/RR vs GT: વૈભવ સૂર્યવંશી પર IPL 2026 ક્વોલિફાયર 2 પહેલા મોટો દાવો, જાણો GT સામે કેવું છે પ્રદર્શન

RR vs GT Qualifier 2: વૈભવ સૂર્યવંશી અંગે એક મોટો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. IPL 2026માં આ દાવાની પહોંચ કેટલી હદ સુધી પહોંચી છે તે RR vs GT વચ્ચેના ક્વોલિફાયર 2 ના પરિણામો પછી જાહેર થશે. વૈભવ સૂર્યવંશી અંગે આ દાવો તેમના કોચ મનીષ ઓઝા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે અને તેનો ગુજરાત સામે રેકોર્ડ પણ કેવો છે તે પણ જાણીએ.
RR vs GT Qualifier 2: IPL 2026નો બીજો ક્વોલિફાયર મુકાબલો રાજસ્થાન રોયલ્સ અને ગુજરાત ટાઇટન્સ વચ્ચે રમાશે. એલિમિનેટરમાં ન્યૂ ચંદીગઢ પીચ પર રાજસ્થાન રોયલ્સે સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદને જે રીતે હરાવ્યું તેનાથી ક્વોલિફાયર 2 વધુ રસપ્રદ બન્યો છે. બધાની નજર ફરી એકવાર વૈભવ સૂર્યવંશી પર રહેશે, કારણ કે આ મેચ પણ ન્યૂ ચંદીગઢમાં જ રમાઈ રહી છે. ગુજરાત સામે ક્વોલિફાયર 2 પહેલા, વૈભવ સૂર્યવંશી વિશે એક મહત્વપૂર્ણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે. આ દાવો તેમના કોચ મનીષ ઓઝાએ કર્યો હતો. મનીષ ઓઝાના મતે, જો રાજસ્થાન ક્વોલિફાયર 2 જીતે છે, તો વૈભવ સૂર્યવંશી 80 છગ્ગા અને 800 રન સાથે તેમના IPL 2026 અભિયાનનો અંત લાવી શકે છે.
વૈભવ સૂર્યવંશી 80 છગ્ગા ફટકારી શકે છે, એક મોટો દાવો
વૈભવ સૂર્યવંશીના કોચ મનીષ ઓઝાના મતે, જો રાજસ્થાન રોયલ્સ ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે ક્વોલિફાયર 2 જીતે છે, તો વૈભવ સૂર્યવંશી તેના IPL 2026ના અભિયાનનો અંત 80 છગ્ગા અને 800થી વધુ રન સાથે કરશે. મનીષ ઓઝાએ ક્વોલિફાયર 2 માં રાજસ્થાન રોયલ્સની જીતની આશા વ્યક્ત કરી. જોકે, તેમણે એ પણ સ્વીકાર્યું કે વૈભવ સૂર્યવંશીનું બેટિંગ પ્રદર્શન મહત્વપૂર્ણ છે. કોચના મતે, જો વૈભવની બેટિંગ ફોર્મમાં હશે, તો રાજસ્થાનને જીતતા કોઈ રોકી શકશે નહીં.
"વૈભવ જે કરવાનું છે તે કરશે"
વૈભવ સૂર્યવંશી ક્વોલિફાયર 2માં જે બોલરોનો સામનો કરશે તેમાં કાગીસો રબાડા, મોહમ્મદ સિરાજ અને રાશિદ ખાન જેવા મોટા નામોનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે અમે તે બોલરો સામે વૈભવની બેટિંગની ચર્ચા કરી, ત્યારે કોચ મનીષ ઓઝાએ કહ્યું કે વૈભવ બોલરોની પરવા નથી કરતો. તે જે કરવાનું છે તે કરશે.
કોચે કહ્યું કે વૈભવ પાસે ફક્ત બે જ વિકલ્પો છે: એક બોલને જોવો અને તેને ફટકારવો, તેની યોગ્યતા અનુસાર તેનો ઉપયોગ કરવો, અને બીજો આઉટ થવું. મનીષ ઓઝાએ સ્વીકાર્યું કે રાજસ્થાન રોયલ્સની બેટિંગ મોટાભાગે વૈભવ સૂર્યવંશી અને યશસ્વી જયસ્વાલ પર નિર્ભર છે. તેથી, આ બે બેટ્સમેન માટે રમવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
GT સામે વૈભવ સૂર્યવંશીનું પ્રદર્શન કેવું છે?
રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે સારા સમાચાર એ છે કે વૈભવ સૂર્યવંશીનો ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે સારો રેકોર્ડ છે. તેણે ગયા સિઝનમાં તે જ ટીમ સામે તેની પ્રથમ આઈપીએલ સદી ફટકારી હતી. ગુજરાત સામે અત્યાર સુધી રમાયેલી ત્રણ મેચમાં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ 233.33ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 168 રન બનાવ્યા છે. તે ત્રણેય મેચમાં આઉટ થયો હતો. તેને સિરાજ, પ્રસિદ્ધ અને રાશિદે એક-એક વાર આઉટ કર્યો હતો.
IPL 2026માં વૈભવ સૂર્યવંશીની શાનદાર બોલિંગ
IPL 2026ના દરેક પાસામાં વૈભવ સૂર્યવંશીનો દબદબો ચાલુ છે. તે આ સિઝનમાં સૌથી વધુ રન, સૌથી વધુ છગ્ગા અને સૌથી વધુ સ્ટ્રાઇક રેટ ધરાવતો બેટ્સમેન છે. વૈભવ સૂર્યવંશીએ 15 મેચોમાં 242.85 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 680 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ચાર અડધી સદી અને એક સદીનો સમાવેશ થાય છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે 65 છગ્ગા ફટકાર્યા છે.
જો આવું થાય, તો કોચનો દાવો સાચો પડી શકે છે.
હવે, જો રાજસ્થાન ક્વોલિફાયર 2 જીતીને ફાઇનલમાં ટિકિટ મેળવી લે છે, તો વૈભવ સૂર્યવંશીના કોચ મનીષ ઓઝાનો દાવો સાચો પડી શકે છે કે તે આ સિઝનમાં 80 છગ્ગા ફટકારી શકે છે અને 800 થી વધુ રન બનાવી શકે છે.