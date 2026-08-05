/MIએ અચાનક લીધો મોટો નિર્ણય, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ અને પોલાર્ડને કર્યા રિલીઝ

Trent Boult Kieron Pollard Released : સાઉથ આફ્રિકા T20 લીગ એટલે કે SA20ની આગામી સીઝન માટે મીની-ઓક્શન પહેલા ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન MI કેપ ટાઉને તેમની ટીમમાં મોટા ફેરફારો કર્યા છે. 5 ઓગસ્ટના રોજ, બધી ફ્રેન્ચાઇઝીઓએ તેમના રિટેન અને રિલીઝ કરેલા ખેલાડીઓની યાદી જાહેર કરી હતી.
MI કેપ ટાઉને અનુભવી ફાસ્ટ બોલર ટ્રેન્ટ બોલ્ટ, ઓલરાઉન્ડર કિરોન પોલાર્ડ અને દક્ષિણ આફ્રિકાના બેટ્સમેન રાસી વાન ડેર ડુસેનને રિલીઝ કર્યા છે. વધુમાં ઇંગ્લેન્ડના ઓલરાઉન્ડર સેમ કરને ડર્બનના સુપર જાયન્ટ્સમાં જોડાવા માટે ટીમ છોડી દીધી છે, જ્યાં તે ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન જોસ બટલર સાથે રમશે.
બોલ્ટના ઘટતા પ્રદર્શનની અસર
37 વર્ષીય ટ્રેન્ટ બોલ્ટની SA20 સીઝનમાં ગયા વખતે નિરાશાજનક રહી હતી. તેણે 10 મેચમાં માત્ર 8 વિકેટ લીધી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેની બોલિંગ સરેરાશ 43 રહી હતી, જ્યારે તેનો ઇકોનોમી રેટ 6.94 થી વધીને 9.82 થયો હતો. તાજેતરમાં વિવિધ T20 લીગમાં પણ તેનું પ્રદર્શન સતત ઘટી રહ્યું છે.
મેજર લીગ ક્રિકેટ (MLC) માં, બોલ્ટે MI ન્યૂ યોર્ક માટે 10 મેચોમાં 8 વિકેટ લીધી હતી. જોકે, તે હાલમાં ધ હંડ્રેડમાં MI લંડનનો ભાગ છે, જ્યાં તે વધુ સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે, તેણે પાંચ મેચોમાં 6 વિકેટ લીધી છે. આમ છતાં, તે સ્પષ્ટ નથી કે MI લંડન તેને આગામી સીઝન માટે જાળવી રાખશે કે નહીં.
મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે પણ મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે
બોલ્ટ IPL 2026 માં અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરવામાં નિષ્ફળ ગયો. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે તેને ₹12.50 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો, છતાં તેણે ફક્ત પાંચ મેચ રમી હતી અને ફક્ત બે વિકેટ ઝડપી શક્યો હતો. SA20 સહિત વિવિધ ફ્રેન્ચાઇઝ લીગમાં તેના સતત નબળા પ્રદર્શનને જોતાં, એવું માનવામાં આવે છે કે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ IPL મીની-ઓક્શન પહેલા તેને જાળવી રાખવાને બદલે તેને રિલીઝ કરવાનું વિચારી શકે છે.
પોલાર્ડ પણ તેનું સ્થાન જાળવી રાખવામાં નિષ્ફળ ગયો
39 વર્ષીય કિરોન પોલાર્ડને પણ MI કેપ ટાઉન દ્વારા રિલીઝ કરવામાં આવ્યો છે. તેને પાછલી SA20 સીઝનમાં ફક્ત બે મેચ રમવાની તક મળી હતી, જેમાં તેણે 20 રન બનાવ્યા હતા અને કોઈ વિકેટ લેવામાં નિષ્ફળ ગયો હતો.
જોકે MLC 2026 માં MI ન્યૂ યોર્ક માટે તેનું પ્રદર્શન સારું હતું, તે તેનું સ્થાન બચાવવા માટે પૂરતું ન હતું. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે તેને IPL માં ખેલાડી તરીકે પહેલાથી જ રિલીઝ કરી દીધો હતો; ત્યારબાદ, તેમને 2023 માં ટીમના બેટિંગ કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. તાજેતરમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની બેટિંગ લાઇનઅપ સંઘર્ષ કરી રહી હોવાથી, તેમની ભાવિ કોચિંગ ભૂમિકા અંગે ચર્ચાઓ પણ તીવ્ર બની શકે છે.
વિલ જેક્સ હવે ત્રણ MI ટીમોનો ભાગ છે
ઈંગ્લેન્ડના ઓલરાઉન્ડર વિલ જેક્સ હવે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ જૂથમાં ત્રણ અલગ અલગ ફ્રેન્ચાઇઝીનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. તે હાલમાં IPLમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને મેન્સ હંડ્રેડમાં MI લંડન માટે રમી રહ્યો છે. હવે, તે SA20 માં MI કેપ ટાઉન માટે પણ રમશે. આ પહેલા, જેક્સ સતત ત્રણ સીઝન માટે પ્રિટોરિયા કેપિટલ્સનો ભાગ રહ્યા હતા.
MI કેપ ટાઉનની પ્રી-ઓક્શન સ્ક્વોડ
મીની-ઓક્શન પહેલા, MI કેપ ટાઉન ટીમમાં વિલ જેક્સ, રાશિદ ખાન, નિકોલસ પૂરન, કોર્બિન બોશ, રીઝા હેન્ડ્રિક્સ, થોમસ કાબર, જ્યોર્જ લિન્ડે, ડેન પીડ્ટ, રાયન રિકેલ્ટન, જેસન સ્મિથ, ટિયાન વાન વુરેન, ટ્રિસ્ટન લુસ અને કાગીસો રબાડાનો સમાવેશ થાય છે. ટીમ પાસે હાલમાં આઠ ખાલી જગ્યાઓ છે, જે તે આગામી SA20 મીની-ઓક્શન દરમિયાન ભરવાનો પ્રયાસ કરશે.