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રુતુરાજ ગાયકવાડે તોડ્યો વિરાટ કોહલીનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, આ મામલે બન્યો દુનિયાનો નંબર-1 ખેલાડી

Ruturaj Gaikwad : રુતુરાજ ગાયકવાડે અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રિકોણીય શ્રેણીની બીજી મેચમાં 66 રન બનાવીને વિરાટ કોહલીનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડ્યો છે. આ રેકોર્ડ લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં ઓછામાં ઓછા 5,000 રન બનાવનારા બેટ્સમેનોમાં શ્રેષ્ઠ સરેરાશનો છે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 11, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:41 PM IST
રુતુરાજ ગાયકવાડે તોડ્યો વિરાટ કોહલીનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, આ મામલે બન્યો દુનિયાનો નંબર-1 ખેલાડી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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