ગુજરાતી ન્યૂઝSports

થઈ ગઈ જાહેરાત, આ દિવસે ફરી રોહિત-વિરાટ ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સીમાં કરશે વાપસી

Rohit Sharma-Virat Kohli : ભારતીય ક્રિકેટના બે સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા હવે ફક્ત એક જ ફોર્મેટમાં રમે છે, ટી20 અને ટેસ્ટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે, હવે ફક્ત વનડેમાં જ રમે છે. ત્યારે દરેક ક્રિકેટ ફેન્સ તેમને મેદાન પર જોવા માટે ઉત્સુક હોય છે. હવે બધાના મનમાં સવાલ એ છે કે રોહિત અને વિરાટ ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સીમાં ક્યારે જોવા મળશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 02, 2026, 04:04 PM IST
  • રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી હવે ફક્ત વનડેમાં જ રમે છે
  • છેલ્લે બંને ન્યુઝીલેન્ડ સામેની સિરીઝમાં રમ્યા હતા
  • ફરી એકવાર RO-KOની જોડી ભારતીય જર્સીમાં જોવા મળશે

Rohit Sharma-Virat Kohli : રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી હવે ફક્ત વનડેમાં જ રમે છે. જેના કારણે જ્યારે પણ તેઓ મેદાનમાં ઉતરે છે, ત્યારે ફેન્સ માટે તેમને એક્શનમાં જોવા એક લ્હાવો છે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી છેલ્લે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની સિરીઝમાં રમ્યા હતા. હવે તે સીધા IPLમાં જોવા મળશે. ત્યારે બધાના મનમાં સવાલ હતો કે બંને ટીમ ઈન્ડિયાની જર્સીમાં ફરી ક્યારે જોવા મળશે, જેની હવે જાહેરાત થઈ ગઈ છે. 

રોહિત અને વિરાટ ભારતીય ટીમમાં ક્યારે વાપસી કરશે ?

BCCIએ જાહેરાત કરી છે કે અફઘાનિસ્તાનની ટીમ ભારતના પ્રવાસે આવશે. બંને દેશો વચ્ચે એક ટેસ્ટ અને ત્રણ મેચની ODI સિરીઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સિરીઝ દ્વારા રોહિત અને વિરાટ વાપસી કરશે. ભારત અને અફઘાનિસ્તાન 14 જૂને ધર્મશાલામાં ટકરાશે. ત્યારબાદ બંને અનુભવી ખેલાડીઓ 17 જૂને લખનૌ અને 20 જૂને ચેન્નાઈમાં એક્શનમાં જોવા મળશે.

 

રોહિત અને વિરાટ IPL પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે

ન્યુઝીલેન્ડ સામે ODI સિરીઝ સમાપ્ત થયા પછી રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી હવે IPL 2026 પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. રોહિત શર્માએ ટુર્નામેન્ટની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. તેના પ્રેક્ટિસ સેશનની કેટલીક તસવીરો પણ સામે આવી છે. વિરાટ કોહલી પણ હાલમાં ભારતમાં છે અને ટૂંક સમયમાં RCB પ્રેક્ટિસ કેમ્પમાં જોડાઈ શકે છે. 

વિરાટ કોહલીના વિસ્ફોટક પ્રદર્શનથી RCBને ગયા વર્ષે ટ્રોફી જીતવામાં મદદ મળી. તે પોતાની ટીમને ફરીથી વિજય તરફ દોરી જવાનો ટાર્ગેટ રાખશે, જ્યારે રોહિત શર્મા MIને તેમના છઠ્ઠા ખિતાબ તરફ દોરી જવાનો ટાર્ગેટ રાખશે. IPL 2026 માર્ચના છેલ્લા અઠવાડિયામાં શરૂ થવાની શક્યતા છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

Rohit SharmaVirat KohliTeam IndiaTeam India jerseyind vs afg

