/RR, PBKS કે KKR... કોણ હશે પ્લેઓફમાં પહોંચનારી ચોથી ટીમ ? આ ટીમ માટે છે સૌથી સરળ રસ્તો

IPL 2026 Playoff Scenarios : IPL 2026ના પ્લેઓફમાં પહોંચનારી ચોથી ટીમ કઈ હશે ? તે મોટો પ્રશ્ન છે. પંજાબ કિંગ્સ, રાજસ્થાન રોયલ્સ, અથવા KKR આ ત્રણ ટીમોમાંથી કોઈ એક પ્લેઓફમાં પહોંચી શકે છે, ત્યારે દરેક ટીમના પ્લેઓફના સમીકરણો પર એક નજર કરીએ...
IPL 2026 Playoff Scenarios : IPL 2026 તેના અંતિમ તબક્કામાં છે. ત્રણ ટીમો RCB, ગુજરાત અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ પહેલાથી જ પ્લેઓફમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી ચૂકી છે. 23 મેની સાંજે પંજાબે લખનૌને હરાવ્યું, જેનાથી તેઓ આ રેસમાં જીવંત છે. પંજાબની જીતથી દિલ્હી કેપિટલ્સને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, જેઓ હવે સત્તાવાર રીતે પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. ચોથા સ્થાન માટેની લડાઈ હવે રાજસ્થાન, પંજાબ અને KKR વચ્ચે છે. ત્યારે આ ત્રણેય ટીમના પ્લેઓફના સમીકરણો અને કઈ ટીમ સરળતાથી પ્લેઓફમાં પહોંચી શકે છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે સૌથી સરળ રસ્તો
પંજાબની જીતને કારણે રાજસ્થાન રોયલ્સ પોઈન્ટ ટેબલમાં એક સ્થાન નીચે સરકી ગયું છે, 14 પોઈન્ટ સાથે પાંચમા સ્થાને આવી ગયું છે. રિયાન પરાગની ટીમ માટે સમીકરણ સ્પષ્ટ અને સીધું છે. જો તેઓ 24 મેના રોજ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ સામેની તેમની આગામી મેચમાં જીત મેળવશે તો રાજસ્થાનના 16 પોઈન્ટ થશે અને પ્લેઓફમાં પહોંચનારી ચોથી ટીમ બનશે. જો કે, મુંબઈ સામે હારી જશે તો પ્લેઓફ રેસમાંથી બહાર ફેંકાઈ જશે.
પંજાબ કિંગ્સના પ્લેઓફના સમીકરણ
લખનૌને હરાવ્યા બાદ પંજાબ કિંગ્સ 14 મેચોમાં 15 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ચોથા સ્થાને પહોંચી ગયું છે. જોકે, પંજાબનું ભાગ્ય રવિવારે યોજાનારી રાજસ્થાન રોયલ્સ, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સની મેચોના પરિણામો પર નિર્ભર છે. જો રાજસ્થાન રોયલ્સ રવિવારે પોતાનો મુકાબલો જીતે છે, તો પંજાબ કિંગ્સ ચોથા સ્થાનેથી નીચે સરકી જશે અને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકાઈ જશે. જો રાજસ્થાન હારી જાય છે, તો પંજાબ કિંગ્સ માટે સફર સરળ રહેશે.
KKR માટે પ્લેઓફના સમીકરણ
અજિંક્ય રહાણેના નેતૃત્વ હેઠળ, આ ટીમ હાલમાં 13 પોઈન્ટ સાથે છઠ્ઠા સ્થાને છે. ટેકનિકલી કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સની આશા જીવંત છે. જોકે, તેના નેટ રન રેટ અંગે અત્યંત ભયાવહ સમીકરણ છે. KKRને માત્ર દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે જીત જરૂર નથી, પરંતુ તેને ચમત્કારિક જીતની જરૂર છે.
જો KKR પહેલા બેટિંગ કરે છે અને બોર્ડ પર કુલ 200 રન બનાવે છે, તો તેણે દિલ્હી કેપિટલ્સને ઓછામાં ઓછા 77 રનના મોટા માર્જિનથી હરાવવું પડશે. તેનાથી વિપરીત જો દિલ્હીની ટીમ KKRને 180 રનનો ટાર્ગેટ આપે છે, તો KKRએ તેને 12 ઓવરમાં પૂરો કરવો પડશે. વધુમાં KKRએ આશા રાખવી પડશે કે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તેની મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સને હરાવે.
આ ઉપરાંત એક રસપ્રદ ટ્વિસ્ટ પણ છે, જો રવિવારે રાજસ્થાન રોયલ્સ પોતાની મેચ હારી જાય અને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ પણ દિલ્હી સામેની નેટ રન રેટ સમીકરણને પાર કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો ચોથા ક્રમે રહેલી પંજાબ કિંગ્સ સીધી પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થઈ જશે.
ટોચની ત્રણ ટીમો અંગે પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ
ક્વોલિફાયર-1 : રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર અને ગુજરાત ટાઇટન્સ બંનેના 18-18 પોઈન્ટ છે. શ્રેષ્ઠ નેટ રન રેટને કારણે બેંગ્લોર પ્રથમ સ્થાન ધરાવે છે જ્યારે ગુજરાત બીજા સ્થાને છે. આ બંને ટીમો 26 મેના રોજ ક્વોલિફાયર-1માં ટકરાશે.
એલિમિનેટર : સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદે પણ લીગ સ્ટેજ 18 પોઈન્ટ સાથે ત્રીજા સ્થાને પૂર્ણ કરી છે. હૈદરાબાદની ટીમ હવે એલિમિનેટર મેચમાં ચોથા ક્રમે રહેલી ટીમ (જે હજુ સુધી નક્કી થઈ નથી) તેની સામે ટકરાશે.