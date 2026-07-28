Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કોચે અચાનક આપ્યું રાજીનામું ! IPL 2027માં ફરીથી KKR સાથે જોડાશે

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કોચે અચાનક આપ્યું રાજીનામું ! IPL 2027માં ફરીથી KKR સાથે જોડાશે

Indian Coach : ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન ટીમ ઈન્ડિયાના ખરાબ પ્રદર્શન બાદ કોચે રાજીનામું આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. તેમણે ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન BCCIને પોતાના નિર્ણયની જાણ કરી હતી. હવે તેઓ IPL ટીમ કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ સાથે ફરીથી જોડાશે. 
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 28, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:24 PM IST
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કોચે અચાનક આપ્યું રાજીનામું ! IPL 2027માં ફરીથી KKR સાથે જોડાશે

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
હવે રસોઈ ગેસની ચિંતા થશે દૂર, LPGને લઈને સરકારનો મોટો નિર્ણય!
LPG Imports29 min ago
2
Delhi government44 min ago
3
Gujarat Rain Relief 202657 min ago
4
Ahmedabad1 hr ago
5
Anti Paper Leak Bill1 hr ago