IND vs SA ટેસ્ટ મેચ પહેલા BCCIનો નવો નિયમ ખેલાડીઓ માટે કેટલો ફાયદાકારક? સાંઈ સુદર્શનની બલ્લે-બલ્લે
IND vs SA: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની વચ્ચે ટેસ્ટ સિરીઝની બીજી અને અંતિમ મેચ 22 નવેમ્બરથી ગુવાહાટીમાં શરૂ થશે. આ મેચ માટે BCCIએ નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે. જેના માટે બન્ને ટીમો અનોખા પ્રેક્ટિસની તૈયારી કરી રહી છે.
IND vs SA: ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકાની વચ્ચે ટેસ્ટ સિરીઝની બીજી અને અંતિમ મેચ 22 નવેમ્બરથી ગુવાહાટીમાં શરૂ થશે. આ મેચ માટે BCCIએ નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે. જેના માટે બન્ને ટીમો અનોખા પ્રેક્ટિસની તૈયારી કરી રહી છે. ગુવાહાટીમાં મેચ 30 મિનિટ વહેલા શરૂ થશે અને પરંપરાગત બ્રેક હંમેશાથી અલગ હશે. પહેલા ચા અને પછી લંચ બ્રેક હશે. BCCIએ નોર્થ ઈસ્ટમાં દિવસના પ્રકાશના હિસાબથી ટાઈમિંગમાં ફેરફાર કર્યો છે. હવે, પ્રશ્ન એ છે કે આ ફેરફાર પર ખેલાડીઓ શું વિચારે છે. સાઈ સુદર્શને આ નિયમ પર રમુજી જવાબ આપ્યો છે.
સાઈ સુદર્શને શું કહ્યું?
સાઈ સુદર્શને જિયોસ્ટાર શો "ફોલો ધ બ્લૂઝ"માં કહ્યું કે, તે ફોર્મેટમાં ફેરફારથી ખુશ છે અને ઉમ્મીદ કરે છે કે ખેલાડીઓ જલ્ટીથી ટેવાઈ જશે. સુદર્શને કહ્યું કે, "મને લંચ પહેલાં ચા પીવામાં કોઈ વાંધો નથી. હું પહેલાથી જ લંચ દરમિયાન ચા પીઉં છું. એટલા માટે મને કદાચ તેની મજા આવશે. અલબત્ત, તે નવું છે, પરંતુ અમને તેની આદત થઈ જશે. તે એક્સપ્લોર કરવા માટે રોમાંચક છે."
દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમનું કેવું હતું રિએક્શન?
આ ફેરફાર વિશે જ્યારે જાણ કરવામાં આવી ત્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમે મિશ્ર પ્રતિક્રિયાઓ આપી. સ્પિનર કેશવ મહારાજે કહ્યું કે, ટીમ આ નિર્ણય પાછળના તર્કને સમજી છે અને તે મુજબ બદલાવ કરશે. તેમણે કહ્યું કે, "અમે ખરેખર હાલમાં જ તેના વિશે સાંભળ્યું છે. તે રસપ્રદ છે, પરંતુ તમે તેની પાછળની સમજી વિચારી શકો છો. સૂર્યપ્રકાશ એક કારણ બની જાય છે, તેથી તેઓ વધુ રમવાનો વધુ સમય મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. અમે જણાવવામાં આવેલા નિયમોનું સન્માન કરીએ છીએ અને અમે અહીં મેચ રમવા અને એક દક્ષિણ આફ્રિકાના યુનિક તરીકે અમારું બેસ્ટ આપવા માટે તૈયાર છીએ."
એડન મારક્રમને આ નિયમ લાગ્યો અજીબ
બધા ખેલાડીઓએ આ નિયમને સ્વીકારવો પડશે. દક્ષિણ આફ્રિકાના સિનિયર બેટ્સમેન મારક્રમે કહ્યું કે, "આ રસપ્રદ છે. સાચું કહું તો, હું તેનો ખૂબ જ મોટો ફેન્સ નથી. મને લાગે છે કે, ટેસ્ટ ક્રિકેટ હંમેશા સવારે 10 વાગ્યે લંચ અને પછી ચા સાથે શરૂ થવી જોઈએ. પરંતુ આ એવા પત્તા છે જે તમને મળે છે અને તમે ફક્ત તેમની સાથે આગળ વધો છો. તેનો અનુભવ કરવા માટે કંઈક અલગ હશે, પરંતુ આશા છે કે તે સામાન્ય વાત નહીં બને."
