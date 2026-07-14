/રોનાલ્ડોનું સપનું તૂટ્યું... હવે પુત્ર સામે મોટો પડકાર! 5 દેશોમાંથી રમવાની તક, કોની કરશે પસંદગી?

ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ની સફર હજુ સમાપ્ત થઈ નથી, પરંતુ એક યુગનો અંત જરૂર થઈ ગયો છે. ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો માત્ર એક નામ નહીં, પરંતુ કરોડો ફુટબોલ ફેન્સની જાન છે, રોનાલ્ડો ગર્વ છે ... અભિમાન છે અને એક બ્રાન્ડ છે. 2026 વિશ્વકપ દરમિયાન રોનાલ્ડોએ સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે આ તેના કરિયરનો છેલ્લો વિશ્વકપ હતો. લગભગ બે દાયકા સુધી પોતાની રમત, ગોલ અને રેકોર્ડ્સથી દુનિયા પર રાજ કરનાર CR7 હવે વિશ્વકપના મંચ પરથી વિદાય લઈ ચૂક્યો છે.
રાઉન્ડ ઓફ 16 મુકાબલામાં સ્પેને પોર્ટુગલને હરાવી ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર કર્યું અને આ સાથે રોનાલ્ડોનું વિશ્વકપ જીતવાનું સપનું અધુરૂ રહી ગયું. પરંતુ સૌથી મોટો સવાલ છે કે શું રોનાલ્ડોનો પુત્ર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો જુનિયર પોતાના પિતાના વારસાને આગળ વધારી શકશે?
5 દેશો માટે રમી શકે છે રોનાલ્ડોનો પુત્ર
16 વર્ષીય રોનાલ્ડો જુનિયર પહેલાથી જ પોર્ટુગલની જુનિયર ટીમમાં સામેલ થઈ ગયો છે અને તેને ભવિષ્યનો સારો ખેલાડી માનવામાં આવી રહ્યો છે. પરંતુ રસપ્રદ વાત છે કે તેની પાસે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર એક નહીં પરંતુ 5 દેશોનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાનો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ છે.
રોનાલ્ડો જુનિયર આ 5 દેશો માટે રમી શકે છે
પોર્ટુગલ- પિતા ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની નાગરિકતાના આધાર પર.
અમેરિકા- કારણ કે તેનો જન્મ અમેરિકામાં થયો હતો.
સ્પેન- બાળપણમાં ત્યાં ત્રણ વર્ષ રહેવાને કારણે.
ઈંગ્લેન્ડ- પાંચ વર્ષથી વધુ સમય ત્યાં રહેવાની પાત્રતાના આધાર પર.
કેપ વર્ડે- પારિવારિક વારસાને કારણે.
મહત્વનું છે કે ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોના પુત્રએ પોર્ટુગલની યુવા ટીમની સાથે રમવાનું શરૂ કરી દીધું છે, પરંતુ ભવિષ્યમાં સીનિયર સ્તર પર અંતિમ નિર્ણય તેના હાથમાં હશે.
શું પિતા જેવો વારસો બનાવી શકશે?
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો માત્ર એક મહાન ખેલાડી નહીં, પરંતુ ફુટબોલના ઈતિહાસના સૌથી મોટા આઇકનમાંથી એક છે. તેવામાં તેના પુત્ર પર આ દબાણ રહેવાનું છે. રોનાલ્ડો જુનિયર હાલ અલ-નસ્ત્રની યુવા ટીમ સાથે જોડાયેલો છે અને તેની રમત શૈલીમાં પિતાની ઝલક જોવા મળે છે. ઝડપી ગતિ, શાનદાર ફિનિંસિંગ અને ગોલ કરવાની ભૂખ તેને અલગ બનાવે છે. પરંતુ વિશ્વ ફુટબોલમાં ઓળખ બનાવવા માટે તેણે હજુ ઘણું કામ કરવું પડશે.
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોના કેટલાક મોટા રેકોર્ડ
6 અલગ-અલગ ફુટબોલ વિશ્વકપમાં રમનાર પ્રથમ પુરૂષ ફુટબોલર.
વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં 10 ગોલ.
પોર્ટુગલ માટે સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનાર ખેલાડી.
આંતરરાષ્ટ્રીય ફુટબોલમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી.
5 વખત બૈલન ડી'ઓર વિજેતા.
UEFA ચેમ્પિયન્સ લીગમાં સર્વાધિક ગોલ કરનાર ખેલાડી.
પોર્ટુગલને યુરો 2016 અને UEFA નેશન્સ લીગનો ખિતાબ જીતાડવામાં મહત્વની ભૂમિકા.
વારસો સંભાળવો સરળ નથી
દુનિયાના મહાન ખેલાડીઓના પુત્રો માટે સૌથી મોટો પડકાર પોતાના પિતાની ઓળખથી અલગ ખુદની ઓળખ બનાવવાનો હોય છો. રોનાલ્ડો જુનિયરની સાથે પણ આ સ્થિતિ છે. તેની પાસે દરેક મેચમાં અસાધારણ પ્રદર્શનની આશા કરવામાં આવશે. જો તે પોર્ટુગલની સીનિયર ટીમ સુધી પહોંચે છે તો તે ફુટબોલના ઈતિહાસની સૌથી રસપ્રદ કહાનીઓમાંથી એક હશે. પરંતુ તેની પાસે અમેરિકા, ઈંગ્લેન્ડ, સ્પેન અને કેપ વર્ડે જેવા વિકલ્પ પણ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ હાલ તે સંકેત નથી કે તે પોતાના પિતાની જેમ પોર્ટુગલની જર્સી પહેરી ઈતિહાસ લખવા ઈચ્છશે.