ઋતુરાજ ગાયકવાડે વિરાટ કોહલીને પછાડી રચ્યો ઈતિહાસ, અક્ષર પટેલે પણ ફટકારી ધમાકેદાર સદી
Ruturaj Gaikwad, Virat Kohli and Axar Patel: ન્યુઝીલેન્ડ સામેની વનડે ટીમની જાહેરાત થાય તે પહેલા જ વિજય હઝારે ટ્રોફી 2025-26માં ભારતીય સ્ટાર ખેલાડીઓએ મેદાન ગજવ્યું છે. મહારાષ્ટ્રના કેપ્ટન ઋતુરાજ ગાયકવાડ અને ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ગાયકવાડે વિરાટ કોહલીનો એક મોટો રેકોર્ડ તોડ્યો છે, જ્યારે અક્ષરે સદી ફટકારીને ટીમમાં પુનરાગમનની દાવેદારી મજબૂત કરી છે.
Ruturaj Gaikwad, Virat Kohli and Axar Patel: વિજય હજારે ટ્રોફી 2025-26 માં આજે ઘણા સ્ટાર્સે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. તેમાંથી એક મહારાષ્ટ્ર અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના કેપ્ટન રુતુરાજ ગાયકવાડ હતા. ગાયકવાડે શાનદાર અડધી સદી ફટકારીને વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધો. તેના સિવાય સુપરસ્ટાર સ્પિન ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલે પણ શાનદાર ઇનિંગ રમી. આ બે ઇનિંગ્સે પસંદગીકારો પર દબાણ વધાર્યું છે.
ઋતુરાજ ગાયકવાડે વિરાટ કોહલીને છોડ્યો પાછળ
ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બેટ્સમેન રુતુરાજ ગાયકવાડે મુંબઈ સામે 52 બોલમાં 66 રનની ઈનિંગ રમી હતી, જેમાં 7 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. આ ઈનિંગથી તેમની ટીમ 50 ઓવરમાં સરળતાથી 366 રન સુધી પહોંચી શકી હતી. આ ઈનિંગથી ગાયકવાડે લિસ્ટ Aમાં 57.69 ની એવરેજ મેળવી છે, જ્યારે વિરાટ કોહલીની લિસ્ટ Aમાં 57.67 ની એવરેજ છે. ગાયકવાડે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની છેલ્લી શ્રેણીમાં શાનદાર સદી ફટકારી હતી. આ મેચ પહેલા તેમણે વિજય હજારે ટ્રોફીમાં પણ ભારે રન બનાવ્યા હતા, જેના કારણે ટીમમાં તેમનું સ્થાન નિશ્ચિત થયું છે. ઐયરની વાપસી ગાયકવાડની મુશ્કેલીઓ વધારી શકે છે.
અક્ષર પટેલે પણ ફટકારી શાનદાર સદી
અક્ષર પટેલને દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, તેણે વિજય હજારે ટ્રોફીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, જેમાં તેણે 111 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને 5 સિક્સર ફટકારીને 130 રન બનાવ્યા. પટેલની ઇનિંગથી તેના વાપસી અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. અક્ષર પટેલ ટીમ ઈન્ડિયામાં રવિન્દ્ર જાડેજાનો સંભવિત વિકલ્પ બની શકે છે. જાડેજાની બોલિંગ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે મોટી નિરાશાજનક રહી.
અક્ષર પટેલની તોફાની સદી: જાડેજાના સ્થાન પર ખતરો?
દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની વનડે શ્રેણીમાંથી બહાર રખાયેલા અક્ષર પટેલે પસંદગીકારોને બેટ વડે જડબાતોડ જવાબ આપ્યો છે. વિજય હઝારે ટ્રોફીમાં અક્ષરે શાનદાર બેટિંગ કરતા 111 બોલમાં 130 રન બનાવ્યા હતા. તેની આ ઈનિંગમાં 10 ચોગ્ગા અને 5 ગગનચુંબી સિક્સર સામેલ હતી.
