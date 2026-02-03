'અમે વર્લ્ડ કપ રમવા જઈ રહ્યા છીએ...' પાકિસ્તાન સરકારના નિર્ણય બાદ કેપ્ટન સલમાન આગાએ તોડ્યું મૌન
Pakistan T20 World Cup 2026: 7 ફેબ્રુઆરીથી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. આ મેગા ટુર્નામેન્ટમાં પાકિસ્તાને ભારત સામે રમવાનો ઇનકાર કર્યો છે, ત્યારે પાકિસ્તાન સરકારના આ નિર્ણય બાદ હવે ટીમના કેપ્ટન સલમાન અલી આગાએ આ મુદ્દે મૌન તોડ્યું છે.
Ind vs Pak Match T20 World Cup 2026: T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારત સામે નહીં રમવાના પાકિસ્તાન સરકારના નિર્ણય બાદ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન સલમાન અલી આગાએ આખરે મૌન તોડ્યું છે. આગાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું કે આ નિર્ણય ખેલાડીઓના હાથમાં ક્યારેય નહોતો. રવિવારે લાહોરમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની જીત બાદ પાકિસ્તાનના કેપ્ટનને 15 ફેબ્રુઆરીએ ભારત સામે નહીં રમવાના નિર્ણય અંગે સવાલ કરવામાં આવ્યો હતો.
સલમાન અલી આગાએ કહ્યું, "અમે વર્લ્ડ કપ રમવા જઈ રહ્યા છીએ. તે અમારો નિર્ણય નથી, અમે કંઈ કરી શકતા નથી. ભારત સામે ન રમવાનો નિર્ણય અમારો નથી. સરકાર અને PCB ચેરમેન અમને જે કહેશે તે અમે કરીશું." પાકિસ્તાન સરકારે વર્લ્ડ કપમાં ભારત સામે રમવાનો ઇનકાર કર્યો છે.
ભારતની મેચમાંથી ખસી જવાનો સરકારનો આદેશ
પાકિસ્તાન સરકારે ભારત અને શ્રીલંકા દ્વારા સંયુક્ત રીતે યોજાનારા T20 વર્લ્ડ કપમાં ટીમના ભાગ લેવા માટે મંજૂરી આપી છે, પરંતુ ઔપચારિક રીતે સૂચના પણ આપી છે કે પાકિસ્તાની ટીમ ભારત સામે નહીં રમે. આ નિર્ણયના પરિણામે પાકિસ્તાનને ભારત સામેની મેચમાં વોકઓવર આપવામાં આવશે અને બે પોઈન્ટ ગુમાવશે.
ભારત-પાકિસ્તાન મેચનો બહિષ્કાર કરવા અંગે PCBનું વલણ
BCCI અને PCBએ સંમતિ આપી છે કે ભારત અને પાકિસ્તાન ફક્ત તટસ્થ સ્થળોએ એકબીજા સામે રમશે. તેમ છતાં ભારત સામેની મેચનો બહિષ્કાર કરવાનો પાકિસ્તાનનો નિર્ણય આશ્ચર્યજનક માનવામાં આવે છે.
જો કે, ICCએ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડને તેના નિર્ણય પર પુનર્વિચાર કરવા કહ્યું છે, PCB સામે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર સજા કે કડક કાર્યવાહી થઈ નથી.
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ ત્યારે સામે આવ્યો, જ્યારે સુરક્ષા કારણોસર ભારત પ્રવાસ કરવાનો ઇનકાર કરનાર બાંગ્લાદેશને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યું અને તેના સ્થાને સ્કોટલેન્ડનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના અધ્યક્ષ મોહસીન નકવીએ જાહેરમાં બાંગ્લાદેશને સમર્થન આપ્યું અને ICC પર બેવડા ધોરણો અપનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો.
સરકાર સાથેની વાતચીત બાદ નિર્ણય
મોહસીન નકવીએ વડાપ્રધાન શાહબાઝ શરીફ સાથે ઘણી બેઠકો કરી, ત્યારબાદ રવિવારે સાંજે સરકારનો નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. નિર્ણય મુજબ, પાકિસ્તાન તેની બધી મેચ શ્રીલંકામાં રમશે, પરંતુ ભારત સામેની મેચ હાલમાં સત્તાવાર રીતે રદ માનવામાં આવશે.
