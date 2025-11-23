IND vs SA ODI : ટીમ ઈન્ડિયામાં 4 ખેલાડીઓની સરપ્રાઈઝ એન્ટ્રી, શમીની ફરી અવગણના
IND vs SA ODI : દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 15 સભ્યોની ટીમમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ ઉપરાંત ઘણા નવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. શુભમન ગિલની ગેરહાજરીમાં કેએલ રાહુલ ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.
IND vs SA ODI : દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ચાલી રહેલી ટેસ્ટ શ્રેણી વચ્ચે BCCIએ ODI શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે. 15 સભ્યોની ટીમમાં ઘણા નવા ચહેરાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. શુભમન ગિલની ગેરહાજરીમાં અજિત અગરકરની આગેવાની હેઠળની પસંદગી સમિતિએ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કેએલ રાહુલને કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 30 નવેમ્બરથી રાંચીમાં શરૂ થશે. તાજેતરમાં દક્ષિણ આફ્રિકા A સામેની બિનસત્તાવાર ODI શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર બેટ્સમેન રુતુરાજ ગાયકવાડને આખરે ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન મળ્યું છે. તેની સાથે પસંદગીકારોએ અનુભવી ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કર્યો છે.
ODI ટીમમાં 4 ખેલાડીઓની સરપ્રાઈઝ એન્ટ્રી
પસંદગીકારોએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણી માટે રવિન્દ્ર જાડેજાની પસંદગી કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. આ સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર ઓસ્ટ્રેલિયામાં તાજેતરમાં રમાયેલી ODI શ્રેણીમાં ટીમનો ભાગ નહોતો. જાડેજાએ છેલ્લે આ વર્ષે માર્ચમાં ODI રમી હતી, જ્યારે ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને હરાવીને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતી હતી.
રુતુરાજ ગાયકવાડ અને રવિન્દ્ર જાડેજા ઉપરાંત તિલક વર્મા અને ધ્રુવ જુરેલના રૂપમાં ODI ટીમમાં બે સરપ્રાઈઝ એન્ટ્રી થઈ છે. તિલક ભારત માટે ચાર ODI રમી ચૂક્યો છે, જ્યારે જુરેલ તેના ડેબ્યૂની રાહ જોઈ રહ્યો છે.
મોહમ્મદ શમીની ફરી અવગણના
પસંદગીકારોએ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ODI શ્રેણી માટે ફરી એકવાર મોહમ્મદ શમીની અવગણના કરી છે. જસપ્રીત બુમરાહ અને મોહમ્મદ સિરાજને આરામ આપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ શમી હજુ પણ ટીમનો ભાગ નથી. અર્શદીપ સિંહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને હર્ષિત રાણા ફાસ્ટ બોલિંગ સંભાળશે, જ્યારે નીતિશ કુમાર રેડ્ડી ઓલરાઉન્ડરની ભૂમિકા ભજવશે. સ્પિન ઓલરાઉન્ડર અક્ષર પટેલ અને વરુણ ચક્રવર્તીને પણ ટીમમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યા છે.
SA સામેની ODI શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ
રોહિત શર્મા, યશસ્વી જયસ્વાલ, વિરાટ કોહલી, તિલક વર્મા, કેએલ રાહુલ (કેપ્ટન, વિકેટકીપર), રિષભ પંત (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, રવિન્દ્ર જાડેજા, કુલદીપ યાદવ, નીતીશ કુમાર રેડ્ડી, હર્ષિત રાણા, રૂતુરાજ ગાયકવાડ, પ્રસિદ્ધ ક્રિષ્ના, અર્શદીપ સિંહ, ધ્રુવ જુરેલ
