આ ખેલાડીને ભૂલી ગયું BCCI, ના ટેસ્ટ રમી રહ્યો છે કે ના ODI...T20માં પણ વાપસીની રાહ
ભારતીય ટીમમાં એકથી એક ચડિયાતા ખેલાડીઓ છે અને ટીમ શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે. ભારતીય ટીમ હાલમાં ત્રણેય ફોર્મેટ માટે તૈયારી કરી રહી છે, પરંતુ તેમ છતાં BCCIએ આ ખેલાડીને કોઈપણ ટીમમાં સ્થાન આપ્યું નથી.
ભારતીય ટીમ હાલમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી રમી રહી છે. આ દરમિયાન BCCIએ ભારતીય ટીમના ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસની જાહેરાત કરી છે. આ મહિનાથી ભારતીય ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ત્રણ ODI અને ત્રણ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમશે. આ દરમિયાન એક ખેલાડી એવો છે જે આ ત્રણેય ટીમોમાંથી કોઈનો ભાગ નથી.
અત્યાર સુધી તેને ત્રણેય ફોર્મેટ માટે ખેલાડી માનવામાં આવતો હતો. હવે એવું લાગે છે કે BCCI તેને ભૂલી ગયું છે. અમે રુતુરાજ ગાયકવાડ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જે લાંબા સમયથી ટીમ ઈન્ડિયાની બહાર છે અને તેની ક્યાંય ચર્ચા પણ થતી નથી.
ગાયકવાડે અત્યાર સુધી 8 ODI રમી છે
રુતુરાજ ગાયકવાડે ઓક્ટોબર 2022માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ODI ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેણે એક વર્ષ પછી ડિસેમ્બર 2023માં પોતાની છેલ્લી ODI રમ્યો હતો. તે લગભગ બે વર્ષથી ભારતીય ODI ટીમની બહાર છે. ગાયકવાડે તેની કારકિર્દીમાં અત્યાર સુધીમાં છ ODI રમી છે, જેમાં તેણે 115 રન બનાવ્યા છે. તેના નામે સદી નથી પણ તેણે અડધી સદી ચોક્કસ ફટકારી છે. તેની ટૂંકી ODI કારકિર્દીમાં ગાયકવાડે 19.16ની સરેરાશ અને 73.24ના સ્ટ્રાઇક રેટથી રન બનાવ્યા છે.
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં શાનદાર પ્રદર્શન
હવે, T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોની વાત કરીએ તો ગાયકવાડે 2021માં શ્રીલંકા સામે આ ફોર્મેટમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને જુલાઈ 2024માં તેણે છેલ્લી મેચ રમી હતી. આનો અર્થ એ થયો કે તે એક વર્ષથી વધુ સમયથી આ ફોર્મેટથી બહાર છે. ગાયકવાડે 23 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે અને 633 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક સદી અને ચાર અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તે 39.56ની સરેરાશ અને 143.53ના સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરે છે. જો કે, હાલમાં T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં કોઈ તેનું નામ પણ નથી લઈ રહ્યું.
IPLમાં CSKનો કેપ્ટન
રુતુરાજ ગાયકવાડ છેલ્લા કેટલાક સમયથી IPLમાં પોતાની ટીમ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સનો કેપ્ટન છે. ગત સિઝનમાં તે ઈજાને કારણે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો અને ત્યારથી તે વાપસીની રાહ જોઈ રહ્યો છે. ગાયકવાડની ગેરહાજરીમાં MS ધોનીએ CSKનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, પરંતુ ટીમનું પ્રદર્શન ખાસ પ્રભાવશાળી નહોતું. CSKના સ્વભાવને ધ્યાનમાં લેતા તેનું પ્રદર્શન નબળું માનવામાં આવશે. હવે જોવાનું એ છે કે ગાયકવાડ નજીકના ભવિષ્યમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પાછા ફરશે કે પછી તેને રાહ જોવી પડશે.
