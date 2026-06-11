/રુતુરાજ ગાયકવાડે તોડ્યો વિરાટ કોહલીનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, આ મામલે બન્યો દુનિયાનો નંબર-1 ખેલાડી

Ruturaj Gaikwad : ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર બેટ્સમેન રુતુરાજ ગાયકવાડ હાલમાં ભારત 'A' ટીમ સાથે શ્રીલંકાના પ્રવાસે છે. તે યજમાન શ્રીલંકા અને અફઘાનિસ્તાન સામે ચાલી રહેલી ત્રિકોણીય શ્રેણીમાં રમી રહ્યો છે. ગાયકવાડ શ્રેણીની શરૂઆતથી જ શાનદાર ફોર્મમાં છે. તેણે શ્રીલંકા સામેની શરૂઆતની મેચમાં સદી ફટકારી હતી અને ત્યારબાદ આજે અફઘાનિસ્તાન સામે 66 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. આ ઇનિંગ સાથે તે લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં ઓછામાં ઓછા 5,000 રન બનાવનારા બેટ્સમેનોમાં શ્રેષ્ઠ સરેરાશનો વિરાટ કોહલીનો વિશ્વ રેકોર્ડ તોડવામાં સફળ રહ્યો.
આ 66 રન સાથે રુતુરાજ ગાયકવાડ લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં 5,227 રન પર પહોંચી ગયો છે, જે 59.39ની સરેરાશથી બનાવ્યા છે, જે વિશ્વ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ છે. આ દરમિયાન વિરાટ કોહલી બીજા સ્થાને સરકી ગયો છે. કોહલીએ 57.91ની સરેરાશથી 16,447 રન બનાવ્યા છે. આ યાદીમાં માઈકલ બેવન, ચેતેશ્વર પૂજારા અને એબી ડી વિલિયર્સ જેવા ખેલાડીઓ પણ છે.
લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સરેરાશ (ઓછામાં ઓછા 5000 રન)
59.39 - રુતુરાજ ગાયકવાડ (5,227 રન)*
57.91 - વિરાટ કોહલી (16,447 રન)
57.56 - માઈકલ બેવન (15,103 રન)
57.01 - ચેતેશ્વર પૂજારા (5,759 રન)
53.52 - ખુર્રમ મંજૂર (7,922 રન)
વૈભવ સૂર્યવંશી અને પ્રભસિમરન સિંહે ધમાકેદાર શરૂઆત કરી
અફઘાનિસ્તાન A એ ટોસ જીતીને ભારત A સામે પ્રથમ ફિલ્ડિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. મેચ પહેલા વરસાદને કારણે તેઓએ આ નિર્ણય લીધો. જોકે, વરસાદની અસર વૈભવ સૂર્યવંશી અને પ્રભસિમરન પર પડી નહોતી. વૈભવે 21 બોલમાં 44 રન બનાવ્યા, જ્યારે પ્રભસિમરને 69 બોલમાં 84 રનની ઇનિંગ રમી. ત્યારબાદ રુતુરાજ ગાયકવાડે 66 રન બનાવીને ભારતને મજબૂત સ્થિતિમાં પહોંચાડ્યું. ટીમ ઇન્ડિયાએ અફઘાનિસ્તાનને 350 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો.