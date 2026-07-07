/વર્લ્ડ કપનું સપનું તૂટતાં ધ્રુસકે-ધ્રુસકે રડી પડ્યા રોનાલ્ડો, આ મહાન ખેલાડીની આંસુ જોઈને તમે પણ થઈ જશો ભાવુક, જુઓ Video

Cristiano Ronaldo Emotional: એવું કહેવાય છે કે કંઈ પણ તેની નિયત તારીખ કે સમય પહેલાં આવતું નથી. ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોને કોણ નથી જાણતું? ફૂટબોલ સ્ટાર જેણે પોતાના 20 વર્ષના આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં અસંખ્ય સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી હતી, પરંતુ તેની કારકિર્દી તે 20 વર્ષ દરમિયાન સૌથી વધુ મેળવેલી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કર્યા વિના સમાપ્ત થઈ ગઈ. હા, ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સ્પેન સામે હાર્યા બાદ, પોર્ટુગલ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયું, અને તેની સાથે, રોનાલ્ડોનું સ્વપ્ન પણ તૂટી ગયું.
સોમવારે મોડી રાત્રે રમાયેલી રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચમાં, સ્પેને પોર્ટુગલને 1-0થી હરાવ્યું. 30 વર્ષીય સ્પેનિશ ખેલાડી મિકેલ મેરિનોએ રોનાલ્ડોના સ્વપ્નને ચકનાચૂર કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. મેચની અંતિમ ક્ષણોમાં (90+1), તેણે ગોલ કર્યો જે વિજયી ગોલ સાબિત થયો. પોર્ટુગલે બરાબરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ નિષ્ફળ ગયો. રેફરીએ અંતિમ સીટી વગાડી, અને રોનાલ્ડોનું સપનું ચકનાચૂર થઈ ગયું, સાથે રોનાલ્ડો પણ ભાંગી પડ્યો હતો.
રોનાલ્ડો રડી પડ્યો કારણ કે તેનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું
મેચ પછી, ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ પોતાને શાંત કરવાનો બેસ્ટ પ્રયાસ કર્યો. તેણે પોતાને સમજાવવાનો પ્રયાસ કર્યો કે બધું ઠીક છે... આ એક અદ્ભુત સફર હતી, પણ કેટલા સમય સુધી... લાગણીઓનો દબાવતો રહ્યો, અને તે આખરે તે હારી ગયો. હાર છતાં સ્ટેડિયમમાં હજારો ચાહકોને પોર્ટુગલ માટે ઉત્સાહિત જોઈને, રોનાલ્ડો પોતાને કાબુમાં રાખી શક્યો નહીં અને રડવા લાગ્યો. સ્ટાર ફૂટબોલરને આવી સ્થિતિમાં જોઈને તેના ઘણા ચાહકોની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા હશે.
Ronaldo is crying, this is beautiful 😭 pic.twitter.com/t3DuCm6BRB
— Hansi’s Barça 🇩🇪 (fan) (@Flickxball) July 6, 2026
પોર્ટુગલની આશાઓ પર પાણી ફરી ગયું
સ્પેન વિરુદ્ધ પોર્ટુગલ મેચ બ્લોકબસ્ટર ફિલ્મથી ઓછી નહોતી. બંને ટીમોએ 90 મિનિટ સુધી પોતાનું સર્વસ્વ આપી દીધું. જ્યારે એવું લાગતું હતું કે રમત વધારાના સમયમાં જશે, ત્યારે મિકેલ મેરિનોએ ગોલ કર્યો, જેનાથી રોનાલ્ડો અને પોર્ટુગલની આશાઓ પર પાણી ફરી ગયું. 90+1 મિનિટમાં, સ્પેનને ફ્રી કિક આપવામાં આવી.
Who would’ve thought Mikel Merino would become a goalscoring machine? Mikel Arteta did.
85’ ⬅️ Comes on.
90+1’ Delivers the winning goal for Spain.
Super sub 🔥 #PORESP
— JACCINTA (@AFCJaccy) July 6, 2026
સ્પેનિશ ખેલાડીઓએ તક ઝડપી લીધી અને ઝડપથી ફ્રી કિક લીધી. પોર્ટુગીઝ ડિફેન્ડરોને ખ્યાલ નહોતો કે સ્પેન આટલી ઝડપથી તેનો સામનો કરશે. સાવધાની હટી અને દુર્ઘટના ઘટી. મિકેલ મેરિનોએ શાનદાર ગોલ કરીને સ્પેનને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચાડ્યું, જ્યારે રોનાલ્ડોને એક એવો ઘા થયો જે કદાચ ક્યારેય રૂઝાશે નહીં.