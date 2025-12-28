Prev
શરમજનક ! T20માં ફક્ત 49 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ આ ટીમ, 9 બેટ્સમેન ડબલ ડિજિટ સુધી પણ ન પહોંચ્યા

દક્ષિણ આફ્રિકામાં SA20 લીગ 26 ડિસેમ્બરથી શરૂ થઈ છે. આ સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં ત્રણ મેચ રમાઈ છે. ડર્બન સુપર જાયન્ટ્સ, જોબર્ગ સુપર કિંગ્સ અને સનરાઈઝર્સ ઈસ્ટર્ન કેપે એક એક મેચ જીતી છે, જ્યારે MI કેપ ટાઉન, પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સ અને પાર્લ રોયલ્સનું હજુ ખાતું ખોલ્યું નથી.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:36 AM IST

દક્ષિણ આફ્રિકામાં SA20 લીગનો માહોલ જામ્યો છે, જે શુક્રવાર, 26 ડિસેમ્બરથી શરૂ થઈ છે. SA20 લીગની 2025-26 સીઝનમાં અત્યાર સુધીમાં ત્રણ મેચ રમાઈ છે. શનિવારે, SA20 લીગમાં પાર્લ રોયલ્સ સનરાઈઝર્સ ઈસ્ટર્ન કેપ સામેની મેચમાં ફક્ત 49 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી.

પાર્લ રોયલ્સના 9 બેટ્સમેન ડબલ ડિજિટ સુધી પણ પહોંચી શક્યા નહીં. આ ઘટનાએ આઠ વર્ષ પહેલાની મેચ યાદ અપાવી જ્યારે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર (RCB) IPL 2017માં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR) સામે માત્ર 49 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ હતી.

 9 બેટ્સમેન ડબલ ડિજિટ સુધી પણ ન પહોંચ્યા

SA20 લીગ 2025-26 સીઝનમાં શનિવારે સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ સામેની આ મેચમાં પાર્લ રોયલ્સ ટીમે હાર માની લીધી. પાર્લ રોયલ્સ ટીમના નવ બેટ્સમેન બે આંકડા સુધી પહોંચી શક્યા નહીં. સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપના ફાસ્ટ બોલર એનરિચ નોર્કિયાએ શાનદાર બોલિંગ કરી, 3 ઓવરમાં 13 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી.

પાર્લ રોયલ્સ 137 રનથી મેચ હારી ગયું

પાર્લ રોયલ્સ સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ સામે 137 રનથી મેચ હારી ગયું. સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો, બોલિંગ પાર્લ રોયલ્સને આપી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપે 20 ઓવરમાં 4 વિકેટે 186 રન બનાવ્યા, જેનાથી પાર્લ રોયલ્સને 187 રનનો ટાર્ગેટ મળ્યો. જવાબમાં પાર્લ રોયલ્સ 11.5 ઓવરમાં 49 રન બનાવીને ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

