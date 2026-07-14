/આભમાં શાહી સ્વાગત, જમીન પર લાખોની ભીડ! વર્લ્ડ કપથી બહાર થવા છતાં નોર્વેની ટીમનું ચેમ્પિયન જેવું વેલકમ

'હારકર જીતને વાલે કો બાજીગર કહતે હૈ' આ કહેવત તમે સાંભળી હશે અને આ ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ની નોર્વેની ટીમ પર ફિટ થાય છે. નોર્વે ભલે મેગા ટૂર્નામેન્ટમાં સેમીફાઈનલની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયું, પરંતુ ટીમને ઘર વાપસી પર ચેમ્પિયન જેવું સ્વાગત મળ્યું છે. ક્વાર્ટર ફાઈનલ મુકાબલામાં ટીમે ઈંગ્લેન્ડ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. પરંતુ ટીમ પોતાના વતન પહોંચી તો આભથી લઈને જમીન સુધી શાહી સ્વાગત થયું હતું.
નોર્વેની ટીમે ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. નોર્વેની રાજધાની ઓસ્લોમાં પોતાની ટીમની ઝલક મેળવવા માટે 1,00,000 થી વધુ ફુટબોલ ફેન્સ રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. દેશભરમાં જશ્નનો માહોલ છે અને દરેક વ્યક્તિ ખેલાડીઓની આ ઐતિહાસિક સફરની પ્રશંસા કરી રહી છે. ટીમ આગળ જઈ શકતી હતી, પરંતુ રોમાંચક મુકાબલાના એક્સ્ટ્રા ટાઈમમાં સેમીફાઈનલનું સપનું તૂટી ગયું.
1-2થી મળી હાર
ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ મેચમાં નોર્વેએ જોરદાર લડત આપી હતી. નક્કી સમય સુધી સ્કોર બરાબર રહ્યાં બાદ મેચ એક્સ્ટ્રા ટાઈમમાં પહોંચી, જ્યાં નોર્વેએ 1-2થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ હારની સાથે ભલે ટીમનું સેમીફાઈનલમાં પહોંચવાનું સપનું તૂટી ગયું, પરંતુ તેણે પોતાની શાનદાર રમતથી દુનિયાભરના ફુટબોલ પ્રેમીઓનું દિલ જીતી લીધું.
ઓસ્લોમાં વિક્ટ્રી પરેડ અને રોયલ સેલ્યૂટ
જ્યારે નોર્વેની ટીમ ઓસ્લો એરપોર્ટ પર ઉતરી, તો તેને પરંપરાગત વોટર કેનન સેલ્યૂટ આપી સન્માનિત કરવામાં આવી. ત્યારબાદ શહેરમાં એક ભવ્ય વિક્ટ્રી પરેડ કાઢવામાં આવી. ઓસ્લોના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત માર્ગ કાર્લ જોહાન્સ હેટ અને રોયલ પેલેસની બહાર ફેન્સનો જમાવડો જોવા મળ્યો. ખેલાડીઓના સન્માનમાં રોયલ પેલેસમાં એક વિશેષ રિસેપ્શન રાખવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં ટીમે નોર્વેના કિંગ હેરાલ્ડ સાથે મુલાકાત કરી હતી. ત્યારબાદ બધા ખેલાડી ફેન્સનું અભિવાદન કરવા માટે પેલેસની સીઢીઓ પર આવ્યા હતા.