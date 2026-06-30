/પત્ની સાથે બેવફાઈ, લીક કર્યો સિક્રેટ વીડિયો... જ્યારે આ ક્રિકેટર ફસાયો હતો વિવાદમાં, જાણો આજે કેમ ચર્ચામાં

Sanath Jayasuriya : ક્રિકેટની દુનિયામાં કેટલાક ખેલાડીઓ એવા છે જે ફક્ત રેકોર્ડ જ નથી બનાવતા, પરંતુ રમત રમવાની સ્ટાઈલને મૂળભૂત રીતે બદલી નાખે છે. ઓલરાઉન્ડર સનથ જયસૂર્યા આવો જ એક ખેલાડી છે. શ્રીલંકાનો પૂર્વ કેપ્ટન 30 જૂનના રોજ 57 વર્ષનો થયો છે. 1990ના દાયકામાં જયસૂર્યાએ ODI ક્રિકેટમાં આક્રમક શૈલીની બેટિંગનો પાયો નાખ્યો. જેણે ટીમોની માનસિકતા અને વ્યૂહરચના બંનેને બદલી નાખ્યા. 1996ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન તેની વિસ્ફોટક બેટિંગે શ્રીલંકાને તેના પ્રથમ વિશ્વ ખિતાબ તરફ દોરી અને તેને વિશ્વના સૌથી ખતરનાક બેટ્સમેન તરીકે સ્થાપિત કર્યો.
પરંપરાગત રીતે બેટ્સમેનો ODI મેચની શરૂઆતની ઓવરો દરમિયાન સાવધાનીપૂર્વક રમતા હતા. જો કે, 1996ના વર્લ્ડ કપ દરમિયાન સનથ જયસૂર્યા અને રોમેશ કાલુવિતરણાની ઓપનિંગ જોડીએ આ અભિગમમાં સંપૂર્ણપણે ક્રાંતિ લાવી દીધી. તેણે શરૂઆતથી જ બોલરો પર એટેક કર્યો, વિરોધી ટીમોને સ્થિર થવાની કોઈ તક આપી નહીં.
ઇંગ્લેન્ડ સામેની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં જયસૂર્યાએ માત્ર 44 બોલમાં 82 રન ફટકાર્યા, જેનાથી મેચ એકતરફી બની ગઈ. દરમિયાન દિલ્હીમાં ભારત સામેની લીગ મેચમાં તેણે કાલુવિતરણા સાથે મળીને પ્રથમ ત્રણ ઓવરમાં જ 42 રન બનાવ્યા. મનોજ પ્રભાકરને તે દિવસે એટલી ખરાબ બોલિંગ કરી કે તેને મેચની વચ્ચે ઓફ-સ્પિન બોલિંગ કરવાની ફરજ પડી.
1996ના વર્લ્ડ કપનો હીરો
સનથ જયસૂર્યાએ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન બેટ અને બોલથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. તેણે 6 મેચમાં 131.54ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 225 રન બનાવ્યા, જેમાં બે અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે 33ની સરેરાશથી સાત વિકેટ ઝડપીને પ્રભાવશાળી બોલિંગ કૌશલ્ય પણ દર્શાવ્યું. તેના ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શનના કારણે શ્રીલંકા ચેમ્પિયન બન્યું અને જયસૂર્યાને 'પ્લેયર ઓફ ધ ટુર્નામેન્ટ' જાહેર કરવામાં આવ્યો.
માત્ર 17 બોલમાં ફિફ્ટી
1996માં પાકિસ્તાન સામે સિંગર કપ ફાઇનલ દરમિયાન સનથ જયસૂર્યાએ તે સમયે વન ડે ઇન્ટરનેશનલના ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી અડધી સદી ફટકારી હતી. તેણે માત્ર 17 બોલમાં 50 રનનો આંકડો પાર કર્યો. કુલ મળીને, તેણે 28 બોલમાં 76 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 8 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ રેકોર્ડ લગભગ 19 વર્ષ સુધી રહ્યો, જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાના એબી ડી વિલિયર્સે 2015માં 16 બોલમાં અડધી સદી ફટકારીને તેનો રેકોર્ડ તોડ્યો.
ભારત સામે ટ્રિપલ સેન્ચુરી ફટકારી હતી
1997માં ભારત સામે કોલંબો ટેસ્ટ દરમિયાન તેણે 340 રનની ઐતિહાસિક ઇનિંગ રમી હતી. તે સમયે કોઈપણ શ્રીલંકન બેટ્સમેન દ્વારા ટેસ્ટમાં સૌથી વધુ સ્કોર હતો. તેણે 1998માં લંડનના ઓવલ ખાતે 213 રન અને 2000ની ગેલ ટેસ્ટમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે માત્ર 156 બોલમાં 148 રન બનાવીને તમામ ફોર્મેટમાં પોતાની પ્રતિભા સાબિત કરી.
ત્રણ લગ્ન અને સિક્રેટ વીડિયો લીક
સનથ જયસૂર્યાની ક્રિકેટના મેદાન પરની કહાની શાનદાર હતી, તો તેનું અંગત જીવન વિવાદોથી ભરેલું હતું. ત્રણ લગ્ન, અસફળ સંબંધો અને લીક થયેલ સિક્રેટ વીડિયો સાથે સંકળાયેલા કૌભાંડને કારણે તે વારંવાર ચર્ચામાં રહ્યો હતો. જોકે તેણે ત્રણ વખત લગ્ન કર્યા હતા, પરંતુ કોઈ પણ સંબંધ લાંબો સમય ટકી શક્યો નહીં. તેના પહેલા લગ્ન 1998માં એર લંકાની ગ્રાઉન્ડ હોસ્ટેસ સુમુદુ કરુણાનાયકે સાથે થયા હતા. તે એક વર્ષમાં જ સમાપ્ત થઈ ગયા.
ત્યારબાદ 2000માં જયસૂર્યાએ એર હોસ્ટેસ સાન્દ્રા ડી સિલ્વા સાથે લગ્ન કર્યા, જેની સાથે તેના ત્રણ બાળકો છે. બાદમાં તેનું નામ શ્રીલંકાની અભિનેત્રી મલિકા સિરીસેના સાથે જોડાયું. બંનેએ 2012માં એક મંદિરમાં ખાનગી રીતે લગ્ન કર્યા, પરંતુ તે સંબંધ પણ થોડા સમય પછી સમાપ્ત થઈ ગયો. તેના અલગ થયા પછી મલિકાએ એક ઉદ્યોગપતિ સાથે લગ્ન કર્યા. અહેવાલો સૂચવે છે કે જયસૂર્યા આનાથી ખૂબ જ દુઃખી થયો હતો અને તેણે મલાઇકા સાથેનો વાંધાજનક વીડિયો લીક કર્યો હતો.
42 વર્ષની ઉંમરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું
સનથ જયસૂર્યાએ 38 વર્ષની ઉંમરે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી, જ્યારે તેણે 42 વર્ષની ઉંમરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહ્યું હતું. બાદમાં તેણે શ્રીલંકન ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે સેવા આપી હતી. આ વર્ષના ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપમાં શ્રીલંકાના ખરાબ પ્રદર્શન બાદ તેણે મુખ્ય કોચ પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું હતું.