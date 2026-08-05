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MIએ અચાનક લીધો મોટો નિર્ણય, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ અને પોલાર્ડને કર્યા રિલીઝ

Trent Boult Kieron Pollard Released : SA20 2026-27 મીની-ઓક્શન પહેલા ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન MI કેપ ટાઉને ટ્રેન્ટ બોલ્ટ, કિરોન પોલાર્ડ અને રાસી વાન ડેર ડુસેનને રિલીઝ કરીને એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. હવે એવું અનુમાન કરવામાં આવી રહ્યું છે કે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ IPLમાં બોલ્ટ અંગે પણ આવો જ નિર્ણય લઈ શકે છે.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 05, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:53 PM IST
MIએ અચાનક લીધો મોટો નિર્ણય, ટ્રેન્ટ બોલ્ટ અને પોલાર્ડને કર્યા રિલીઝ

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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