રોહિત શર્મા પર લાગ્યો ટીમ તોડવાનો આરોપ! કેપ્ટનશીપ પરથી હટાવવા પાછળની કહાની જાણીને ક્રિકેટ જગત હેરાન
Rohit Sharma: રોહિત શર્મા વિશે એક વર્ષ પહેલા સુધી કહેવામાં આવી રહ્યું હતું તે, તેઓ ડ્રેસિંગ રૂમમાં વાતાવરણ સૌથી સારું જાળવી રાખે છે, યુવા ખેલાડીઓ સાથે વાતચીત કરે છે. હવે તેની નિંદા થઈ રહી છે. એક રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, સિલેક્ટર્સ નથી ઈચ્છતા કે રોહિત શર્મા ડ્રેસિંગ રૂમમાં પોતાનો મર્જી ચલાવે. આ ખુલાસાથી બધાને હેરાન થઈ ગયા છે.
Rohit Sharma: ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની આગામી ODI સિરીઝ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયામાં મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. આઠ મહિનામાં ભારતને બે ICC ટ્રોફી અપાવનાર કેપ્ટન રોહિત શર્મા પાસેથી ODI કેપ્ટનશીપ છીનવી લેવામાં આવી છે. સિલેક્ટર્સે આ જવાબદારી શુભમન ગિલને સોંપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. મુખ્ય સિલેક્ટર અજિત અગરકરે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં જણાવ્યું કે, ત્રણેય ફોર્મેટ માટે અલગ-અલગ કેપ્ટન રાખવા અશક્ય છે. હવે, બીજો એક અહેવાલ સામે આવ્યો છે, જેના વિશે જાણીને ફેન્સને ઝટકો લાગી શકે છે.
શું રોહિત શર્મા ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખતરો?
ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના એક રિપોર્ટમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, સિલક્ટર્સ ઇચ્છતા ન હતા કે રોહિત શર્મા પોતાની રીતે વસ્તુઓ નક્કી કરે, કારણ કે તેમને ડર હતો કે તેનાથી ટીમ સંસ્કૃતિ પર નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. BCCIના એક સૂત્રએ TOIને આંતરિક કહાની જણાવી છે. જેમાં જણાવ્યું કે, રોહિત જેવા કદના ખેલાડીને નેતૃત્વની ભૂમિકામાં રાખવાનો અર્થ થાય છે કે ડ્રેસિંગ રૂમમાં તેમને તેમના સિદ્ધાંતો લાગુ કરવાનો મોકો આપવો. જો કે, તેને ફક્ત ODIમાં રમવાથી, જે સૌથી ઓછી રમાતી ફોર્મેટ છે, ટીમ સંસ્કૃતિમાં ખલેલ પહોંચી શકે છે.
રિપોર્ટમાં ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે કે, ગૌતમ ગંભીરે હેડ કોચ તરીકેના તેમના શરૂઆતના છ મહિનામાં પાછળની સીટ લઈ લીધી હતી. ન્યુઝીલેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે ટેસ્ટ સિરીઝમાં હાર બાદ તેમણે ટીમના મામલાઓમાં દખલ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. સૂત્રએ જણાવ્યું કે, આ ગંભીર અને અગરકરનો સામૂહિક પ્રયાસ રહ્યો છે. તેઓ સમજે છે કે, રોહિત અને કોહલી બન્ને માટે બે વર્ષમાં ટોપ પર પહોંચવું મુશ્કેલ બનશે, કારણ કે તેઓ લગભગ 40 વર્ષના થઈ જશે. તેઓ નથી ઈચ્છતા કે, જો રોહિત કે કોહલીના ફોર્મ અચાનકમાં ઘટાડો આવે છે તો તેમને આશ્ચર્ય થશે. આનાથી નેતૃત્વ જૂથમાં ઉથલપુથલ મચી જાત.
સૂત્રએ વધુમાં ઉમેર્યું કે, ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટે પસંદગીના થોડા દિવસો પહેલા જ બન્નેએ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી, જે તેનું એક ઉદાહરણ છે. બુમરાહ વિના પણ ટીમે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અને ઇંગ્લેન્ડમાં બે ટેસ્ટ મેચ જીતી હતી.
