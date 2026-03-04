Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsસાઉથ આફ્રિકાને પછાડીને ન્યુઝીલેન્ડ T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં, ફિન એલનની 33 બોલમાં સદી

સાઉથ આફ્રિકાને પછાડીને ન્યુઝીલેન્ડ T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં, ફિન એલનની 33 બોલમાં સદી

T20 World Cup 2026 Semifinal : ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની પહેલી સેમિફાઇનલ આજે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાઈ હતી. જેમાં સાઉથ આફ્રિકાને 9 વિકેટે હરાવીને ન્યુઝીલેન્ડ ફાઈનલમાં પહોંચી ગયું છે. ન્યુઝીલેન્ડે હવે 8 માર્ચે અમદાવાદમાં ફાઇનલ રમશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 04, 2026, 10:26 PM IST
  • ન્યુઝીલેન્ડે સાઉથ આફ્રિકાને 9 વિકેટે હરાવ્યું
  • ન્યુઝીલેન્ડે હવે 8 માર્ચે અમદાવાદમાં ફાઇનલ રમશે
  • ફિન એલનના 33 બોલમાં 100 રન 

Trending Photos

સાઉથ આફ્રિકાને પછાડીને ન્યુઝીલેન્ડ T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં, ફિન એલનની 33 બોલમાં સદી

T20 World Cup 2026 Semifinal : ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની પહેલી સેમિફાઇનલ બુધવારે દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઈ હતી. ન્યુઝીલેન્ડે આ મેચ 9 વિકેટથી જીતીને ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું. આ મેચ કોલકાતાના ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે રમાઈ હતી. ન્યુઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. દક્ષિણ આફ્રિકાએ ન્યુઝીલેન્ડ માટે 170 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો હતો. જવાબમાં ન્યુઝીલેન્ડે 13મી ઓવરમાં ટાર્ગેટ ચેઝ કર્યો હતો.

Add Zee News as a Preferred Source

ફિન એલનના 33 બોલમાં 100 રન 

ફિન એલને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે માત્ર 33 બોલમાં સદી ફટકારીને વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તેણે T20 વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી છે. સેફર્ટે પણ ફિફ્ટી ફટકારી હતી. દક્ષિણ આફ્રિકા ફરી એકવાર ICC ટાઇટલના નોકઆઉટ તબક્કામાં પછડાયું છે. આ વિજય સાથે ન્યુઝીલેન્ડ 8 માર્ચે અમદાવાદમાં યોજાનારી ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થયું. તે ગુરુવારે ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની બીજી સેમિફાઇનલના વિજેતા સામે ટકરાશે.

ન્યુઝીલેન્ડની બેટિંગ

170 રનના જવાબમાં ન્યુઝીલેન્ડે મજબૂત શરૂઆત કરી. ટિમ સેફર્ટ અને ફિન એલને મજબૂત શરૂઆત કરી પ્રથમ વિકેટ માટે 117 રન ઉમેર્યા. પ્રથમ વિકેટ 10મી ઓવરમાં પડી, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં ન્યુઝીલેન્ડે મેચ મજબૂત રીતે પોતાના નિયંત્રણમાં લઈ લીધી હતી. ત્યારબાદ રચિન રવિન્દ્રએ ઇનિંગ્સને સ્થિર કરી અને એલનને ધમાકેદાર બેટિંગ કરી સદી ફટકારી.

રસપ્રદ વાત એ છે કે, દક્ષિણ આફ્રિકા એક પણ સુપર 8 મેચ હાર્યા વિના સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું. દરમિયાન ન્યુઝીલેન્ડ એક નસીબદાર જીતને કારણે સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું. તેનો નેટ રન રેટ પાકિસ્તાન કરતા સારો હતો, જેના કારણે તે સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવી શક્યું અને હવે  દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને ન્યુઝીલેન્ડ ફાઇનલમાં પહોંચી ગયું છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
SA vs NZt20 world cup 2026T20 World Cup 2026 Semifinals

Trending news