લગ્નના બંધનમાં બંધાયો અર્જુન તેંડુલકર, સાનિયા ચંડોક સાથે લીધા સાત ફેરા, વીડિયો આવ્યો સામે
Arjun Tendulkar Wedding : મહાન ક્રિકેટર સચિન તેંડુલકરના પુત્ર અર્જુન તેંડુલકર લગ્નના બંધનમાં બંધાયો છે. અર્જુન અને સાનિયા ચંડોકે મુંબઈમાં લગ્ન કર્યા. અર્જુન અને સાનિયાના લગ્નનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
Arjun Tendulkar Wedding : પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ દિગ્ગજ સચિન તેંડુલકરના પુત્ર અર્જુન તેંડુલકરે મુંબઈમાં ખૂબ જ ધામધૂમથી સાનિયા ચંડોક સાથે લગ્ન કર્યા. ક્રિકેટરો અને સેલિબ્રિટીઓ સહિત અનેક અગ્રણી હસ્તીઓએ અર્જુનના લગ્નમાં હાજરી આપી હતી. અર્જુનના લગ્નનો એક વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વીડિયોમાં અર્જુન સાનિયાના ગળામાં વરમાળા પહેરાવતો જોવા મળે છે.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા વીડિયોમાં અર્જુન તેંડુલકર પહેલા સાનિયા ચંડોકના ગળામાં વરમાળા પહેરાવે છે. ત્યારબાદ અર્જુન અને સાનિયા બંને એકબીજાને ભેટી પડે છે. પિતા સચિન તેંડુલકર તેમની પાછળ ઉભા છે, તેમના પર ફૂલોનો વરસાદ કરે છે. અર્જુનની માતા અંજલિ તેંડુલકર પણ હાજર છે.
લગ્નમાં ઘણા દિગ્ગજ ક્રિકેટરોએ હાજરી આપી
અર્જુન તેંડુલકર અને સાનિયા ચંડોકના લગ્નમાં ઘણા દિગ્ગજ ભારતીય ક્રિકેટરોએ હાજરી આપી હતી. અર્જુન અને સાનિયાના લગ્નમાં રાહુલ દ્રવિડ, રવિ શાસ્ત્રી, અનિલ કુંબલે, સુનીલ ગાવસ્કર, એમએસ ધોની, યુસુફ પઠાણ અને ઇરફાન પઠાણ સહિત ઘણા ક્રિકેટરો જોવા મળ્યા હતા.
અર્જુન તેંડુલકર IPL 2026માં રમતો જોવા મળશે
સચિન તેંડુલકરનો પુત્ર અર્જુન તેંડુલકર IPL 2026માં રમતો જોવા મળશે. મીની-ઓક્શન પહેલા અર્જુનને મુંબઈ ઇન્ડિયન્સથી લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સમાં ટ્રેડ કરવામાં આવ્યો હતો. આ વખતે તે તેની નવી ફ્રેન્ચાઇઝીની જર્સીમાં જોવા મળશે. અર્જુને 2023માં IPLમાં ડેબ્યૂ કર્યું હતું. ત્યારથી તેણે કુલ પાંચ મેચ રમી છે અને ત્રણ વિકેટ લીધી છે.
