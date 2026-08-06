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સચિન તેંડુલકર, સેહવાગ કે સૌરવ ગાંગુલી: કયા નિવૃત્ત ક્રિકેટરને મળે છે સૌથી વધુ પેન્શન?

Retired Cricketers Pension: BCCI ની પેન્શન સ્કીમ હેઠળ ટેસ્ટ મેચોની સંખ્યાના આધાર પર પૂર્વ ક્રિકેટરોને પેન્શન મળે છે. સચિન, સેહવાગ અને ગાંગુલી ત્રણેયને 70,000 રૂપિયા પેન્શન આપવામાં આવે છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 06, 2026, 12:01 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:01 PM IST
સચિન તેંડુલકર, સેહવાગ કે સૌરવ ગાંગુલી: કયા નિવૃત્ત ક્રિકેટરને મળે છે સૌથી વધુ પેન્શન?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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