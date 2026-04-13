અચાનક કેમ રડવા લાગ્યા સચિન તેંડુલકર ? 'ક્રિકેટના ભગવાન'નો આ વીડિયો તમને રડાવી દેશે
Sachin Tendulkar : સચિન તેંડુલકરનો એક એક વીડિયો ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં તેઓ રડી રહ્યા છે. સચિન તેંડુલકરનો આ વીડિયો જોઈને ભારતભરમાં તેમના કરોડો ચાહકોના દિલ તૂટી જશે. મહાન ગાયિકા આશા ભોંસલેને શ્રદ્ધાંજલિ આપતી વખતે પૂર્વ ભારતીય બેટ્સમેન ભાવુક થઈ ગયા હતા અને આંખોમાં આંસુ આવી ગયા હતા.
Sachin Tendulkar : 'ક્રિકેટના ભગવાન' તરીકે ઓળખાતા સચિન તેંડુલકર અચાનક રડવા લાગ્યા, આ ક્ષણનો એક વીડિયો ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. મહાન ગાયિકા આશા ભોંસલેના મુંબઈ નિવાસસ્થાને તેમને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપવા ગયા ત્યારે સચિન તેંડુલકર સ્પષ્ટપણે ભાવુક થઈ ગયા હતા અને તેમની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા હતા. સચિન તેંડુલકર તેમની પત્ની અંજલિ તેંડુલકર સાથે ગયા હતા. આશા ભોંસલેના પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સચિન તેંડુલકર વારંવાર તેમના ચહેરા પરથી આંસુ લૂછતા જોવા મળ્યા હતા.
મહાન ગાયિકા આશા ભોંસલેનું રવિવારે મુંબઈમાં 92 વર્ષની વયે અવસાન થયું હતું. આશા ભોંસલેને શનિવારે બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમના સ્વાસ્થ્યમાં કોઈ સુધારો થયો નહોતો. સોમવાર સાંજે 4:00 વાગ્યે આશા ભોંસલેના અંતિમ સંસ્કાર શિવાજી પાર્ક ખાતે કરવામાં આવશે. ભારતભરના કરોડો લોકોએ આ ભાવુક ક્ષણ જોઈ જ્યારે સુપ્રસિદ્ધ ગાયિકા આશા ભોંસલેને અંતિમ વિદાય આપતી વખતે સચિન તેંડુલકરની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા.
#WATCH | Maharashtra: Cricket legend Sachin Tendulkar and his wife Anjali Tendulkar pay their last respects to legendary singer Asha Bhosle at her residence in Mumbai.
Asha Bhosle passed away at the age of 92 yesterday at Breach Candy Hospital in Mumbai. pic.twitter.com/piD3SCnTFY
— ANI (@ANI) April 13, 2026
આશા ભોંસલેની વિદાય ફક્ત એક મોટી સેલિબ્રિટીનું નિધન જ નહીં, પરંતુ એક એવી વ્યક્તિનું પણ નુકસાન છે, જેને સચિન તેંડુલકર ખૂબ જ વ્યક્તિગત માન આપતા હતા. આ ક્ષણે સચિન તેંડુલકર પોતાના આંસુ રોકી શક્યા નહોતા. પોતપોતાના ક્ષેત્રના આ બે દિગ્ગજો વચ્ચે ઘણા વર્ષોથી ખૂબ જ ઊંડું અને વ્યક્તિગત બંધન હતું. આશા ભોંસલે તાજેતરમાં અર્જુન તેંડુલકરના લગ્નમાં હાજરી આપી હતી.
સચિન તેંડુલકરની ભાવુક પોસ્ટ
આશા ભોંસલેના અવસાન પર સચિન તેંડુલકરે 'X' (અગાઉ ટ્વિટર) પર પોસ્ટ લખી, જેમાં લખ્યું હતું કે, અમારા માટે આશા તાઈ પરિવાર જેવી હતી. આજે આપણે જે દુ:ખ અનુભવી રહ્યા છીએ તેનું વર્ણન કરવા માટે શબ્દો ખૂબ જ ઓછા પડે છે. એક પલ માટે દિલ થંભી જાય છે, તો બીજી ક્ષણ તેમણે આપણને ભેટ આપેલા અસંખ્ય સૂરોમાં ખોવાઈ જાય છે. એવું લાગે છે કે સમય પોતે જ સ્થિર થઈ ગયો છે. છતાં તેમના અમર ગીતો દ્વારા તે હંમેશા જીવંત રહેશે. આશા તાઈ, અમે તમને શબ્દોની બહાર યાદ કરીશું.
