Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

18426 રન, 49 સદી અને 154 વિકેટ... આ ક્રિકેટરે વનડેમાં બનાવ્યો અસંભવ રેકોર્ડ

દુનિયામાં એક એવો ક્રિકેટર છે જેના નામે વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 18426 રન અને 49 સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ છે સાથે જ 154 વિકેટ પણ લીધી છે. દુનિયાના મહાન ક્રિકેટરો માટે એકસાથે ત્રણેય રેકોર્ડ હાંસલ કરવા લગભગ અસંભવ છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Dec 18, 2025, 02:03 PM IST

Trending Photos

18426 રન, 49 સદી અને 154 વિકેટ... આ ક્રિકેટરે વનડેમાં બનાવ્યો અસંભવ રેકોર્ડ

ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં ફક્ત એક જ એવો બેટ્સમેન છે, જેણે વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. તે વન-ડેમાં 18426 રન અને 49 સદી ફટકારવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ ક્રિકેટના ભગવાન તરીકે જાણીતા સચિન તેંડુલકરની. 36 વર્ષ પહેલાં આજના દિવસે એટલે કે ડિસેમ્બર, 1989ના રોજ સચિન તેંડુલકરે પોતાની વન ડે ઇન્ટરનેશનલ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી.

18426 રન, 49 સદી અને 154 વિકેટ

Add Zee News as a Preferred Source

સચિન તેંડુલકરે 18 ડિસેમ્બર, 1989ના રોજ ગુજરાંવાલામાં પાકિસ્તાન સામે 16 વર્ષની ઉંમરે વનડે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તે મેચમાં સચિન તેંડુલકર પોતાનું ખાતું પણ ખોલાવી શક્યો નહોતો. પાંચમા નંબરે બેટિંગ કરવા આવેલો સચિન તેંડુલકર બીજા જ બોલે કોઈ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થયો હતો. તેને વકાર યુનિસે આઉટ કર્યો. ત્યારે કોઈએ કલ્પના પણ નહોતી કરી કે પોતાની પહેલી જ ODIમાં શૂન્ય રને આઉટ થયેલો આ બેટ્સમેન ODI ક્રિકેટનો કિંગ બનશે. સચિન તેંડુલકરે 463 ODI આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 44.86ની સરેરાશથી વિશ્વમાં સૌથી વધુ 18426 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેણે 49 સદી અને 96 અડધી સદી પણ ફટકારી છે. 

આ ક્રિકેટરે ODIમાં બનાવ્યો અસંભવ રેકોર્ડ 

સચિન તેંડુલકર એક લેગ સ્પિનર પણ છે અને તેણે આ ફોર્મેટમાં કુલ 154 વિકેટ લીધી છે. બેટ અને બોલ બંનેથી આટલો નોંધપાત્ર રેકોર્ડ હાંસલ કર્યા પછી સચિન તેંડુલકરને ક્રિકેટના ભગવાન તરીકે બિરદાવવામાં આવે છે. વન ડે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં સચિન તેંડુલકરનો રેકોર્ડ અસાધારણ છે. તેના ઘણા રેકોર્ડ તોડવા ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. 

વિરાટ કોહલી (53 સદી)એ વનડેમાં સૌથી વધુ સદીઓમાં સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડી દીધો છે, પરંતુ કુલ મેચ અને રનની દ્રષ્ટિએ કોઈપણ બેટ્સમેન માટે તેને પાછળ છોડવો મુશ્કેલ છે. વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન (18426) બનાવનારા બેટ્સમેનોની યાદીમાં સચિન તેંડુલકર ટોચ પર છે. તે વનડે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં બેવડી સદી ફટકારનાર વિશ્વનો પ્રથમ બેટ્સમેન પણ છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Sachin TendulkarSachin Tendulkar ODI RecordsSachin Tendulkar ODI Centuries

Trending news