કેપ્ટનશીપ ગુમાવ્યા બાદ રોહિત શર્માનું પહેલું નિવેદન, કહ્યું- મને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે...

Rohit First Statement: રોહિત શર્માએ ODI કેપ્ટનશીપ ગુમાવ્યા બાદ પોતાનું પહેલું નિવેદન જાહેર કર્યું છે. મુંબઈમાં યોજાયેલા એક એવોડ્સમાં તેને હાજરી આપી હતી, જે બાદ તેનું પહેલું નિવેદન સામે આવ્યું છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 08, 2025, 08:45 AM IST

Rohit First Statement: ભારતીય ઓપનર રોહિત શર્માએ ODI કેપ્ટનશીપ ગુમાવ્યા બાદ ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ અંગે પોતાનું પહેલું નિવેદન આપ્યું છે. કેપ્ટન તરીકેની છેલ્લી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીનો ખિતાબ અપાવનાર રોહિત શર્મા હવે ફક્ત બેટ્સમેન તરીકે ભારતની ODI ટીમનો ભાગ છે. 

ગિલ ODI શ્રેણીમાં ભારતનું નેતૃત્વ કરશે

શુભમન ગિલ 19 ઓક્ટોબરથી શરૂ થનારી ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં ભારતનું નેતૃત્વ કરશે. આ દરમિયાન, રોહિત શર્માએ ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ અંગે એક નિવેદન જાહેર કરીને કહ્યું છે કે તેમને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમવાની મજા આવે છે.

મને ઓસ્ટ્રેલિયામાં ક્રિકેટ રમવાનું પણ ગમે છે

મંગળવારે મુંબઈમાં એક એવોર્ડ્સમાં હિટમેન રોહિત શર્મા સ્લિમ, ફિટ અને ડેશિંગ દેખાતો હતો. માર્ચમાં ભારતને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીનો ખિતાબ અપાવનાર રોહિત શર્માને આ કાર્યક્રમમાં એક ખાસ એવોર્ડ આપવામાં આવ્યો હતો. ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ વિશે પૂછવામાં આવતા તેમણે કહ્યું કે મને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે રમવાનું ગમે છે, મને ત્યાં જવાનું ગમે છે. ઓસ્ટ્રેલિયન લોકો ક્રિકેટને પ્રેમ કરે છે, અને મને ઓસ્ટ્રેલિયામાં ક્રિકેટ રમવાનું પણ ગમે છે. રોહિત શર્માનો ઓસ્ટ્રેલિયા સામેનો રેકોર્ડ પણ મજબૂત છે. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયામાં ODI ક્રિકેટમાં ચાર અડધી સદી અને 6 સદી ફટકારી છે.

હવે ફક્ત વન ડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં રમે છે

T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેનાર રોહિત શર્મા હવે ફક્ત વન ડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં રમે છે. તેનું સ્વપ્ન ભારત માટે ODI વર્લ્ડ કપ જીતવાનું છે, પરંતુ ઉંમર તેને અવરોધી રહી છે. આગામી વર્લ્ડ કપ 2027 માં છે, અને તે સમયે, રોહિત શર્મા 40 વર્ષનો થઈ જશે. 

છેલ્લો આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસ

જોકે તેણે પોતાને ફિટ રાખવાનું શરૂ કરી દીધું છે, કેપ્ટન, કોચ, ટીમ મેનેજમેન્ટ અને પસંદગીકારોના વિચારો શું છે? ફક્ત સમય જ કહેશે. અહેવાલો સૂચવે છે કે રોહિત શર્માનો ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ તેનો છેલ્લો આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાસ હોઈ શકે છે.

Rohit SharmaIndia vs Australia ODI SeriesShubman GillTeam IndiaGujarati Newssports newsCricket Newsfirst statementlosing captaincy

