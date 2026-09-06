Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /12 ઓવર મેડન અને 5 વિકેટ! ભારતને મળ્યો બીજો જાદુઈ સ્પિનર... પસંદગીકારોએ ટેસ્ટ ટીમમાં કરાવવી પડશે એન્ટ્રી !

12 ઓવર મેડન અને 5 વિકેટ! ભારતને મળ્યો બીજો જાદુઈ સ્પિનર... પસંદગીકારોએ ટેસ્ટ ટીમમાં કરાવવી પડશે એન્ટ્રી !

Sai Kishore : ભારતીય સ્પિનર આર સાઈ કિશોરે કાઉન્ટી ક્રિકેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, 20 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી અને ગ્લોસ્ટરશાયરને ડર્બીશાયર સામે 213 રનથી જંગી વિજય અપાવ્યો.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Sep 06, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:00 PM IST
12 ઓવર મેડન અને 5 વિકેટ! ભારતને મળ્યો બીજો જાદુઈ સ્પિનર... પસંદગીકારોએ ટેસ્ટ ટીમમાં કરાવવી પડશે એન્ટ્રી !

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"મારું અપહરણ નથી થયું, પતિ સાથે સ્વેચ્છાએ ગઈ છું" – ગાયિકાનો નવો વિડિયો સામે આવ્યો
2
3
4
5