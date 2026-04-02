સંજીવ ગોયેન્કાનું પંત સાથે પણ KL રાહુલ જેવું વર્તન ! LSGની હાર બાદ વીડિયો વાયરલ

Sanjiv Goenka : IPL 2026માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની પહેલી હાર બાદ માલિક સંજીવ ગોયેન્કાનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે, જેમાં તે કેપ્ટન રિષભ પંત તેમજ સપોર્ટ સ્ટાફ સાથે વાતચીત કરતા જોવા મળે છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 02, 2026, 01:53 PM IST
  • IPL 2026માં લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સની ખરાબ શરૂઆત
  • LSGને દિલ્હી કેપિટલ્સે 6 વિકેટથી હરાવ્યું
  • હાર બાદ માલિક સંજીવ ગોયેન્કાનો એક વીડિયો વાયરલ થયો

Sanjiv Goenka : IPL 2026 સીઝનની શરૂઆત લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે નિરાશાજનક સાબિત થઈ. LSGને દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે 6 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. દિલ્હી સામેની આ મેચમાં લખનૌની બેટિંગ લાઇનઅપ સંપૂર્ણપણે ખુલ્લી પડી ગઈ. આખી ટીમ ફક્ત 141 રનમાં જ સમેટાઈ ગઈ, LSGના બેટ્સમેનો પુરી 20 ઓવર પણ ટકી શક્યા નહીં. 

લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સ માટે આ નિરાશાજનક હાર બાદ એક વીડિયો વાયરલ થયો છે, જેમાં ટીમના માલિક સંજીવ ગોએન્કા રિષભ પંત અને LSG સપોર્ટ સ્ટાફના સભ્યો સાથે મેદાનની વચ્ચે જ વાતચીત કરી રહ્યા છે. તેઓ શું વાત કરી રહ્યા છે, તે જાણી શકાયું નથી, પરંતુ આ ઘટનાને ચાહકો KL રાહુલ સાથે બનેલી ઘટના સાથે જોડી રહ્યા છે.

 

— Faiyaz (@FaiyazWhat) April 1, 2026

પંત સાથે પણ KL રાહુલ જેવું વર્તન

IPL 2024 સીઝન દરમિયાન સંજીવ ગોએન્કા અને KL રાહુલ સાથેનો એક આવો જ વીડિયો પણ વાયરલ થયો હતો. તે વીડિયોમાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે 10 વિકેટથી કારમી હાર બાદ ગોએન્કા કેએલ રાહુલ પર ગુસ્સે થતો જોવા મળ્યો હતો. જોકે કેએલ રાહુલે ક્યારેય જાહેરમાં આ મુદ્દા પર વાત કરી નહોતી, પરંતુ તે સીઝન પછી તે લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સથી અલગ થઈ ગયો હતો. હવે રિષભ પંત સાથે આવું વર્તન કરતાં સંજીવ ગોએન્કા સામે સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે.

 

Winning and losing are part of the game, but public humiliation shouldn't be. If Sanjiv Goenka has concerns, they belong in the dressing room, not on a global broadcast. Lecturing a captain like KL Rahul & Rishabh Pant in front of cameras… pic.twitter.com/YDCjeacYAt

— Cricket Central (@CricketCentrl) April 1, 2026

એક ચાહકે X પર લખ્યું છે, કે પહેલા કેએલ રાહુલ અને હવે રિષભ પંત... જીત અને હાર રમતનો ભાગ છે, પરંતુ જાહેરમાં અપમાન ના થવું જોઈએ. જો સંજીવ ગોએન્કાને કોઈ ચિંતા હોય, તો ડ્રેસિંગ રૂમમાં ચર્ચા કરવી જોઈએ, ગ્લોબલ બ્રોડકાસ્ટ પર નહીં. કેએલ રાહુલ અને રિષભ પંત જેવા કેપ્ટનોને કેમેરા સામે લેક્ચર આપવું એ 'જુસ્સો' ઓછો અને 'બોસ' જેવો દેખાય છે, જે દેખાડવાનો પ્રયાસ છે કે ઈન્ચાર્જ કોણ છે. જે ખેલાડીઓ પોતાનું સર્વસ્વ આપે છે તેમનો આદર કરો.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

