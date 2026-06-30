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પત્ની સાથે બેવફાઈ, લીક કર્યો સિક્રેટ વીડિયો... જ્યારે આ ક્રિકેટર ફસાયો હતો વિવાદમાં, જાણો આજે કેમ ચર્ચામાં

Sanath Jayasuriya : સનથ જયસૂર્યાએ પોતાની કારકિર્દી દરમિયાન ફક્ત રેકોર્ડ જ બનાવ્યા નથી, તેણે આધુનિક ODI ક્રિકેટને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરી. આજે પણ જ્યારે ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં સૌથી વિસ્ફોટક ઓપનરોની ચર્ચા થાય છે, ત્યારે સનથ જયસૂર્યાનું નામ સૌથી પહેલા આવે છે. જોકે, જયસૂર્યાનું અંગત જીવન એટલું સફળ નહોતું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 30, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:53 PM IST
પત્ની સાથે બેવફાઈ, લીક કર્યો સિક્રેટ વીડિયો... જ્યારે આ ક્રિકેટર ફસાયો હતો વિવાદમાં, જાણો આજે કેમ ચર્ચામાં
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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