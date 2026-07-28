/ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કોચે અચાનક આપ્યું રાજીનામું ! IPL 2027માં ફરીથી KKR સાથે જોડાશે

Indian Coach : ટીમ ઈન્ડિયાના સહાયક કોચ રાયન ટેન ડોશેટે અચાનક પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાના ખરાબ પ્રદર્શનને બાદ આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે તેઓ આગામી IPL સીઝન IPL 2027 માટે કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) સાથે ફરીથી જોડાશે.
ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન BCCIને કરી હતી જાણ
ESPN-cricinfoના રિપોર્ટમાં રાજીનામાને લઇને વિગતો જાહેર કરવામાં આવી છે. એવી અટકળો પહેલાથી જ હતી કે ભૂતપૂર્વ નેધરલેન્ડ ખેલાડી કે જેઓ ટીમ ઈન્ડિયાના સહાયક કોચ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે, તેઓ ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન રમાયેલી T20 શ્રેણી પછી રાજીનામું આપશે.
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે રાયને ઈંગ્લેન્ડમાં BCCIને પોતાના નિર્ણયની જાણ કરી હતી. ટીમ ઈન્ડિયાને ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન T20 અને ODI બંને શ્રેણીમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.
નોંધનીય છે કે ગૌતમ ગંભીરે હેડ કોચ તરીકેનો કાર્યભાર સંભાળ્યો ત્યારે નેધરલેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટનને સહાયક કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. અગાઉના અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ટેન ડોશેટે પોતાના પરિવાર સાથે વધુ સમય વિતાવવા માટે રાજીનામું આપ્યું હતું.
KKR સાથે રાયન ટેન ડોશેટના જૂના સંબંધો
ટેન ડોશેટનો KKR સાથે લાંબો ઇતિહાસ છે. જ્યારે ફ્રેન્ચાઇઝીએ બે ટાઇટલ જીત્યા (2012 અને 2014) ત્યારે તેઓ ખેલાડી તરીકે ટીમનો ભાગ હતા. ત્યારબાદ 2022માં તેમણે ટીમના ફિલ્ડિંગ કોચ તરીકે સેવા આપી અને 2024 સુધી કોચિંગ સ્ટાફનો ભાગ રહ્યા. ત્યારબાદ તેઓ ટીમ ઇન્ડિયામાં જોડાવા માટે KKRના સપોર્ટ સ્ટાફથી અલગ થયા.
ડચ ખેલાડીના સહાયક કોચ તરીકેના કાર્યકાળ દરમિયાન ટીમ ઇન્ડિયાએ 2025 એશિયા કપ અને 2026 T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો. જોકે, ટીમને ઘણી હારનો સામનો પણ કરવો પડ્યો, આ દરમિયાન ટીમ ઓસ્ટ્રેલિયામાં બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી હારી અને ન્યુઝીલેન્ડ (0-3) અને દક્ષિણ આફ્રિકા (0-2) સામે ઘરઆંગણે હારનો સામનો કરવો પડ્યો.