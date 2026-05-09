/રાજસ્થાન રોયલ્સને 77 રને હરાવી ટોપ-2માં પહોંચ્યું ગુજરાત ટાઇટન્સ... RR ટોપ-4માંથી બહાર

RR vs GT : IPL 2026માં રાજસ્થાન રોયલ્સને ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે 77 રનથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. રાજસ્થાનનો સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમ ખાતે આ સતત ત્રીજો પરાજય છે. આ સાથે જ ગુજરાત પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા નંબરે પહોંચી ગયું છે.
RR vs GT : IPL 2026ના અભિયાનની શરૂઆત સતત ચાર જીત સાથે કરનાર રાજસ્થાન રોયલ્સ હાલ ટોપ-4માંથી બહાર થઈ ગયું છે. ગુજરાત ટાઇટન્સ સામેની સિઝનની 52મી મેચમાં રાજસ્થાનને 77 રનથી કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ ટીમનો છેલ્લા સાત મેચમાં પાંચમો પરાજય છે. સવાઈ માનસિંહ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં પ્રથમ બેટિંગ કરતા GTએ નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 4 વિકેટ ગુમાવીને 229 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો. રાજસ્થાનનો દાવ 17મી ઓવરમાં 152 રનમાં સમેટાઈ ગયો.
ગુજરાતની રનની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટી જીત
77 રનનો આ વિજય ગુજરાત ટાઇટન્સની IPLમાં રનની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટી જીત છે. ગુજરાત ટાઇટન્સે પોતાની પહેલી બે મેચ હારી હતી, ત્યાર બાદ IPL 2026માં તેનો સતત ચોથો વિજય છે. તો IPL 2026માં રાજસ્થાને સવાઈ માનસિંહ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ત્રણેય મેચ હારી છે. 11 મેચમાંથી 14 પોઈન્ટ સાથે ગુજરાત ટાઇટન્સ હાલમાં પોઈન્ટ ટેબલમાં બીજા સ્થાને છે. તો 10 મેચ પછી, રાજસ્થાન રોયલ્સ 12 પોઈન્ટ સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં પાંચમા સ્થાને સરકી ગયું છે.
ગિલ અને સુદર્શનની ફિફ્ટી
ટોસ હાર્યા પછી પહેલા બેટિંગ કરતા ગુજરાત ટાઇટન્સે શાનદાર શરૂઆત કરી. કેપ્ટન શુભમન ગિલ અને સાઈ સુદર્શને માત્ર 65 બોલમાં પહેલી વિકેટ માટે 118 રનની મહત્વપૂર્ણ ભાગીદારી નોંધાવી. 36 બોલમાં 55 રન બનાવ્યા બાદ સુદર્શન આઉટ થયો. તેની ઇનિંગમાં 6 ચોગ્ગા અને 2 છગ્ગા આવ્યા હતા. જોસ બટલર બેટિંગમાં નોંધપાત્ર અસર કરવામાં નિષ્ફળ ગયો, માત્ર 13 રન બનાવ્યા બાદ રવિન્દ્ર જાડેજાનો શિકાર બન્યો.
શાનદાર બેટિંગ કરતા, શુભમન ગિલે 190ના ધમાકેદાર સ્ટ્રાઇક રેટથી 44 બોલમાં 84 રન બનાવ્યા. ગિલની ઇનિંગમાં 9 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. જેસન હોલ્ડર ફક્ત 7 રન બનાવી શક્યો. અંતિમ ઓવરોમાં વોશિંગ્ટન સુંદર અને રાહુલ તેવતિયાએ આક્રમક બેટિંગ કરી, માત્ર 11 બોલમાં 24 રનની ઝડપી ભાગીદારી નોંધાવી.
સુંદરે માત્ર 20 બોલમાં 37 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી. આ ઇનિંગ દરમિયાન તેણે 2 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગા ફટકાર્યા. દરમિયાન તેવતિયાએ માત્ર 4 બોલમાં 14 રન બનાવ્યા, જેમાં 2 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. બોલિંગ વિભાગમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે બ્રિજેશ શર્માએ 47 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી, જ્યારે યશ રાજ અને રવિન્દ્ર જાડેજાએ એક-એક વિકેટ લીધી.