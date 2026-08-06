/સચિન તેંડુલકર, સેહવાગ કે સૌરવ ગાંગુલી: કયા નિવૃત્ત ક્રિકેટરને મળે છે સૌથી વધુ પેન્શન?

Retired Cricketers Pension: રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ પોતાની છેલ્લી મેચ 19 જુલાઈ 2026ના ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ રમી હતી. આ બંનેની ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ત્રીજી અને અંતિમ વનડે મેચ હતી, જેમાં રોહિત શર્માએ 138 અને વિરાટ કોહલીએ 74 રન ફટકાર્યા હતા. આ કારણ છે કે આજના સમયમાં ક્રિકેટ ફેન્સ વચ્ચે ક્રિકેટરની નિવૃત્તિને લઈને ચર્ચા થઈ રહી છે. હવે બધાના મગજમાં સવાલ આવી રહ્યો છે કે BCCI પાસેથી સચિન તેંડુલકર, વીરેન્દ્ર સેહવાગ અને સૌરવ ગાંગુલીમાંથી કોને સૌથી વધુ પેન્શન મળે છે?
BCCI પેન્શન સ્કીમ શું છે?
કોઈપણ ખેલાડીના પેન્શન વિશે જાણતા પહેલા તે જાણવું જરૂરી છે કે આખરે BCCIની પેન્શન સ્કીમ શું છે. તેવામાં તમને જણાવી દઈએ કે ભારતીય ક્રિકેટ બોર્ડે વર્ષ 2004મા નિવૃત્ત થયેલા ખેલાડીઓ માટે પેન્શન સ્કીમ શરૂ કરી હતી. તે સમટે ટેસ્ટ મેચ રમી ચુકેલા પૂર્વ ખેલાડીઓ અને અમ્પાયરોને દર મહિને 5000 રૂપિયા પેન્શન આપવામાં આવતું હતું. ત્યારબાદ વર્ષ 2012મા બોર્ડે એક નવી યોજના શરૂ કરી, જે હેઠળ ખેલાડીઓને તેણે રમેલા ટેસ્ટ મેચની સંખ્યાના આધાર પર તમામ રકમ એક સાથે આપવાનું શરૂ કર્યું. પછી વર્ષ 2022મા જ્યારે સૌરવ ગાંગુલી BCCIના અધ્યક્ષ બન્યા તો તેમણે પેન્શનમાં મોટો ફેરફાર કર્યો અને આજના સમયમાં તે લાગૂ છે.
સચિન, સેહવાગ અને ગાંગુલીને કેટલું પેન્શન મળે છે?
હવે વાત કરીએ અસલી સવાલની, એટલે કે આ ત્રણેય જાણીતા ક્રિકેટરોને કેટલું પેન્શન મળે છે. જો વાત સચિનની કરીએ તો તેને BCCI તરફથી દર મહિને 70,000 રૂપિયા પેન્શન તરીકે મળે છે. આ રકમ સૌરવ ગાંગુલીને પણ મળે છે. સાથે સુનીલ ગાવસ્કર, કપિલ દેવ અને સેહવાગ જેવા દિગ્ગજોને પણ દર મહિને 70,000 રૂપિયા મળે છે.
તો સૌથી વધુ પેન્શન કોને મળે છે?
હકીકતમાં BCCI ની પેન્શન સ્કીમમાં સૌથી ઊંચી શ્રેણી એટલે કે ટોપ સ્લેબમાં આવનાર બધા ખેલાડીઓને એક સમાન પેન્શન આપવામાં આવે છે. તેનો મતલબ છે કે સચિન તેંડુલકર, વીરેન્દ્ર સેહવાગ અને સૌરવ ગાંગુલી ત્રણેયને દર મહિને 70,000 રૂપિયા પેન્શન મળે છે.
જો વાત કરીએ રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના પેન્શનની તો બીસીસીઆઈના નિયમ અનુસાર જે કોઈ ખેલાડીએ 25થી વધુ ટેસ્ટ મેચ રમી છે, તેને 70,000 રૂપિયા પેન્શન મળશે. એટલે કે આંકડા પ્રમાણે જોઈએ તો રોહિત શર્માએ અત્યાર સુધી 67 ટેસ્ટ મેચ રમી છે અને વિરાટ કોહલીએ 123 ટેસ્ટ મેચ રમી છે. તેથી બંને સરળતાથી પેન્શન શ્રેણીમાં આવે છે.