/1 ઓવરમાં 39 રન અને 6 છગ્ગા... આ ખેલાડીએ T20માં લખ્યો એક નવો અધ્યાય

Most runs off one over in T20 : આજથી બરાબર બે વર્ષ પહેલા એટલે કે 20 ઓગસ્ટ, 2024ના રોજ ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ ઇસ્ટ એશિયા-પેસિફિક રિજન ક્વોલિફાયર Aના ભાગરૂપે એક મેચ યોજાઈ હતી. સમોઆ અને વનુઆતુ વચ્ચે આ મેચ હતી. તે સમયે આ મેચ કદાચ મહત્વપૂર્ણ ન લાગી હોય, પરંતુ આ મેચ દરમિયાન એક રેકોર્ડ બન્યો જેણે ક્રિકેટની દુનિયામાં એક નવો અધ્યાય લખ્યો. ખાસ કરીને T20 ક્રિકેટમાં. આ મેચ સમોઆના ગાર્ડન ઓવલ મેદાન પર રમાઈ હતી.
એક જ ઓવરમાં 39 રન
એક ઓવરમાં 36 રન બનાવવા એ ક્રિકેટમાં અસાધારણ સિદ્ધિ માનવામાં આવતી હતી. જો કે, આ મેચ દરમિયાન T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તે રેકોર્ડને તોડી નાખવામાં આવ્યો હતો. સમોઆના બેટ્સમેન ડારિયસ વિસરે વનુઆતુ સામે એવું વિસ્ફોટક પ્રદર્શન કર્યું કે એક જ ઓવરમાં 39 રન બનાવ્યા હતા.
15મી ઓવરમાં 39 રનનો તોફાન
ડારિયસ વિસરે એ ઓવરમાં છ છગ્ગા ફટકાર્યા, જેનાથી T20 રેકોર્ડ બુકમાં એક નવો અધ્યાય ઉમેરાયો. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, આ તેની કારકિર્દીની માત્ર ત્રીજી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હતી. તેણે વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમી, મેચ દરમિયાન 62 બોલમાં 132 રન બનાવ્યા. સમાઓની ઇનિંગની 15મી ઓવરમાં વાનુઆતુ બોલર નલિન નિપિકો બોલિંગ કરવા આવ્યો. આ એક એવી ઓવરની શરૂઆત હતી જે હવે રેકોર્ડ બુકમાં નોંધાઈ ગઈ છે.
કેવી રીતે બન્યા 1 ઓવરમાં 39 રન
વિસરે ઓવરના પહેલા ત્રણ બોલમાં ડીપ મિડ-વિકેટ પર છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ઇનિંગ્સની શરૂઆત સતત ત્રણ છગ્ગાથી થઈ હતી. ત્યારબાદ નિપિકોએ ફ્રન્ટ-ફૂટ નો-બોલ ફેંક્યો હતો. વિસરે ફ્રી-હિટ પર પણ અટક્યો નહીં. તેણે બોલને લેગ-સાઇડ બાઉન્ડ્રી પરથી છગ્ગો ફટકાર્યો. જોકે, આગામી બોલ પર કોઈ રન બન્યો ન હતો. વિઝરનો સીધો ડ્રાઈવ નોન-સ્ટ્રાઈકરના છેડા પર સ્ટમ્પ પર અથડાયો, જેના પરિણામે ડોટ બોલ થયો.
પરંતુ નિપિકોની મુશ્કેલીઓનો અંત ત્યાં ન આવ્યો. તેણે બીજી વખત ફ્રન્ટ-ફૂટ નો-બોલ ફેંક્યો. આ પછી વધુ એક નો-બોલ ફેંક્યો, જેના પર વિઝરે ફાઇન લેગ પર છગ્ગો ફટકાર્યો. ઓવરની છેલ્લો બોલ ઓફ-સ્ટમ્પની બહાર લો ફુલ-ટોસ હતો, જેને વિઝરે ડીપ સ્ક્વેર લેગ પર ફ્લિક કરીને વધુ એક છગ્ગો ફટકાર્યો. કુલ ઓવરમાં 39 રન બન્યા (6, 6, 6, nb+6, dot, nb, nb+6, 6).
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક ઓવરમાં સૌથી વધુ રન
T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એક ઓવરમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ 39 રન સમોઆના ડેરિયસ વિઝરનો છે. તેણે વનુઆતુ સામેની મેચ દરમિયાન આ રેકોર્ડ બનાવ્યો. આ પછી નેપાળનો કુશલ ભૂર્તેલ 37 રન સાથે બીજા સ્થાને છે. તો યુવરાજ સિંહ, કિરોન પોલાર્ડ અને રોહિત શર્મા-રિંકુ સિંહની જોડી સહિત અનેક બેટ્સમેનોએ એક જ ઓવરમાં 36 રન બનાવ્યા છે.