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વર્લ્ડ કપનું સપનું તૂટતાં ધ્રુસકે-ધ્રુસકે રડી પડ્યા રોનાલ્ડો, આ મહાન ખેલાડીની આંસુ જોઈને તમે પણ થઈ જશો ભાવુક, જુઓ Video

Cristiano Ronaldo Emotional: ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોને દરેક વ્યક્તિ જાણે છે. રોનાલ્ડોએ પોતાના 20 વર્ષના કરિયરમાં અસંખ્ય સિદ્ધિઓ મેળવી છે, પરંતુ તેના કરિયરની 20 વર્ષ દરમિયાન સૌથી વધુ હાંસલ કરેલી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કર્યા વિના સમાપ્ત થઈ. પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સ્પેન સામે હાર્યા બાદ પોર્ટુગલ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માંથી બહાર થઈ ગયું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 07, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 08:43 AM IST
વર્લ્ડ કપનું સપનું તૂટતાં ધ્રુસકે-ધ્રુસકે રડી પડ્યા રોનાલ્ડો, આ મહાન ખેલાડીની આંસુ જોઈને તમે પણ થઈ જશો ભાવુક, જુઓ Video
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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