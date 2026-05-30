/રાજસ્થાન રોયલ્સના આ ખેલાડીએ ટીમને આપ્યો દગો ? કોચ સંગાકારાએ લગાવ્યા ગંભીર આરોપ

Kumar Sangakkara : ક્વોલિફાયર-2માં ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે કારમી હાર સાથે રાજસ્થાન રોયલ્સ IPL 2026માંથી બહાર ફેંકાઈ ગયું છે. આ હાર પછી કુમાર સંગાકારાએ તેની ટીમના એક ખેલાડી પર સીધો આરોપ લગાવ્યો અને જણાવ્યું હતું કે તેણે ટીમ સાથે દગો કર્યો છે.
Kumar Sangakkara : IPL 2026 સમાપ્ત થવાના આરે છે. 10માંથી 8 ટીમોનું ટાઇટલ જીતવાનું સપનું તૂટી ગયું છે. હવે, ગુજરાત ટાઇટન્સ અથવા રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ ટ્રોફી જીતશે. શુક્રવારે રાજસ્થાન રોયલ્સ બહાર થનારી આઠમી ટીમ બની. રિયાન પરાગના નેતૃત્વમાં આ ટીમને ક્વોલિફાયર-2માં ગુજરાત સામે 7 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. હાર બાદ કુમાર સંગાકારાએ સેમ કરન પર સીધું નિશાન સાધ્યું છે, જે ટ્રેડ દ્વારા CSKથી RRમાં જોડાયો હતો, પરંતુ ઈજાને કારણે રમ્યો નહોતો.
IPLમાંથી નામ પાછું ખેંચી લીધું
ટ્રેડ ડીલ દ્વારા રાજસ્થાન રોયલ્સે સંજુ સેમસનને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સમાં મોકલ્યો, જેના બદલામાં રવિન્દ્ર જાડેજા અને સેમ કરન મળ્યા. જોકે, T20 વર્લ્ડ કપ પછી કરને ઈજાને કારણે IPLમાંથી પોતાનું નામ પાછું ખેંચી લીધું. ત્યારબાદ રાજસ્થાને શ્રીલંકાના ઓલરાઉન્ડર દાસુન શનાકાને તેના સ્થાને ટીમમાં સામેલ કર્યો હતો.
કુમાર સંગાકારાએ શું કહ્યું ?
ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે ક્વોલિફાયર-2 હારી ગયા બાદ રાજસ્થાન રોયલ્સના મુખ્ય કોચ કુમાર સંગાકારાએ એ હકીકત પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી કે જ્યારે IPL 2026 હજુ ચાલી રહી હતી, ત્યારે સેમ કરન Surrey માટે રમી રહ્યો હતો. મીડિયા સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું, અમને જાણ કરવામાં આવી હતી કે સેમ કરનની ઈજા ગંભીર છે અને તે IPL 2026ના સમાપન સુધી સમયસર સ્વસ્થ થશે નહીં. મેં તેને Surrey માટે 2-3 મેચ રમતા જોયો, જે નિરાશાજનક હતું. અમે તેને અમારી ટીમ માટે રમતા જોવા માંગીએ છીએ. જોકે, તેણે એ પણ સ્વીકાર્યું કે તેમને અગાઉથી જાણ કરવામાં આવી હતી, જેથી તેઓ રિપ્લેસમેન્ટ પસંદ કરી શક્યા.
ઈજાના કારણે IPL 2026માંથી ખસી ગયો હતો સેમ કરન
સેમ કરન અત્યાર સુધી રમાયેલી ત્રણેય મેચમાં Surrey ટીમનું નેતૃત્વ કરી ચૂક્યો છે અને હાલમાં T20 બ્લાસ્ટ ટુર્નામેન્ટમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી છે. પોતાની ઈજા અંગે તેણે થોડા દિવસો પહેલા કહ્યું હતું કે તે ક્યારે સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થશે તે ચોક્કસ કહેવું અશક્ય છે. તેણે જણાવ્યું હતું કે સ્કેનથી જાણવા મળ્યું કે ઈજા ગંભીર હતી, જેના કારણે તેને IPL 2026માંથી ખસી જવાનો મુશ્કેલ નિર્ણય લેવો પડ્યો.
રાજસ્થાન રોયલ્સ ટીમનો ભાગ રહેલા વૈભવ સૂર્યવંશી માટે આ સિઝન શાનદાર રહી છે. તેણે 16 ઇનિંગ્સમાં 776 રન બનાવ્યા છે. હાલમાં ઓરેન્જ કેપ તેની પાસે છે, શુભમન ગિલ (722 રન) અને સાઈ સુદર્શન (710 રન) અનુક્રમે બીજા અને ત્રીજા સ્થાને છે. ઓરેન્જ કેપ માટે ગિલ અને સુદર્શન વચ્ચે પણ જોરદાર સ્પર્ધા ચાલી રહી છે.