારત પ્રવાસે 3 મેચોની વનડે સિરીઝ રમવા આવશે.
શું કહે છે આંકડા?
રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી બન્ને 50 ઓવરના ફોર્મેટના નંબર 1 ખેલાડીઓ છે. ખાસ વાત એ છે કે બન્ને હાલની ટીમમાં સૌથી સિનિયર ખેલાડીઓ છે. જો આંકડાઓની વાત કરીએ તો વિરાટ કોહલીએ તેમના ઓવરઓલ વનડે કરિયરમાં ભારત માટે 54 સદી ફટકારી છે, જ્યારે રોહિત શર્માએ 33 વનડે સદી ફટકારી છે.
રોહિતે તેમના ઓવરઓલ કરિયરમાં અત્યાર સુધીમાં 11577 રન બનાવ્યા છે. જ્યારે વિરાટ કોહલીએ વનડે કરિયરમાં કુલ 14,797 રન બનાવવાનું કારનામું કર્યું છે. સચિન તેંડુલકર પછી વનડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માના નામે સ્થાપિત છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે