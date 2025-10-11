Prev
ટીમ ઈન્ડિયાનું વધ્યું ટેન્શન...કેચ લેતી વખતે ઈજાગ્રસ્ત થયો આ ખતરનાક ખેલાડી, જુઓ Video

દિલ્હીમાં બીજી ટેસ્ટ દરમિયાન સાઈ સુદર્શનને જમણી આંગળીમાં ઈજા થઈ હતી. સુદર્શનની જગ્યાએ દેવદત્ત પડિકલે મેદાનમાં ઉતર્યો હતો. આ મેચમાં સુદર્શને બેટથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:48 PM IST

દિલ્હીના અરુણ જેટલી સ્ટેડિયમ ખાતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ચાલી રહેલી ટેસ્ટ મેચમાં ભારતીય બેટ્સમેનોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલ (175 રન) અને કેપ્ટન શુભમન ગિલ (129 રન અણનમ)ની સદીઓના આધારે ભારતે પોતાનો પહેલો દાવ 518/5 પર ડિક્લેર કર્યો.

જ્યારે ભારતીય ટીમ બોલિંગ કરવા આવી, ત્યારે સ્પિનર રવિન્દ્ર જાડેજાએ વેસ્ટ ઈન્ડિઝને પહેલો ઝટકો ફક્ત 21 રન પર આપ્યો. આઠમી ઓવરમાં પોતાના બીજા બોલ પર સ્પિનર જાડેજાએ ઓપનર જોન કેમ્પબેલને ફોરવર્ડ શોર્ટ લેટ (FSL) પર સાઈ સુદર્શન દ્વારા કેચ કરાવ્યો. કેમ્પબેલ ફક્ત 10 રન બનાવી શક્યો.

જોકે, કેચ લેતી વખતે સાઈ સુદર્શન ઘાયલ થયો અને તેને મેદાન છોડીને જવું પડ્યું. ઓફ સ્ટમ્પની બહાર ફેંકાયેલા બોલ પર કેમ્પબેલે સ્લોગ સ્વીપ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. ફોરવર્ડ શોર્ટ લેટ પર રહેલા સુદર્શને બોલથી બચવા માટે શરૂઆતમાં માથું નીચે કર્યું. આ દરમિયાન, તેની આંખો એક ક્ષણ માટે બંધ હતી, પરંતુ બોલ સુદર્શનના હેલ્મેટ પછી તેની છાતી અને પછી અચાનક તેના હાથમાં પાછો આવી ગયો.

 

Catch the LIVE action 👉 https://t.co/tg7ZEVlTSH#INDvWI 👉 2nd Test, Day 2 | Live Now on Star Sports & JioHotstar pic.twitter.com/60acjVZnAV

— Star Sports (@StarSportsIndia) October 11, 2025

સુદર્શનની જગ્યાએ કોણે ફિલ્ડિંગ કરી ?

સુદર્શનને આ કેચ લેવામાં થોડો ભાગ્યનો સાથ મળ્યો. જોન કેમ્પબેલ થોડીવાર માટે ઊભો રહ્યો, તેને ખાતરી નહોતી કે સુદર્શને બોલ કેવી રીતે પકડ્યો. ખેલાડીઓ અને દર્શકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા. સુદર્શને સેલિબ્રેશન કર્યું નહીં કારણ કે તે પીડામાં હતો. સુદર્શનને તેના જમણા હાથની આંગળીમાં ઈજા થઈ હતી. તરત જ ભારતીય ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ તેની ઈજાની સારવાર માટે મેદાનમાં દોડી આવ્યા. તે બાદમાં ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ સાથે મેદાન છોડીને બહાર ગયો. સુદર્શનની જગ્યાએ દેવદત્ત પડિકલ ફિલ્ડિંગમાં આવ્યો.

ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટ આશા રાખશે કે સાઈ સુદર્શનની ઈજા ખૂબ ગંભીર ન હોય. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ પછી ભારત દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમશે. તે ટેસ્ટ શ્રેણીમાં સુદર્શન મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. સુદર્શને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે દિલ્હી ટેસ્ટની પ્રથમ ઇનિંગમાં શાનદાર 87 રન બનાવ્યા. સુદર્શનની આ તેની ટેસ્ટ કારકિર્દીની બીજી ફિફ્ટી હતી.

