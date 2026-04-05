ગજબ ! તુષાર દેશપાંડેએ ગુજરાતને 6 બોલમાં 11 રન ના કરવા દીધા, જાણો છેલ્લી ઓવરમાં બોલ-બાય-બોલ શું થયું

ગુજરાતી ન્યૂઝSportsગજબ ! તુષાર દેશપાંડેએ ગુજરાતને 6 બોલમાં 11 રન ના કરવા દીધા, જાણો છેલ્લી ઓવરમાં બોલ-બાય-બોલ શું થયું

GT vs RR : IPL 2026માં ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે એક હાઇ-સ્કોરિંગ મેચ રમાઈ હતી, જે રાજસ્થાન રોયલ્સે માત્ર 6 રનના માર્જિનથી જીતી હતી. તુષાર દેશપાંડેએ અંતિમ ઓવરમાં ગુજરાતને 11 રન ના કરવા દીધા અને 6 રનથી મેચ જીતી લીધી.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 05, 2026, 09:33 AM IST
GT vs RR : IPL 2026ની 9મી મેચ 4 એપ્રિલના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ગુજરાત ટાઇટન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં RRએ ફક્ત 6 રનના માર્જિનથી વિજય મેળવ્યો હતો. આ સીઝનમાં રાજસ્થાનનો સતત બીજો વિજય છે, જ્યારે ગુજરાતનો સતત બીજો પરાજય છે. જોકે, આ મુકાબલો અતિ રોમાંચક સાબિત થયો. અંતિમ ઓવરમાં ગુજરાતને જીતવા માટે 11 રનની જરૂર હતી.

ફાસ્ટ બોલર તુષાર દેશપાંડે રાજસ્થાન તરફથી બોલિંગ કરવા માટે આવ્યો. તુષારે તેના 6 બોલમાં માત્ર 4 રન આપ્યા, જેનાથી તેની ટીમને જીત મળી. ત્યારે છેલ્લી ઓવરમાં બોલ-બાય-બોલ શું થયું તેના પર એક નજર કરીએ.

છેલ્લી ઓવરમાં બોલ-બાય-બોલ 

19.1 – તુષાર દેશપાંડેએ કાગીસો રબાડાને વાઈડ બોલ ફેંક્યો

19.1 – કાગીસો રબાડાએ તુષાર દેશપાંડેના બોલ પર એક સિંગલ લીધો

19.2 – તુષાર દેશપાંડેએ રાશિદ ખાનને યોર્કર ફેંક્યો, આ બોલ પર પણ ફક્ત એક જ રન મળ્યો

19.3 – તુષાર દેશપાંડેએ કાગીસો રબાડાને યોર્કર ફેંક્યો, ફરી એકવાર ફક્ત એક જ રન બન્યો

19.4 – તુષાર દેશપાંડેએ યોર્કર ફેંક્યો, આ બોલ પર રાશિદ ખાન કોઈ રન લઈ શક્યો નહીં. હવે 2 બોલમાં 7 રનની જરૂર હતી

19.5 – તુષાર દેશપાંડેએ લેન્થ બોલ ફેંક્યો, રાશિદ ખાને જોરદાર શોટ માર્યો, પરંતુ જોફ્રા આર્ચરે બાઉન્ડ્રી લાઇન પર શાનદાર કેચ પકડ્યો. રાશિદ ખાન 24 રન બનાવીને આઉટ થયો.

19.6 – તુષાર દેશપાંડેએ અશોક શર્માને ફુલ-ટોસ ફેંક્યો, આ બોલ પર પણ કોઈ રન ન આવ્યો. આમ રાજસ્થાને 6 રનથી મેચ જીતી લીધી. 

રાજસ્થાન રોયલ્સે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. તેમણે 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવીને 210 રન બનાવ્યા. 211 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા ગુજરાત 8 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 204 રન જ બનાવી શક્યું.

About the Author
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

