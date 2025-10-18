Prev
રોહિત-વિરાટની વાપસી, આ 4 ખેલાડીઓનું કપાશે પત્તુ... પ્રથમ વનડેમાં આવી હશે ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11 !

IND vs AUS : ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયાનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે. આ શ્રેણીની પહેલી મેચમાં બે સ્ટાર ખેલાડીઓની વાપસી થશે. ત્યારે પ્રથમ વનડેમાં ભારતીય ટીમની પ્લેઈંગ ઈલેવન કેવી હશે તેના પર એક નજર કરીએ. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 18, 2025, 06:13 PM IST

IND vs AUS : ટીમ ઈન્ડિયા 19 ઓક્ટોબરથી ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ત્રણ મેચની વનડે શ્રેણી રમશે. માર્ચમાં ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીત્યા બાદ રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી પહેલીવાર રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે રમી રહ્યા છે. જો કે, યુવા બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલને પહેલી મેચમાં બેન્ચ પર રાખવામાં આવી શકે છે. 

આ શ્રેણીને 2027ના વનડે વર્લ્ડ કપની તૈયારીનો પ્રથમ તબક્કો માનવામાં આવે છે. રોહિત શર્માના સ્થાને શુભમન ગિલને વનડે કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે, જેનાથી મેનેજમેન્ટની ભવિષ્યની યોજનાઓ પર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. જોવાનું બાકી છે કે મેનેજમેન્ટ પહેલી મેચમાં કેવા પ્રકારની પ્લેઇંગ ઇલેવન મેદાનમાં ઉતારશે.

રોહિત અને શુભમન ઓપનિંગ કરશે

શુભમન ગિલ અને રોહિત શર્મા પહેલી વનડેમાં ઇનિંગ ઓપન કરે તેવી શક્યતા છે. વિરાટ કોહલી તેના મનપસંદ નંબર 3 પર બેટિંગ કરશે. ત્યારબાદ શ્રેયસ ઐયર અને કેએલ રાહુલ મિડલ ઓર્ડર સંભાળશે. અક્ષર પટેલને બેટ્સમેનોને સંતુલિત કરવા માટે મોકલવામાં આવી શકે છે, જેમ તેણે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં કર્યું હતું.

ટીમમાં ઓલરાઉન્ડર કોણ હશે ?

હાર્દિક પંડ્યા ઈજાને કારણે ટીમની બહાર છે અને રવિન્દ્ર જાડેજાને પડતો મૂકવામાં આવ્યો છે. ઓલરાઉન્ડર માટે મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર વોશિંગ્ટન સુંદર અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીને તક આપી શકે છે. બંને ખેલાડીઓ બેટિંગ અને બોલિંગ બંનેમાં યોગદાન આપશે. જસપ્રીત બુમરાહને આરામ આપવામાં આવ્યો છે, તેથી અર્શદીપ સિંહ અને મોહમ્મદ સિરાજ ઝડપી બોલિંગ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે. કુલદીપ યાદવ સ્પિનર તરીકે ટીમમાં રહેશે.

આ ખેલાડીઓ બેન્ચ પર રહેશે

યશસ્વી જયસ્વાલ, ધ્રુવ જુરેલ, હર્ષિત રાણા અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા જેવા ખેલાડીઓને પ્રથમ વનડેમાં બેન્ચ પર રાખવામાં આવી શકે છે.

ભારતની સંભવિત પ્લેઇંગ 11 

શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ ઐયર (વાઈસ-કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, વોશિંગ્ટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ.

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Rohit SharmaVirat Kohliindia probable playing 11Probable Playing 11

