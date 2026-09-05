'કોચના ફેવરિટ ટીમ ઈન્ડિયામાં...' ગૌતમ ગંભીર ફરી નિશાના પર, સિલેક્શન પર ઉઠાવ્યા સવાલ

અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત બાદ પસંદગી અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે. ભૂતપૂર્વ ભારતીય બેટ્સમેન એસ. બદ્રીનાથે વોશિંગ્ટન સુંદર અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીના ટીમમાં સમાવેશ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે. વધુમાં નામ લીધા વિના તેમણે હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર પર પણ નિશાન સાધ્યું છે.
બદ્રીનાથે ટીમ પસંદગી અંગે પોતાના મંતવ્યો શેર કર્યા, સુંદરને મળતા સતત સપોર્ટ પર સવાલ ઉઠાવ્યા. પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર બોલતા, તેણે કહ્યું કે, પ્રથમ નજરમાં એવું લાગે છે કે કોચનો ફેવરિટ ફરીથી પાછા આવી ગયા છે. સુંદર વિશે બદ્રીનાથે કહ્યું કે ખેલાડીએ હવે આ વિશ્વાસનો લાભ ઉઠાવવો જોઈએ.
બદ્રીનાથે સ્પષ્ટપણે ટીમ મેનેજમેન્ટ અને ખાસ કરીને કોચિંગ સેટઅપ પર આંગળી ચીંધી હતી, જોકે તેણે ગૌતમ ગંભીર સામે સીધા આરોપો લગાવવ્યો નહોતો.
બદ્રીનાથે નીતિશ કુમાર રેડ્ડી પર પણ ભાર મૂક્યો, ખાસ કરીને તેની બોલિંગને ટાર્ગેટ બનાવી. તેણે કહ્યું કે તે નીતિશને હાઈ રેટ કરતા નથી, તેનું કારણ તેની બોલિંગ છે. તેમના મતે નીતિશ એક બેટ્સમેન છે, ઓલરાઉન્ડર નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો બદ્રીનાથે વાંધો નીતિશની બોલિંગ પર ઉઠાવ્યો, તેની બેટિંગ ક્ષમતા પર વાંધો નથી.
અફઘાનિસ્તાન શ્રેણી માટે ટીમમાં બંનેનો સમાવેશ
વોશિંગ્ટન અને નીતિશ બંનેને અફઘાનિસ્તાન સામેની ત્રણ મેચની T20 શ્રેણી માટે 15 સભ્યોની ભારતીય ટીમમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. શ્રેણીની પહેલી મેચ 13 સપ્ટેમ્બરે દિલ્હીમાં રમાશે. આ શ્રેણી એવા સમયે યોજાઈ રહી છે જ્યારે ભારતીય ટીમ એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ બચાવવા માટે ઘણા ફેરફારોમાંથી પસાર થઈ રહી છે.
બદ્રીનાથ બુમરાહની વાપસીથી ખુશ
બદ્રીનાથે વોશિંગ્ટન અને નીતિશની પસંદગી પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે, તો તેણે જસપ્રીત બુમરાહની સંભવિત વાપસીને ભારતીય ટીમ માટે સકારાત્મક સમાચાર ગણાવ્યા. બુમરાહને અફઘાનિસ્તાન શ્રેણી માટે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે, તેની ઉપલબ્ધતા BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ તરફથી ફિટનેસ ક્લિયરન્સ મેળવવા પર નિર્ભર રહેશે.
વધુમાં હર્ષિત રાણાને પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. શ્રેણીમાં બુમરાહ, વોશિંગ્ટન સુંદર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી અને હર્ષિત રાણાની ભાગીદારી ફિટનેસ ક્લિયરન્સને આધીન છે.
ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે ત્રણ મેચની T20 શ્રેણીની પહેલી મેચ 13 સપ્ટેમ્બરના રોજ દિલ્હીમાં રમાશે. આ શ્રેણી દરમિયાન ટીમ ઇન્ડિયા એશિયન ગેમ્સ માટેની તૈયારીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, તો બધાની નજર બુમરાહના સંભવિત પુનરાગમન પર પણ રહેશે. દરમિયાન શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં જ વોશિંગ્ટન સુંદર અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડી જેવા ખેલાડીઓની પસંદગીએ ચર્ચા જગાવી દીધી છે.