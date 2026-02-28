સાહિબજાદા ફરહાને બનાવ્યો વર્લ્ડ રેકોર્ડ, વિરાટ કોહલીનો 12 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડ્યો; T20 વર્લ્ડ કપમાં રચ્યો ઈતિહાસ
Sahibzada Farhan: પાકિસ્તાની બેટ્સમેન સાહિબજાદા ફરહાને કિંગ કોહલીનો 12 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. તેણે શનિવારે શ્રીલંકા સામેની T20 વર્લ્ડ કપ મેચમાં વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધો અને એક જ T20 વર્લ્ડ કપ એડિશનમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી બની ગયો છે.
- સાહિબજાદા ફરહાને એક જ T20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ રન બનાવી રચ્યો ઇતિહાસ
- વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી સાહિબજાદા ફરહાન બન્યો નંબર-1
- સાહિબજાદા ફરહાને શ્રીલંકા સામે સદી ફટકારી કોહલીનો 319 રનનો રેકોર્ડ તોડ્યો
Sahibzada Farhan: શ્રીલંકા સામે પલ્લેકેલેમાં ચાલી રહેલી મેચમાં પાકિસ્તાની બેટ્સમેન સાહિબજાદા ફરહાને એક મોટું કારનામું પોતાના નામે કર્યું છે. તેણે વિરાટ કોહલીનો 12 વર્ષ જૂનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. પાકિસ્તાનના ઓપનિંગ બેટ્સમેન સાહિબજાદા ફરહાન હવે T20 વર્લ્ડ કપના એક જ એડિશનમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટ્સમેન બની ગયા છે. તેણે આ મામલામાં ક્રિકેટના કિંગ તરીકે જાણીતા વિરાટ કોહલીને પાછળ છોડી દીધો છે.
સાહિબજાદા ફરહાને રચ્યો ઈતિહાસ
2026માં ચાલી રહેલા T20 વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર બેટિંગ કરતા સાહિબજાદા ફરહાને અત્યાર સુધીમાં 7 મેચમાં 323 રન બનાવ્યા છે. આ પહેલા વિરાટ કોહલીએ 2014ના વર્લ્ડ કપમાં 319 રન બનાવ્યા હતા. કોહલીએ આ ટુર્નામેન્ટના સૌથી વધુ સ્કોર બનાવ્યો હતો અને તેમનો રેકોર્ડ છેલ્લા 12 વર્ષથી અતૂટ રહ્યો હતો. પરંતુ 28 ફેબ્રુઆરી શનિવારે સાહિબજાદા ફરહાને વિરાટ કોહલીનો આ રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો અને પોતાને નંબર વન સ્થાન પર સ્થાપિત કર્યો છે. 323 રન સાથે સાહિબજાદા ફરહાન હવે આ લિસ્ટમાં પ્રથમ સ્થાને આવી ગયા છે, જ્યારે વિરાટ કોહલી બીજા સ્થાન પર છે.
T20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ રન
323* - સાહિબજાદા ફરહાન (2026*)
319 - વિરાટ કોહલી (2014)
317 - ટી દિલશાન (2009)
303 - બાબર આઝમ (2021)
302 - એમ જયવર્દને (2010)
સાહિબજાદા ફરહાનની શાનદાર સદી
T20 વર્લ્ડ કપના કોઈપણ એડિશનમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં ત્રીજા સ્થાન પર શ્રીલંકાના તિલકરત્ને દિલશાન છે, જેમણે 2009ના વર્લ્ડ કપમાં 317 રન બનાવ્યા હતા. પાકિસ્તાનના બાબર આઝમ આ લિસ્ટમાં ચોથા સ્થાને છે. બાબરે 2021ના વર્લ્ડ કપમાં સારી બેટિંગ કરી હતી, સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન 303 રન બનાવ્યા હતા.
શ્રીલંકાના મહેલા જયવર્ધને આ લિસ્ટમાં પાંચમા સ્થાને છે, જેમણે 2010ના વર્લ્ડ કપમાં 302 રન બનાવ્યા હતા. વર્તમાન મેચની પરિસ્થિતિની વાત કરીએ તો, સાહિબજાદા ફરહાને શાનદાર સદી ફટકારી છે. તેણે 60 બોલમાં 100 રન બનાવ્યા છે. તેણે પોતાની સદી સુધી પહોંચવા માટે 9 ચોગ્ગા અને 5 સિક્સર ફટકાર્યા છે.
