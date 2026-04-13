Prev
Next
Sachin Tendulkar : સચિન તેંડુલકરનો એક એક વીડિયો ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં તેઓ રડી રહ્યા છે. સચિન તેંડુલકરનો આ વીડિયો જોઈને ભારતભરમાં તેમના કરોડો ચાહકોના દિલ તૂટી જશે. મહાન ગાયિકા આશા ભોંસલેને શ્રદ્ધાંજલિ આપતી વખતે પૂર્વ ભારતીય બેટ્સમેન ભાવુક થઈ ગયા હતા અને આંખોમાં આંસુ આવી ગયા હતા.  

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 13, 2026, 02:42 PM IST
Trending Photos

Sachin Tendulkar : 'ક્રિકેટના ભગવાન' તરીકે ઓળખાતા સચિન તેંડુલકર અચાનક રડવા લાગ્યા, આ ક્ષણનો એક વીડિયો ઇન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. મહાન ગાયિકા આશા ભોંસલેના મુંબઈ નિવાસસ્થાને તેમને અંતિમ શ્રદ્ધાંજલિ આપવા ગયા ત્યારે સચિન તેંડુલકર સ્પષ્ટપણે ભાવુક થઈ ગયા હતા અને તેમની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા હતા. સચિન તેંડુલકર તેમની પત્ની અંજલિ તેંડુલકર સાથે ગયા હતા. આશા ભોંસલેના પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતી વખતે સચિન તેંડુલકર વારંવાર તેમના ચહેરા પરથી આંસુ લૂછતા જોવા મળ્યા હતા.

'ક્રિકેટના ભગવાન' અચાનક રડવા લાગ્યા

Add Zee News as a Preferred Source

મહાન ગાયિકા આશા ભોંસલેનું રવિવારે મુંબઈમાં 92 વર્ષની વયે અવસાન થયું હતું. આશા ભોંસલેને શનિવારે બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમના સ્વાસ્થ્યમાં કોઈ સુધારો થયો નહોતો. સોમવાર સાંજે 4:00 વાગ્યે આશા ભોંસલેના અંતિમ સંસ્કાર શિવાજી પાર્ક ખાતે કરવામાં આવશે. ભારતભરના કરોડો લોકોએ આ ભાવુક ક્ષણ જોઈ જ્યારે સુપ્રસિદ્ધ ગાયિકા આશા ભોંસલેને અંતિમ વિદાય આપતી વખતે સચિન તેંડુલકરની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા.

 

Asha Bhosle passed away at the age of 92 yesterday at Breach Candy Hospital in Mumbai. pic.twitter.com/piD3SCnTFY

— ANI (@ANI) April 13, 2026

આશા ભોંસલેની વિદાય ફક્ત એક મોટી સેલિબ્રિટીનું નિધન જ નહીં, પરંતુ એક એવી વ્યક્તિનું પણ નુકસાન છે, જેને સચિન તેંડુલકર ખૂબ જ વ્યક્તિગત માન આપતા હતા. આ ક્ષણે સચિન તેંડુલકર પોતાના આંસુ રોકી શક્યા નહોતા. પોતપોતાના ક્ષેત્રના આ બે દિગ્ગજો વચ્ચે ઘણા વર્ષોથી ખૂબ જ ઊંડું અને વ્યક્તિગત બંધન હતું. આશા ભોંસલે તાજેતરમાં અર્જુન તેંડુલકરના લગ્નમાં હાજરી આપી હતી. 

આશા ભોંસલેના અવસાન પર સચિન તેંડુલકરે 'X' (અગાઉ ટ્વિટર) પર પોસ્ટ લખી, જેમાં લખ્યું હતું કે, અમારા માટે આશા તાઈ પરિવાર જેવી હતી. આજે આપણે જે દુ:ખ અનુભવી રહ્યા છીએ તેનું વર્ણન કરવા માટે શબ્દો ખૂબ જ ઓછા પડે છે. એક પલ માટે દિલ થંભી જાય છે, તો બીજી ક્ષણ તેમણે આપણને ભેટ આપેલા અસંખ્ય સૂરોમાં ખોવાઈ જાય છે. એવું લાગે છે કે સમય પોતે જ સ્થિર થઈ ગયો છે. છતાં તેમના અમર ગીતો દ્વારા તે હંમેશા જીવંત રહેશે. આશા તાઈ, અમે તમને શબ્દોની બહાર યાદ કરીશું.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Sachin TendulkarAsha BhosleSachin Tendulkar EmotionalAsha Bhosle death

Trending news