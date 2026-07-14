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આભમાં શાહી સ્વાગત, જમીન પર લાખોની ભીડ! વર્લ્ડ કપથી બહાર થવા છતાં નોર્વેની ટીમનું ચેમ્પિયન જેવું વેલકમ

ફુટબોલ વિશ્વકપમાં નોર્વેની ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન કરી ફેન્સનું દિલ જીતી લીધું છે. ભલે ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં ટીમ હારીને બહાર થઈ ગઈ હોય પરંતુ નોર્વેમાં જોરદાર ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. વતન વાપસી પર ખેલાડીઓનું શાહી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 14, 2026, 12:58 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:58 PM IST
આભમાં શાહી સ્વાગત, જમીન પર લાખોની ભીડ! વર્લ્ડ કપથી બહાર થવા છતાં નોર્વેની ટીમનું ચેમ્પિયન જેવું વેલકમ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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