ભારતીય ક્રિકેટને મળ્યો નવો સુપરસ્ટાર, T20માં સૌથી ફાસ્ટ 5000 રન બનાવીને રચ્યો ઈતિહાસ; ગિલને પણ છોડ્યો પાછળ
Ruturaj Gaikwad: T20 ક્રિકેટમાં બેટ્સમેન વિસ્ફોટક અંદાજમાં તાબડતોડ ઇનિંગ્સ રમીને રેકોર્ડ બનાવતા રહે છે. બેટ્સમેન મેદાન પર પગ મૂકતાની સાથે જ લાંબા શોટ રમવા માટે ઉત્સુક હોય છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં T20 ક્રિકેટમાં ઘણા દિગ્ગજ અને પ્રખ્યાત ખેલાડીઓ જોવા મળ્યા છે. આ ક્રિકેટનું એક એવું ફોર્મેટ છે, જેમાં ઘણીવાર ખેલાડીઓ રનનો વરસાદ કરે છે. IPLના આગમન પછી T20 ક્રિકેટે ક્રિકેટનો અર્થ સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યો છે. આજે, અમે તમને લિમિટેડ ઓવરના ફોર્મેટમાં સૌથી ઝડપી રન બનાવનારા ભારતીય બેટ્સમેન વિશે જણાવીશું. આ યાદીમાં એક ખેલાડી છે જેણે ગિલને પાછળ છોડીને આ યાદીમાં પોતાનું નામ ઉમેરીને ઇતિહાસ રચ્યો છે.
કેએલ રાહુલ
આ યાદીમાં નંબર 1 પર ભારતના સ્ટાર ઓપનિંગ બેટ્સમેન લોકેશ રાહુલનું નામ છે. નોંધનીય છે કે, રાહુલે સૌથી ફાસ્ટ 5,000 રન બનાવીને આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તેમણે આ આંકડા સુધી પહોંચવા માટે ફક્ત 143 ઇનિંગ્સમાં રમી છે. રાહુલ લિમિટેડ ઓવરના ફોર્મેટમાં એક શાનદાર બેટ્સમેન છે. તેમના નામે T20Iમાં બે સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ પણ છે.
રુતુરાજ ગાયકવાડે બનાવ્યો રેકોર્ડ
ભારતના યુવા બેટ્સમેન અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના સ્ટાર ખેલાડી રુતુરાજ ગાયકવાડે જબદસ્ત સિદ્ધિ હાંસલ કરીને વિરાટ કોહલી અને ગિલ જેવા દિગ્ગજોને પાછળ છોડી દીધા છે. ગાયકવાડ રાહુલનો રેકોર્ડ તોડવાની તૈયારીમાં જ હતો. આ ઐતિહાસિક રેકોર્ડ હાંસલ કરવા માટે તેમણે 144 ઇનિંગ્સનો રમી છે. ગાયકવાડ રાહુલ પછી સૌથી ફાસ્ટ 5000 રન બનાવનાર બીજો ખેલાડી બની ગયો છે.
શુભમન ગિલ
ભારતના નવનિયુક્ત કેપ્ટન શુભમન ગિલ આ યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે છે. ગિલ તેની આક્રમક શરૂઆત અને ક્લાસી બેટિંગ માટે જાણીતા છે. ભારતના સ્ટાર ઓપનર શુભમન ગિલ (જેને પ્રિન્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે)એ આ રેકોર્ડ હાંસલ કરવા માટે 154 ઇનિંગ્સ રમી છે.
