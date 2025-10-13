ટીમ ઇન્ડિયા ફિલ્ડિંગ કરી રહી હતી, પ્લેઇંગ-11માં સામેલ આ ખેલાડી બાઉન્ડ્રી લાઇન પર ખાઈ રહ્યો હતો સેન્ડવિચ - Video
દિલ્હી ટેસ્ટ માટે ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ સાઇ સુદર્શન મેચ દરમિયાન બાઉન્ડ્રી લાઇનની બહાર બેસીને સેન્ડવિચ ખાતો જોવા મળ્યો હતો. જેનો એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
ભારત અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચેની ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી મેચ દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમમાં રમાઈ રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયાના યુવા બેટ્સમેન સાઈ સુદર્શનનો એક વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વીડિયોમાં તે બાઉન્ડ્રી લાઇન પાસે બેસીને સેન્ડવિચ ખાતો જોવા મળી રહ્યો છે. દિલ્હી ટેસ્ટ મેચની પહેલી ઇનિંગ દરમિયાન સાઈ સુદર્શને 87 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી.
સાઈ સુદર્શન કેચ લેતી વખતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો
પહેલી ઇનિંગમાં સાઈ સુદર્શને યશસ્વી જયસ્વાલ સાથે જે રીતે ભાગીદારી કરી તેનાથી બધા પ્રભાવિત થયા હતા. તે જ ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન, સાઈ સુદર્શને જોન કેમ્પબેલનો એક શાનદાર કેચ લીધો જેનાથી બધા દંગ રહી ગયા. કેચ લેતી વખતે સાઈ સુદર્શનને ગંભીર ઈજા થઈ હતી. આ કારણે દેવદત્ત પડિકલે તેના સ્થાને અવેજી ખેલાડી તરીકે ફિલ્ડિંગ કરી રહ્યો છે.
સાઈ સુદર્શન સેન્ડવિચ ખાતો જોવા મળ્યો
ઈજાને કારણે સાઈ સુદર્શન ટેસ્ટ મેચના ત્રીજા દિવસે ફિલ્ડિંગ કરી શક્યો નહોતો. ત્રીજા દિવસ દરમિયાન જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા ફિલ્ડિંગ કરી રહી હતી, ત્યારે બાઉન્ડ્રી લાઇન પાસે એકલા બેઠેલો અને સેન્ડવિચ ખાતો જોવા મળ્યો. આ સેન્ડવિચ ખાતા તેનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વાયરલ વીડિયોમાં એક ચાહક તેને ગુજરાત ટાઇટન્સ છોડવા માટે વિનંતી કરતો જોવા મળે છે. ચાહકે તેને ગુજરાત છોડવાની વિનંતી કરતા કહ્યું, "ગુજરાત છોડી દો, CSKને તમારી જરૂર છે."
Sai Sudharshan eating burger outside boundary line
Fans Saying "gujrat se nikal jao Csk me jarurat hai" (leave gujrat we need you in csk) pic.twitter.com/sBUAFe8SQT
— Sawai96 (@Aspirant_9457) October 13, 2025
સાઈ સુદર્શને હજુ સુધી ટેસ્ટમાં સદી ફટકારી નથી
સાઈ સુદર્શને ટીમ ઈન્ડિયા માટે ચાર ટેસ્ટ મેચ રમી છે, જેમાં તેણે ફક્ત બે અડધી સદી ફટકારી છે. તેણે ચાર મેચોમાં સાત ઇનિંગ્સમાં 29.25ની સરેરાશથી 234 રન પણ બનાવ્યા છે. તેણે ભારત માટે ત્રણ ODI અને એક T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ પણ રમી છે, જેમાં તેણે તે ODIમાં 127 રન બનાવ્યા છે.
